Ligue des champions : le Cityzen Haaland affole les compteurs, le Real Madrid à plein régime

Erling Haaland, machine à marquer venue de Norvège, a encore fait des étincelles avec Manchester City en Ligue des champions, mercredi 5 octobre lors de la troisième journée. L'attaquant a inscrit deux des cinq buts des Skyblues contre Copenhague (5-0). Le Real Madrid a engrangé contre le Shakhtar (2-1) tandis que Chelsea et la Juve ont enfin rebondi.

Groupe E : Chelsea se relance contre l'AC Milan

Chelsea va mieux ! Incapables de remporter leurs deux premiers matches européens cette saison, les Blues ont réagi avec la manière dans leur choc contre l'AC Milan, étrillé 3-0 à Stamford Bridge.

Le nouvel entraîneur Graham Potter était attendu au tournant, et son équipe a passé le test avec brio, s'imposant sur des buts de Wesley Fofana (24e), sorti blessé, Pierre-Emerick Aubameyang (56e) et Reece James (62e).

Un résultat qui rebat les cartes dans le groupe E. Derrière le RB Salzbourg (5 points), qui a dompté le Dinamo Zagreb (1-0), Chelsea et Milan sont au coude-à-coude (4 points) avant leur match retour la semaine prochaine à San Siro.

Groupe F : le Real Madrid s'en sort, même sans réalisme

Faute de réussite, une victoire précieuse : le Real Madrid, ultradominateur sans concrétiser une pluie d'occasions, a pris son envol en tête de sa poule en enchaînant face au Shakhtar Donetsk (2-1) une troisième victoire en trois journées (9 points).

Au stade Santiago-Bernabeu, Rodrygo (13e) et Vinicius (28e) ont mis l'équipe de Carlo Ancelotti sur de bons rails. Mais la Maison Blanche a couru en vain après un troisième but, à l'image de son attaquant Karim Benzema, brouillon.

Le Brésilien Vinicius a marqué l'un des deux buts du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk (2-1), mercredi 5 octobre en Ligue des champions. REUTERS - SUSANA VERA

Auparavant, le RB Leipzig s'est remis en selle dans la course à la qualification en battant 3-1 le Celtic de Glasgow avec un but du Français Christopher Nkunku (27e) et un doublé du Portugais André Silva (65e, 77e). Le club allemand compte 3 points et n'est qu'à une unité du Shakhtar, actuel deuxième. Le Celtic ne compte qu'un seul point.

Groupe G : Manchester City et Erling Haaland se régalent

Mais qui arrêtera Erling Braut Haaland ? L'insatiable attaquant norvégien a encore frappé deux fois mercredi contre Copenhague (5-0), poursuivant son incroyable début de saison avec Manchester City.

D'une reprise imparable au ras du poteau (7e) puis d'un but opportuniste après une frappe repoussée (32e), Haaland a assommé les Danois, inscrivant les 27e et 28e buts de sa carrière en C1... en seulement 22 matches !

L'équipe de Pep Guardiola prend déjà une option sur la qualification en huitièmes de finale (9 points), devant Dortmund (6 points), qui a enfoncé le Séville FC dans la crise en allant s'imposer 4-1 au stade Sanchez-Pizjuan. De quoi sceller l'avenir de l'entraîneur Julen Lopetegui, que la presse espagnole annonce sur le départ au profit de l'Argentin Jorge Sampaoli ?

Groupe H : Rabiot relance la Juventus

Défaite lors de ses deux premiers matches de Ligue des champions, la Juventus Turin s'est enfin relancée. Et c'est notamment grâce à Adrien Rabiot. Auteur d'un doublé (35e, 83e) contre le Maccabi Haïfa (3-1), le milieu international français a surnagé, épaulé par le Serbe Dusan Vlahovic (50e).

Ce premier succès européen cette saison a des airs de bouffée d'oxygène pour la "Vieille Dame" et son entraîneur contesté, Massimiliano Allegri. La Juve, avec 3 points, pointe à la troisième place derrière le PSG et le Benfica Lisbonne (7 points), qui ont fait match nul (1-1) dans la soirée.

Avec AFP

