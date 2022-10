Ligue des champions : le PSG et le Benfica Lisbonne dos à dos

COMPTE-RENDU

Pas de vainqueur, mercredi 5 octobre, entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain, lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Au Stade de la Luz, Lionel Messi a ouvert le score, mais les Lisboètes ont refait surface avant la pause. Les deux clubs restent en tête du groupe H, à égalité de points.

Statut quo en tête du groupe H. Le Benfica et le PSG sont toujours invaincus, à mi-parcours dans cette première phase de la Ligue des champions, cru 2022-2023. Et ils occupent toujours les deux premières places, qualificatives pour les huitièmes de finale. Aucune de ces deux équipes n'a pris le dessus sur l'autre mercredi 5 octobre à Lisbonne, malgré les velléités affichées de part et d'autre.

Dans un Stade de la Luz plein à craquer et très chaud, le choc entre les co-leaders du groupe H a tenu presque toutes ses promesses. L'ambiance fut au rendez-vous, le talent aussi. Gianluigi Donnarumma s'est illustré le premier en sortant deux belles parades dans les 20 premières minutes. Deux interventions importantes avant que le trident offensif parisien ajoute sa pierre à l'édifice.

Messi n'a pas suffi

Le PSG a ouvert le score sur sa première occasion. Et quelle action de ses stars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Le premier, bien en jambes, a amorcé une offensive et trouvé le Français. Celui-ci a transmis le cuir au n°10 brésilien qui a aussitôt servi Messi sur un plateau. À l'entrée de la surface, l'Argentin a brossé un splendide tir enroulé qui n'a laissé aucune chance à Odysseas Vlachodimos, le portier grec de Lisbonne (22e).

Avec désormais 127 buts en Ligue des champions, Leo Messi se rapproche du record de 141 unités détenu par Cristiano Ronaldo. Et la "Pulga" compte une victime de plus à son palmarès : le Benfica est la 40e équipe contre laquelle l'attaquant a marqué un but dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Les Parisiens n'ont toutefois pas atteint la pause avec cet avantage de 1-0. Les Lisboètes ont refait surface quand Danilo Pereira a dévié dans ses propres filets un centre travaillé de Grimaldo (41e). Décidément, Paris ne parvient pas à garder sa cage inviolée en Ligue des champions cette saison.

En seconde période, les champions de France ont gardé la maîtrise du ballon et ont obtenu les meilleures occasions, sans parvenir à forcer le verrou. Neymar, d'un retourné acrobatique audacieux, a touché la barre transversale (49e), et Kylian Mbappé, moins en vue que ses coéquipiers en attaque, a été mis en échec par Vlachodimos (69e).

Ce match nul 1-1 laisse les deux équipes en tête du groupe H avec 7 points, devant la Juventus (3 points) et le Maccabi Haïfa (0 point). La rencontre PSG-Benfica, au Parc des Princes le 11 octobre, permettra peut-être d'établir une hiérarchie dans cette poule.

