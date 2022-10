Coupes d'Europe : Monaco montre la voie à Rennes, mais pas à Nantes

Jeudi en Ligue Europa, l'AS Monaco a battu Trabzonspor, Rennes a dominé le Dynamo Kiev et le FC Nantes s'est incliné face à Fribourg. En Ligue Europa Conférence, Nice a remporté au Slovacko une victoire inespérée.

Monaco, vainqueur jeudi 6 octobre de Trabzonspor (3-1) en Ligue Europa, a montré la voie à Rennes, victorieux du Dynamo Kiev (2-1) au bout du suspense, mais pas au FC Nantes qui a chuté à Fribourg (2-0), alors que Nice a gagné en Ligue Europa Conférence.

Cette 3e journée de C3 a bien commencé pour l'ASM car Maxi Gomez, l'avant-centre des Turcs, a été expulsé dès la 12e minute pour un coup de pied au visage de Mohamed Camara. À 11 contre 10, puis 1-0 grâce à une jolie pichenette de Ben Yedder dans la surface (14e), c'était bien parti et cela a continué par un penalty du même Ben Yedder (45e+2) juste avant de rentrer au vestiaire.

Un troisième but de Disasi (55e) a définitivement calmé les ardeurs turques mais Trabzonspor a quand même sauvé l'honneur par Bakasetas (72e). C'est une bonne affaire pour Monaco car pendant ce temps l'Étoile rouge de Belgrade dominait Ferencvaros (4-1), qui avait battu Monaco en septembre.

Doué le bien nommé

En deuxième partie de soirée, dans un Roazhon Park bouillant, Rennes a battu le Dynamo Kiev (2-1) grâce à un but plein de maîtrise du jeune Désiré Doué, 17 ans, formé en Bretagne, à la 89e minute.

Terrier avait ouvert le score (23e) mais dix minutes plus tard Tsygankov a égalisé. Les Ukrainiens ont alors serré les rangs et repoussé toutes les offensives de Rennes, jusqu'à cette relance désastreuse qui a permis à Doué, le bien-nommé, de chiper le ballon pour aller marquer, tout seul comme un grand, le but d'une victoire cruciale.

Nantes n'a pas fait aussi bien, après une bonne première période, car les Canaris ont laissé marquer Fribourg deux fois après la pause. D'abord par Kyereh (48e), le meilleur joueur du surprenant 2e de la Bundesliga, puis par Grifo (72e), laissé tout seul par la défense nantaise, qui a tranquillement ajusté Lafont (72e).

Manchester se fait peur

Une des têtes d'affiche de cette soirée européenne s'appelait Manchester United. Les Red Devils se sont fait peur à Nicosie, quand le modeste club d'Omonia a mené 1-0 au bout d'une demi-heure. Il a fallu un doublé de Rashford (53e, 84e), ajouté à un but de Martial (63e), pour rassurer les hommes d'Erik Ten Hag.

En revanche, Arsenal, leader de Premier League, n'a eu aucun mal à battre, à Londres, les Norvégiens de Bodo Glimt (3-0). Le PSV Eindhoven a étrillé le FC Zürich (5-1), en Suisse, et la Real Sociedad est allée gagner sur la pelouse du Sheriff Tiraspol (2-0).

Une belle affiche concernait l'AS Rome de José Mourinho qui a ouvert le score par Dybala (34e), sur penalty, au Betis Séville qui a égalisé par Rodriguez (40e). On se dirigeait vers un match nul quand Luiz Henrique (88e) a fait basculer la rencontre (2-1) en faveur des Espagnols.

Pour l'anecdote, le match remporté par l'Union Berlin sur le terrain des Suédois de Malmöe (1-0) a été interrompu une demi-heure par des jets d'engins pyrotechniques, mais aucun joueur ou spectateur n'a été blessé.

À l'échelon inférieur, en Ligue Europa Conférence, les Niçois ont remporté au Slovacko une victoire inespérée (1-0), après deux matches nuls, grâce au jeune gardien adverse qui a laissé passer entre ses jambes un tir de Nicolas Pépé, l'ancien joueur d'Arsenal. Avec cinq points en trois matches, le Gym est bien lancé en C4.

