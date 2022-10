Victor Wembanyama, "l’extraterrestre" français prêt à conquérir la planète basket

PORTRAIT

Il n’a que 18 ans et a déjà toute la NBA à ses pieds : Victor Wembanyama est la nouvelle pépite du monde du basket-ball. Gigantesque (2,21 m), hyper talentueux, l’espoir français a crevé l’écran à l’occasion de deux matches d’exhibition aux États-Unis. Même LeBron James est impressionné par cet "extraterrestre". Portrait d’un prodige en devenir.

Le début du mois d’octobre n’est, d’ordinaire, pas un moment très excitant pour le basket aux États-Unis, berceau de la balle orange : la nouvelle saison de NBA n’a pas encore commencé et les fans rongent leur frein.

Pourtant, même sans NBA à se mettre sous la dent, les Américains et tous les fondus de basket ont vibré ces trois derniers jours… pour un "petit" Français de 18 ans, pensionnaire des Metropolitans 92, le club de Levallois-Perret (banlieue de Paris) évoluant dans le championnat de France. Son nom : Victor Wembanyama. Outre-Atlantique, la presse parle déjà de "Wembamania". Le magazine américain Slam, bible du basket, a consacré sa Une à ce prodige "venu de France pour secouer la NBA".

Si le grand public le découvre, les suiveurs assidus savent déjà longtemps qu’il y a, en France, un surdoué exceptionnel en formation. Depuis l’adolescence, Victor Wembanyama est présenté comme un futur super crack. Une promesse appelée à s’épanouir au pays de l’oncle Sam.

C’est d’ailleurs pour cette raison que les Metropolitans ont été conviés à Las Vegas (Nevada) pour deux matches contre la G-League Ignite, équipe de ligue mineure ; l’Amérique voulait voir "Wemby" de ses propres yeux au plus vite, en attendant qu’il ne débarque en NBA. Les Metropolitans ont accepté alors que le championnat français bat son plein. Et c’est peu dire que son phénomène a brillé.

"Un talent générationnel" pour "King James"

Mercredi 5 octobre, plus de 70 médias s’étaient pressés au Dollar Loan Center, complexe sportif de Henderson, en banlieue de Vegas, pour assister au show. Les 30 équipes de NBA étaient aussi sur le coup. On a compté quelque 200 managers et autres recruteurs, désireux d’observer le n°1 des Metropolitans. Victor Wembanyama n’a pas raté l’occasion d’étaler tout son talent. Si son équipe a perdu son premier match (122–115), lui a brillé en scorant 37 points et en réalisant 5 contres.

Le prodige a fait encore plus fort jeudi en conduisant les siens cette fois à la victoire (112–106) avec 36 points, 11 rebonds et 4 contres. Une prestation XXL qui sied à ravir à son profil, à son jeu et à l’effervescence qu’il suscite toujours plus.

Culminant à 2,21 m, doté d’une envergure de 2,43 m, Victor Wembanyama brille autant au poste de pivot que d’ailier fort. C’est là l’une de ses caractéristiques qui le rendent si fort. À sa taille gigantesque, le Français aux origines congolaises ajoute une aisance et une rapidité exceptionnelles. LeBron James, l’un des plus grands basketteurs de tous les temps, est conquis.

"C’est un extraterrestre", a tout simplement commenté le joueur des Los Angeles Lakers. "Personne n’a jamais vu quelqu’un comme ça. Être aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain. C’est un talent générationnel", a poursuivi "King James". Des mots qui pèsent quand ils sortent de la bouche du double champion olympique et quadruple champion NBA.

"Il est capable de faire ce que des joueurs normaux ne peuvent pas faire. C’est le talent", commente Vincent Collet, coach des Metropolitans et sélectionneur de l’équipe de France. C’est ça, Victor Wembanyama : un alliage rare, apte à briller en défense comme en attaque, capable de défendre comme Rudy Gobert et de scorer comme Kevin Durant.

Le premier Français numéro un de la draft en juin 2023 ?

Rudy Gobert, le pivot des Minnesota Timberwolves, est justement venu assister aux prouesses de son compatriote jeudi. Avec le sourire, il a confié se "sentir petit" à côté de Victor Wembanyama, qui le domine de 5 centimètres. Au micro de la chaîne ESPN, "Gobzilla" a participé au concert de louanges : "Nous avons de la chance d’avoir un tel talent, nous n’avons jamais vu un joueur comme Victor."

"Je le connais depuis qu’il a 13 ans, nous savions qu’il allait être unique", a poursuivi Rudy Gobert. Appelé pour la préparation des Bleus pour l’Euro 2022, "Wemby" a dû déclarer forfait à cause d’une blessure. L’équipe de France est impatiente de pouvoir compter sur lui, alors que se profilent les Jeux olympiques à Paris dans moins de deux ans.

Avant ce rendez-vous, si tout continue de bien se passer, il y aura un autre moment crucial, coché depuis un moment sur le calendrier du natif du Chesnay (Yvelines) : le 22 juin 2023, date de la prochaine draft NBA, bourse durant laquelle les franchises choisissent les nouveaux talents qui vont découvrir la ligue nord-américaine.

Victor Wembanyama est pressenti pour être sélectionné en numéro un. Bien sûr, les jeux ne sont pas faits, et beaucoup de choses peuvent se passer d’ici là. Et l’Américain Scott Henderson, autre diamant né en 2004, a aussi de sérieux arguments à faire valoir. Mais Victor Wembanyama a assurément marqué des points ces trois derniers jours. Il a de bonnes chances de devenir, dans huit mois et demi, le premier Français numéro un de la draft.

Serein, satisfait de ce petit saut aux États-Unis, l'intéressé garde la tête froide malgré cette cascade d'éloges. "C'est un honneur d'avoir des grands joueurs qui parlent de moi de cette manière, mais ça ne change rien. J'ai trouvé ça cool, mais je dois rester focalisé sur mes objectifs. Je n'ai encore rien accompli, je n'ai pas joué un match en NBA, je n'ai pas été drafté", a-t-il rappelé. Dans les faits, c’est correct. Mais que personne ne s’y trompe : Victor Wembanyama a cartonné lors de ce test, et l’avenir lui appartient.

