Mondial féminin de rugby : les Françaises dominent les Sud-Africaines en match d'ouverture

Les Bleues ont dominé les Sud-Africaines 40 à 5, samedi à l'Eden Park d'Auckland pour leur premier match, frappant fort à une semaine d'affronter l'Angleterre, grande favorite de la Coupe du monde féminine de rugby, dans le choc de la poule C.

Publicité Lire la suite

Une belle entrée en matière pour les Bleues. Le XV de France féminin a bien entamé sa Coupe du monde, en dominant samedi 8 octobre l'Afrique du Sud (40-5) à l'Eden Park d'Auckland lors du match d'ouverture, sans trop forcer mais en se rassurant, à une semaine d'une rencontre capitale contre l'Angleterre.

Les Bleues, versées dans la poule C, ont signé six essais, dont un doublé de leur demie de mêlée Laure Sansus, désignée "joueuse du match", s'octroyant un point de bonus qui sera précieux dans la course au classement en vue des quarts de finale.

𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗲𝘁… 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 pour nos Bleues dans la plus prestigieuse des compétitions de Rugby 👏🇫🇷



Une performance de haut vol face à l’Afrique du Sud 🤩



Parfaite entrée en lice pour le XV de France 💙🤍❤️#TeamOrange #NeFaisonsXV pic.twitter.com/9IasWLeOdQ — Team Orange Rugby (@TeamOrangeRugby) October 8, 2022

Gaëlle Mignot, l'entraîneur-adjoint des Françaises en charge de la mêlée et des attitudes au contact, avait prévenu vendredi : "On veut entrer dans la compétition de la meilleure des manières possibles".

Sur le fond, mission accomplie donc pour les coéquipières de Céline Ferer, mais sur la forme il leur faudra hausser leur niveau de jeu face aux "Red Roses" anglaises, grandes favorites de la compétition : elles ont plus qu'impressionné en passant pas moins de 14 essais aux Fidjiennes (84-19).

Les Bleues ont pu s'appuyer sur leurs infatigables plaqueuses Madoussou Fall et Marjorie Mayans. Elles gagneraient à ajuster et régler quelques détails, notamment en conquête, dans les rucks, et à se lâcher plus afin de profiter du moindre espace.

"Pas encore satisfaisant"

"C'est une bonne prestation parce qu'on a gagné, mais je pense que le contenu n'est pas encore satisfaisant", a ainsi réagi après le match Laure Sansus.

Dans un Eden Park à guichets fermés et sous un beau soleil, les Françaises ont marqué rapidement trois essais avant de marquer le pas.

Le premier, un essai de filou dès la deuxième minute de la rencontre, est signé Laure Sansus. Le deuxième est l'œuvre de la centre Gabrielle Vernier (11e), omniprésente, à la suite d'un petit coup de pied de l'ouvreuse Caroline Drouin, impeccable. Enfin, le troisième est survenu sur une interception d'Emilie Boulard (17e).

Pour le premier capitanat de sa carrière, Céline Ferer a retenu "la grosse entame" des Françaises mais a déploré "des petites fautes de main", le fait parfois d'être "un peu en dedans". "La pression" sans doute, a-t-elle avancé.

Ainsi, alors que les Tricolores bénéficiaient d'une supériorité numérique après un carton jaune adressé à la troisième ligne des "Women Boks", Sizophila Solontsi, à la 29e, elles n'ont pas réussi à concrétiser, enchaînant les erreurs et les approximations.

Ce temps faible côté français a perduré au retour des vestiaires, les Bleues concédant un essai signé de l'ailière sud-africaine Nomawethu Mabenge (50e).

Malgré un long moment passé dans le camp des Boks, les Bleues, par Laure Sansus à nouveau, ont dû attendre la 67e minute pour marquer leur quatrième essai, synonyme de bonus offensif, avant que Caroline Drouin, puis la septiste Joanna Grisez, pour sa première sélection, n'aggravent le score.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne