TOUR D'EUROPE

Ligue des champions : le Real Madrid et Manchester City qualifés pour les 8es de finale

Vinicius au duel face au Shaktar Donetsk. © Janek Skarzynski, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

La soirée de mardi en Ligue des champions a accouché des premiers noms de qualifiés pour les huitièmes de finale. Après leur match nul respectif face à Copenhague et le Shakhtar Donetsk, Manchester City et le Real Madrid verront le tour suivant de la plus prestigieuse compétition européenne de football.