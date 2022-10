Ligue des champions : malgré un but de Mbappé, le PSG fait match nul contre le Benfica

COMPTE-RENDU

Le PSG a fait match nul mardi à domicile face au Benfica Lisbonne, retardant sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (1-1).

Inévitable Mbappé. Après avoir animé l'avant-match avec des rumeurs bruissantes dans la presse française sur ses envies d'ailleurs, le prodige français a cru mener le PSG à la victoire mardi 11 octobre contre le Benfica. Cependant, une égalisation de João Mario a privé Paris d'une qualification précoce pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (1-1).

Dans l'après-midi, plusieurs médias ont pourtant relayé la thèse d'un mal-être du joueur, signe que l'entourage de Mbappé a peut-être voulu jeter un pavé dans la mare en faisant fuiter le ras-le-bol du joueur dans les médias, sur le thème : si ça continue, je m'en vais. Il serait notamment mécontent de son positionnement actuel avec le PSG.

Le conseiller football du PSG, Luis Campos, réputé proche du joueur, a vite tenté de déminer la polémique grandissante avant le coup d'envoi : "Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé, il ne m'a jamais parlé de partir en janvier. Ce n'est pas une déclaration du joueur, c'est une information (de presse), et avoir une telle information avant un match comme celui-là, c'est très grave", a lancé le Portugais, pointant une déstabilisation.

Kylian Mbappé en leader

Destabilisé, "Kyky" ne l'est pas apparu sur le terrain. Si le PSG a bien été bousculé dans les premiers instants, la faute à un pressing physique et agressif du Benfica, il a fini par prendre le contrôle du match, s'arrogeant la possession du ballon. Le champion du monde 2018, lui, fait parler sa vitesse en dézonant côté gauche. Il va au duel avec Silva, qu'il dribble de deux passements de jambes avant de tenter un centre en retrait. Otamendi veille (7e).

Un quart d'heure plus tard, c'est Neymar qui le lance en contre-attaque. Le Français vient défier Otamendi et le passe en vitesse mais l'Argentin lui met une belle semelle (21e). Le Brésilien laisse échapper un brin de frustration sur le fait que Mbappé n'ait pas fait la passe.

Si le Benfica se procure quelques situations (16e, 17e), c'est Paris qui finit par ouvrir le score. Juan Bernat est fauché par Antonio Silva dans la surface. L'arbitre siffle un penalty que Mbappé s'empresse de revendiquer. Il fait mouche en prenant Vlachodimos à contre-pied (43e, 1-0). Il devient au passage le meilleur buteur de l'histoire de Paris en C1.

Au retour des vestiaires, le natif de Bondy continue son show comme si de rien n'était. Trouvé à l'entrée de la surface, il feinte le duel avec Antonio Silva et enroule une frappe dans sa position favorite. Vlachodimos est battu mais le ballon manque le cadre (51e).

Lui et ses coéquipiers s'endorment en laissant le monopole du ballon au Benfica. Après plusieurs occasions (54e, 55e), les Lisboètes obtiennent un penalty sur une faute de Verratti. Gianluigi Donnarumma ne peut rien faire sur le tir de João Mario (62e, 1-1). Tout est à refaire.

Mbappé sonne la révolte. Il s'échappe une nouvelle fois côté gauche avant d'être repris in extremis, obtenant un corner qui ne donne rien en raison d'une position de hors-jeu du Français (65e). Il se croit sauveur de son équipe dans les derniers instants en inscrivant un but... signalé logiquement hors-jeu (86e). Le choc subi quelques instants plus tôt a finalement raison de lui. Il est remplacé par Carlos Soler, laissant ses coéquipiers impuissants à changer leur destin.

À quelques jours du classique face à l'OM, le PSG n'a pas fait taire ses doutes.

