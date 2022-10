Ligue des champions : l'OM s'impose chez le Sporting et poursuit sa reconquête

COMPTE-RENDU

Une semaine après avoir corrigé le Sporting au Vélodrome, l'Olympique de Marseille a remis ça mercredi à Lisbonne (0-2). Une deuxième victoire dans le groupe D de la Ligue des champions qui relance complètement les chances des Marseillais d'accéder aux huitièmes de finale.

Publicité Lire la suite

L'opération renaissance continue pour l'OM. Les Marseillais ont remporté une deuxième victoire consécutive mercredi 12 octobre face au Sporting Portugal (0-2) qui les relance complètement dans la course aux huitièmes de finale. Ils sont désormais deuxièmes du groupe, derrière Tottenham, vainqueur face à Francfort.

Dans un stade José Alvalade pas totalement rempli mais largement animé par les supporters français ayant fait le déplacement, l'OM prend rapidement le match à son compte. Le pressing haut et agressif des coéquipiers d'Alexis Sanchez permet à l'OM de faire courir les Lisboètes. Sous l'impulsion notamment de Nuno Tavares, d'Amine Harit, de Matteo Guendouzi et grâce le leadership d'Alexis Sanchez, les occasions ne tardent pas.

Mais, comme lors du match aller, c'est finalement le Sporting Portugal qui est son propre ennemi. Cette semaine, le coupable s'appelle Ricardo Esgaio. Déjà averti après un coup de coude au visage sur son compatriote Tavares, il découpe ensuite Harit dans la surface. Expulsion immédiate pour deuxième carton jaune tandis que Guendouzi se fait une joie d'ouvrir le score (20e, 0-1).

Sanchez double la mise

Pas encore rassasié ni à l'abri, l'OM continue de pousser. Alexis Sanchez expédie une frappe puissante qu'Israel détourne avec difficulté (25e). Puis il est à la réception d'une passe parfaite d'Harit consécutive à une passe millimétrée de Mbemba à droite que le Chilien conclut parfaitement. Si le drapeau s'est levé dans un premier temps pour hors-jeu, la VAR renverse la décision et confirme le break marseillais (30e, 0-2).

⏱ 31’ | #SCPOM 0️⃣-2️⃣



𝗟𝗘 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞 𝗗𝗨 𝗖𝗛𝗜𝗟𝗜𝗘𝗡 ! 🇨🇱@Amine_000 encore dans le coup qui délivre une merveille de passe à notre numéro 7️⃣0️⃣ 💥 #ISHISH pic.twitter.com/kGXqRZpmEe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 12, 2022

Au pied du mur, Ruben Amorim procède à un double changement pour réorganiser son équipe. Le capitaine Coates cède sa place à Marsa tandis qu'Edwards, touché à l'adducteur, est remplacé par Alexandropoulos. Un coaching qui semble porter ses fruits puisque Trincão obtient le premier tour portugais (37e).

Au retour des vestiaires, le Sporting commence fort. Gonçalves centre dans la surface et pousse Lopez à intervenir dans les airs. Le ballon retombe sur Reis qui frappe. Clauss s'interpose (46e).

Deuxième carton rouge

Cependant, l'OM reprend vite la main. Il réinstalle vite son bloc haut pour remettre la pression aux Lisboètes et chercher le troisième but. Harit s'appuie sur Clauss dans le couloir droit qui lui remet au point de penalty. En bout de course, il n'arrive pas à cadrer (55e).

Dans sa conquête de la victoire l'OM va être bien aidé par un deuxième carton rouge chez les Verts et Blancs. Gonçalves écope de deux cartons jaunes coup sur coup et laisse ses partenaires à neuf ! Fautif sur Balerdi, sa mauvaise réaction lui vaut cette exclusion (60e). Tudor en profite pour faire tourner l'effectif en faisant sortir Clauss, Guendouzi et Bailly. Quelques instants plus tard, c'est Harit qui cède sa place à Payet. Malgré leurs efforts, les Marseillais ne parviennent cependant pas à inscrire de troisième but.

Cependant, cette deuxième victoire consécutive en Ligue des champions devrait mettre les Marseillais en confiance en vue de leur choc dimanche face au PSG. Un Paris en plein doute, d'ailleurs, entre matches décevants et imbroglio Mbappé.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne