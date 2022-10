Affaires en série, spleen de Mbappé, jeu poussif... Un PSG en crise avant son match contre l'OM

Un Mbappé qui a des envies d'ailleurs quatre mois seulement après sa prolongation, une série inquiétante de matches nuls, des révélations de Mediapart sur une supposée "armée numérique" pour cibler médias et joueurs jugés hostiles à la direction... Le PSG, pourtant toujours invaincu toutes compétitions confondues, connaît une semaine compliquée, à quelques jours du "classique" contre l'OM dimanche.

La vie d'un supporter du PSG n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle ressemble plutôt à un soap-opera aux rebondissements plus incroyables les uns que les autres. Le match nul face à Reims en Ligue 1, puis face au Benfica en Ligue des champions n'en sont pas les chapitres les plus surprenants. À quatre jours du classique PSG-OM dimanche 16 octobre en Ligue 1, Paris doit gérer le spleen de sa superstar Kylian Mbappé, la baisse de régime de ses joueurs ainsi que les révélations de la presse française : le journal d'investigation Mediapart a révélé mercredi 12 octobre que le PSG aurait eu recours à une agence de communication, entre 2018 et 2020, pour créer de faux comptes Twitter afin de mener des campagnes hostiles contre des cibles du club de la capitale.

Penaltygate, tweets likés de Neymar, TGV, char à voile, Campos/Henrique, les développements de l'affaire Diallo-Hamraoui, le pivot gang, Mbappé qui veut se barrer et maintenant l'armée des trolls.



Tout ça, c'est depuis le 13 août. Deux. Mois. — Alexandre Aflalo (@aflaalex) October 12, 2022

Malheureux Mbappé

De l'art de se tirer une balle dans le pied. Le PSG est premier de son groupe en Ligue des champions et de son championnat, mais parvient tout de même à diffuser une ambiance de crise. Au-delà des trois nuls consécutifs concédés – deux fois 1-1 contre Benfica en Ligue des champions, entrecoupées d'un 0-0 samedi à Reims en Ligue 1 –, les nouveaux éclats autour de Kylian Mbappé ont animé l'avant et l'après-match contre le club portugais, mardi au Parc des Princes.

La rumeur d'un possible départ de la star, prolongée en grande pompe jusqu'en 2025 en mai dernier, a été fermement démentie par le conseiller sportif, Luis Campos. Mais cette rumeur a, de sources concordantes, été lancée par l'entourage de Mbappé lui-même, pour mettre un peu de pression au PSG, car le n°7 se sent trahi par sa direction, qui n'aurait pas tenu ses promesses, notamment celle de recruter un grand avant-centre, partenaire idéal selon lui.

"C'est vous qui sortez les choses de leur contexte", a répondu aux journalistes Achraf Hakimi, un allié de Mbappé dans le vestiaire. "Lui est concentré sur le club, il est content ici. Je le vois heureux", a assuré le Marocain.

Le public parisien n'a pas sifflé le prodige mardi soir, le joueur n'a pas été sanctionné par son club et, pendant la rencontre, Mbappé a assumé son statut, marquant sur penalty le but parisien pour devenir le meilleur buteur en C1 de l'histoire du club (31 réalisations), tout en terminant homme du match pour l'UEFA.

🚨Malgré un démenti très ferme du #PSG sur les accusations @Mediapart K.#Mbappé considère avoir été trahi par le club. Volonté de nuire à sa personne. Impossible, selon son entourage, de rester dans ces conditions. @RTLFoot @RTLFrance #mediapart — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) October 12, 2022

Un Paris moins séduisant

Les états d'âme de Mbappé ne sont pas l'unique problème. Avec seulement deux buts marqués en trois matches nuls, le PSG a nettement ralenti. "On est moins clinquants, moins brillants, moins dangereux", admet Christophe Galtier, qui "ne pense pas que ce soit un coup de moins bien physique".

"En début de saison, on allait beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de jeu dans la verticalité une fois qu'on avait créé les décalages", ajoute l'entraîneur.

Neymar, éblouissant depuis août, marque un peu le pas. Contre Benfica, il s'est perdu dans des dribbles réussis, mais latéraux, ou un coup du sombrero splendide, mais dans le rond central.

En outre, les affaires guettent aussi le Brésilien, son procès pour "corruption" et "escroquerie" s'ouvre lundi à Barcelone, à un mois du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). L'histoire dure depuis 2016, l'agence brésilienne qui gérait partiellement les droits d'image du joueur, DIS, s'estimant lésée dans le transfert de "Ney" de Santos à Barcelone trois ans plus tôt.

Spleen de Mbappé, fléchissement de Neymar... la fameuse "MNM" est aussi touchée par l'absence de Lionel Messi (blessé au mollet), qui devrait "très probablement" revenir pour affronter Marseille, rassure Galtier.

Une "armée de trolls" au service du PSG ?

Au cours d'une longue journée de mercredi, les nuages ont continué à s'accumuler dans le ciel du PSG. Mediapart a révélé que le club avait chargé une agence de communication, entre 2018 et 2020, de créer de faux comptes Twitter pour mener des campagnes hostiles contre des cibles du club de la capitale.

Selon le journal en ligne qui publie un rapport de la société Digital Big Brother (DBB), immatriculée à Barcelone et contrôlée par l'homme d'affaires franco-tunisien Lotfi Bel Hadj, cette agence a déployé "une armée de trolls" au service du club détenu par le Qatar pour discréditer des personnalités, des journalistes et même des joueurs de l'équipe.

05:46 Le site d'info Mediapart accuse le PSG d'avoir recouru à une "armée" de trolls pour dénigrer ses opposants © france24

Parmi les cibles privilégiées figuraient, selon le rapport, "des médias jugés hostiles au PSG comme Mediapart et L'Équipe, le supporter giflé par Neymar (après la défaite du PSG en finale de la Coupe de France 2019, NDLR), la jeune fille qui a accusé la star brésilienne de viol, mais aussi des personnalités du club comme le joueur Adrien Rabiot et l'ancien directeur sportif Antero Henrique". Mediapart indique que la star parisienne Kylian Mbappé a également été "égratignée".

Selon le rapport de DBB consulté par Mediapart, qui fait le bilan de son activité pour le compte du PSG pour la saison 2018/2019, l'armée numérique au service du club de la capitale "était supervisée par le service communication du PSG, dirigé à l'époque par Jean-Martial Ribes". Ce dernier a quitté le club en mai dernier pour le service de communication d'une filiale du géant du luxe LVMH.

Contacté par l'AFP, le PSG a démenti "fermement les allégations de Mediapart".

Mbappé répondra-t-il sur le terrain ?

Petite éclaircie dans cette semaine sombre, l'enquête sur les soupçons de fichage ethnique au centre de formation a été classée sans suite.

C'est dans cette ambiance morose et tendue que le PSG prépare un des grands rendez-vous de l'année, la réception de l'OM dimanche (20 h 45), très attendue par ses supporters qui entonnent à chaque fin de match des chants anti-Marseillais depuis 15 jours. Un Olympique de Marseille qui devrait au contraire arriver en confiance, après sa victoire contre le Sporting Portugal.

L'affaire Mbappé va forcément laisser des traces. Avant son premier classique, en 2017, le prodige avait commis une petite erreur d'appréciation (il l'avait admis plus tard) en évoquant un match "comme les autres". Il s'est largement repris depuis, marquant 7 buts dans des PSG-OM, notamment le dernier, le 17 avril 2022 au Parc des Princes (2-1).

Jusqu'ici, chaque fois que Mbappé a fait parler de lui hors du terrain, de sa sortie malheureuse aux trophées UNFP où il avait réclamé plus de responsabilités à ses désaccords avec la Fédération française de football (FFF) sur les droits d'images des internationaux, il a répondu sur le terrain, en marquant des buts. Une victoire contre son meilleur ennemi, avec un grand match de Mbappé, relancerait le PSG et ferait peut-être oublier la semaine d'orages.

Avec AFP

