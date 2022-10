Ligue 1 : Paris remporte le classique contre l'OM qui tombe du podium

Neymar et Kylian Mbappé célèbrent un but pour le PSG face à Marseille, dimanche 16 octobre 2022 au Parc des princes.

Dimanche soir, les hommes de Christophe Galtier ont maîtrisé leur rival marseillais lors de la 11e journée de Ligue 1 (1-0). Le PSG s'envole en tête du championnat et prend trois longueurs d'avance sur son dauphin lensois, tandis que Marseille sort du podium et se classe 4e.

Le Paris Saint-Germain a remporté le classique du championnat de France grâce à un unique but marqué par Neymar (1-0) contre l'OM qui se retrouve quatrième, dimanche 16 octobre au Parc des Princes en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Paris reste la seule équipe invaincue en championnat et accroît son avance en tête, avec désormais trois points de plus que Lorient (2e), cinq sur Lens le nouveau troisième, et six sur l'OM, délogé du podium. Loin devant Lyon, tout de même, et son nouvel entraîneur, Laurent Blanc, battus à Rennes (3-2) et désormais 10e de Ligue 1.

Une victoire parisienne étriquée

Certes le PSG, avec le retour de sa star Lionel Messi, a remporté logiquement le choc contre l'OM, après s'être créé les meilleures occasions, mais il n'en a pas moins affiché beaucoup de maladresse à l'approche du but marseillais où le gardien espagnol Pau Lopez a réalisé plusieurs parades décisives.

Marseille a terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Samuel Gigot (72e) et une faute sur Neymar. Les hommes de Christophe Galtier repoussent leur adversaire du jour, qui ont enregistré leur deuxième défaite d'affilée en championnat, à six longueurs. Neymar a inscrit, sur une passe de Kylian Mbappé, son neuvième but de la saison, ce qui lui permet de prendre la tête du classement des buteurs, à égalité avec l'avant-centre canadien de Lille, Jonathan David.

"Je suis très heureux" au Paris Saint-Germain, "je n'ai jamais demandé mon départ en janvier" a assuré Kylian Mbappé à l'issue du match, après quatre jours de polémique sur ses supposées envies de partir. Il n'est "impliqué ni de près, ni de loin" dans la rumeur qui a fait état mardi de son envie de partir au mercato de janvier, sortie avant le match contre Benfica, a-t-il précisé en zone mixte.

Première ratée pour Blanc

Les retrouvailles de Laurent Blanc avec un banc de Ligue 1, plus de six ans après son limogeage du PSG, n'ont pas été fructueuses à Rennes (3-2). Malgré un doublé d'Alexandre Lacazette, le successeur de Peter Bosz n'a pas trouvé la recette magique pour rebooster sa nouvelle équipe, en pleine crise, et voit la longue série sans succès de l'OL s'étendre à 6 matches.

Les choix de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, notamment le retour en défense de l'Allemand Jérôme Boateng, n'ont pas donné entièrement satisfaction et le club de Jean-Michel Aulas pointe désormais à une inquiétante 10e place. Autre souci, Blanc a dû composer avec la sortie prématurée sur blessure de son champion du monde Corentin Tolisso peu avant la pause.

Tout roule au contraire pour Rennes, assuré d'être au moins barragiste en Ligue Europa et qui se retrouve 5e du championnat. Ironie du sort, ce sont trois ex-Gones qui ont scellé la défaite de Lyon (deux buts de Martin Terrier, un d'Amine Gouiri).

Monaco voit rouge

Le carton rouge reçu dès la 17e minute par Mohamed Camara a plombé l'ASM face à Clermont au stade Louis-II (1-1). Breel Embolo a bien ouvert la marque sur penalty mais les Auvergnats ont logiquement profité de leur supériorité numérique pour égaliser en seconde période.

Voilà Monaco (6e) freiné après cinq victoires d'affilée et dans une passe délicate après la lourde défaite subie jeudi en Ligue Europa sur la pelouse de Trabzonspor (4-0).

Nantes a eu chaud

Les Canaris et leur entraîneur Antoine Kombouaré sont passés tout près de la catastrophe à la Beaujoire contre Brest (4-1), trois jours après leur déroute en Ligue Europa face à Fribourg (4-0).

Menés au score d'entrée et incapables de transformer un penalty, ils ont tout de même réussi à refaire surface de manière spectaculaire pour stopper l'hémorragie après six rencontres sans succès et donner un peu d'air à Kombouaré (14e).

Les Brestois, qui avaient perdu leur entraîneur Michel der Zakarian dans la semaine, restent bons derniers.

Lorient rate le coche, pas Lens

Avant le Classique de la Ligue 1 entre le PSG et l'OM, dimanche soir au Parc des Princes, Lorient (2e) avait une occasion inespérée samedi de basculer provisoirement en tête en cas de victoire contre Reims. Mais les Merlus, peut-être tétanisés par l'enjeu, ont manqué cette énorme opportunité en étant tenus en échec par les Champenois au Moustoir (0-0).

La frustration est d'autant plus grande que les Rémois, qui ont vu leur entraîneur Oscar Garcia être limogé jeudi et remplacé par son adjoint William Still, ont terminé la partie à 9, leurs 7e et 8e exclusions depuis le début de saison. Pour ne rien arranger, Lorient devra sans doute composer plusieurs semaines sans son meilleur buteur, Terem Moffi, touché à la cheville en première période.

Lens a en revanche bien négocié la venue de Montpellier à Bollaert (1-0) pour se positionner sur le podium (3e). Sans être convaincants au cours d'une rencontre assez terne, les Sang et Or ont assuré l'essentiel grâce à un but de Wesley Saïd en seconde période.

Avec AFP

