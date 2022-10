Ballon d’Or : l’heure du sacre pour Karim Benzema ?

FOOTBALL

L’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, est le grand favori pour remporter le Ballon d’Or 2022 lors de la cérémonie lundi soir à Paris. Après une saison stratosphérique tant individuellement que collectivement, "KB9" pourrait devenir le cinquième Français de l’Histoire à gagner ce trophée, vingt-quatre ans après Zinedine Zidane.

Le 17 octobre 2022 sera-t-il à marquer d'une pierre blanche dans la carrière de Karim Benzema ? La cérémonie du Ballon d’Or 2022 se déroule lundi soir au théâtre du Châtelet, à Paris. Dans toutes les discussions, un nom revient sans cesse : celui de Karim Benzema, grand favori pour remporter la récompense individuelle ultime après une saison de très haut niveau.

Robert Lewandowski ne dit pas autre chose : interrogé jeudi 13 octobre par la chaîne espagnole Movistar+, l’attaquant du FC Barcelone – deuxième au Ballon d’Or 2021 – a déclaré non sans ironie : "(Karim Benzema) est probablement l’un des favoris pour gagner le Ballon d’Or, s’ils ne l’annulent pas (comme en 2020 à cause du Covid-19, alors que le trophée était promis au joueur polonais, NDLR)."

S'il est sacré lundi, "KB9" deviendrait le cinquième Français à remporter la récompense suprême pour un joueur de football. Il succèderait à un certain Zinedine Zidane, qui avait gagné le Ballon d’Or… le 21 décembre 1998, il y a 24 ans – avant lui, Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985) et Jean-Pierre Papin (1991) avaient aussi remporté le Ballon d’Or.

Nommé à onze reprises depuis 2008 dans la liste des candidats au Ballon d’Or, Karim Benzema "renvoie mine de rien l'impression d'une légitimité indiscutable à travers le temps", constate L’Équipe. L’année dernière, il avait terminé au pied du podium (4e), son meilleur classement dans la course pour ce trophée. "Merci à tous ceux qui me soutiennent. Je joue au foot pour vous et le show doit continuer", avait-il alors écrit sur Twitter.

Saison la plus prolifique de sa carrière

Interrogé par les organisateurs avant la remise du trophée sur les qualités requises pour être Ballon d’Or, Karim Benzema a répondu : "C'est quelqu'un qui montre autre chose que du football sur une saison, qui montre des gestes de classe, fait des retournements de situation quand une équipe n'est pas bien." Et d’ajouter : "Il faut que ce soit régulier, et dans des matches où c'est compliqué. Il y a des matches où tu te dis : 'Aujourd'hui, c'est le moment de faire quelque chose, de prendre les décisions parce que physiquement et mentalement, je suis prêt.'"

Cette définition du candidat idéal au trophée ultime ressemble trait pour trait… à la saison de "KB9". L’attaquant du Real Madrid a fait vibrer les passionnés de football pendant toute la saison dernière, particulièrement au moment des matches de phase finale : en huitième de finale contre le PSG (triplé qui qualifie son équipe), en quart de finale contre Chelsea (triplé à l’aller, un but décisif au match retour) et en demi-finale contre Manchester City (deux buts à l’aller, un but décisif au retour).

Avec dix buts inscrits en six matchs dans des rencontres à enjeu, Karim Benzema a été incontestablement un grand artisan du brillant parcours du Real Madrid en Ligue des champions – ponctué par une victoire (0-1) contre Liverpool en finale.

"KB9" a finalement inscrit 15 buts en 12 matches sur l’ensemble de la compétition européenne, auxquels s’ajoutent ses 27 buts marqués (et 12 passes décisives) en 32 rencontres de Liga – ce qui fait de lui, là aussi, un acteur majeur de son club pour la conquête du titre de champion d’Espagne. Pour clore le tableau, il a aussi inscrit deux buts en deux matches de Supercoupe d’Espagne. Avec quelque 44 buts en 46 rencontres, Karim Benzema a accompli la saison la plus prolifique de sa carrière, à un haut niveau en termes de statistiques et de régularité dans les moments décisifs.

L’attaquant français a aussi participé à la campagne triomphante des Bleus, qui ont remporté la Ligue des nations face à l’Espagne (2-1) en octobre 2021. Un trophée de plus remporté avec sa sélection nationale, qui pourrait jouer en sa faveur quand sera annoncé le vainqueur du Ballon d’Or lundi soir.

Régulier au très haut niveau

Signe que les planètes semblent alignées, Karim Benzema a été désigné le 25 août meilleur joueur UEFA de l’année – une autre distinction individuelle qu’il a reçue pour la première fois.

Malgré une carrière dont l’image a été écornée pendant des années par "l’affaire de la sextape de Valbuena", Karim Benzema a décidé en juin de renoncer à faire appel dans le procès qui l'opposait à son ex-coéquipier. Il a ainsi entériné sa condamnation à un an de prison avec sursis pour "complicité de tentative de chantage", pour tourner définitivement cette page extrasportive.

À distance de ses démons passés (que ce soient sa condamnation judiciaire ou son éloignement de l’équipe de France pendant des années), "KB9" est à 34 ans un joueur épanoui à l’apogée de sa carrière sportive. Il performait déjà depuis plusieurs saisons (25 buts en 44 matches en 2018-2019, 26 buts en 45 matches en 2019-2020 et 29 buts en 44 matchs en 2020-2021) avant d’accomplir une année hors norme en 2021-2022.

Zinedine Zidane, lorsqu'il était encore entraîneur du Real Madrid, n’avait alors pas tari d’éloges sur Karim Benzema quand on lui avait demandé, en décembre 2020, s’il était le meilleur avant-centre français de l’Histoire : "Pour moi, oui, c’est très clair. (...) Il le prouve, il joue au Real Madrid depuis très longtemps, il compte plus de 500 matches, tous les buts… Au final, son palmarès, tout ce qu'il a accompli ici parle pour lui-même."

Ne reste plus qu’à "KB9" à ajouter un nouveau trophée en forme de Ballon d’Or à son palmarès déjà fourni. "(Remporter ce trophée) fait partie des nombreux rêves que j’ai depuis petit. Mes idoles, que ce soit R9 (Ronaldo) ou Zizou (Zinedine Zidane), sont venues au Real Madrid, ils ont gagné le Ballon d’Or… C’est des petites choses auxquelles je pense, et je ne suis pas très loin (d’y arriver, NDLR)", confiait-il à Canal+ en octobre 2021. Un an plus tard, son rêve pourrait bien être sur le point de devenir réalité.

