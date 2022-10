Ballon d'Or : la star du Barça Alexia Putellas, première femme à conserver sa couronne

PORTRAIT

L'Espagnole Alexia Putellas, star du FC Barcelone a été élue Ballon d'Or féminin pour la deuxième année consécutive, lundi soir à Paris. Elle est la première femme à réussir ce doublé.

Publicité Lire la suite

Blessée mais couronnée. L'aura d'Alexia Putellas et son importance pour le FC Barcelone ont porté l'emblématique milieu espagnole vers un deuxième Ballon d'Or consécutif lundi 17 octobre à Paris, devenant la première femme à réussir ce doublé.

Déjà supportrice du Barça dans sa jeunesse, la joueuse catalane (28 ans) est devenue au fil des années une icône de son club de cœur. Elle a gravi les échelons jusqu'au sommet du football mondial, devenant la première joueuse de l'histoire à décrocher deux Ballons d'Or depuis la création du trophée féminin en 2018.

La première année, la Norvégienne Ada Hegerberg (Lyon) l'avait emporté, suivie en 2019 de la championne du monde américain Megan Rapinoe (Reign FC, devenu OL Reign). L'édition 2020 avait été annulée en raison du Covid-19, et Putellas s'était imposée une première fois en 2021.

Une saison compliquée

La saison 2021-2022 de la Barcelonaise lui laissera sans doute un goût doux-amer, avec une défaite cuisante en finale de C1 contre Lyon (3-1) et une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro, cet été, alors que sa "Roja" faisait partie des favorites.

"Quand je me suis cassé le genou, j'ai cru que j'avais laissé passé ma chance mais au final, le jury a tenu compte que la période considérée courait sur toute la saison et je n'ai manqué qu'un seul mois, même si c'était un mois important", a déclaré Putellas à l'AFP après avoir reçu le Ballon d'Or, lundi.

Mais "Alexia", comme il est écrit au dos de son maillot, a tellement révolutionné le football féminin espagnol et européen ces dernières saisons que même sans Championnat d'Europe au palmarès, les jurés l'ont préférée à sa grande rivale, l'Anglaise de caractère Beth Mead, sacrée à domicile en juillet.

Putellas sacrée à nouveau, c'est l'accomplissement d'un destin tout entier tourné vers le football. Petite, la jeune Alexia commence à jouer au football dans la cour du collège, avec les garçons.

"Ma mère en avait marre de me voir rentrer avec des bleus plein les jambes, elle m'avait inscrite dans un club pour que j'arrête de jouer pendant les récréations", racontait-elle à l'été 2020.

Elle prend donc sa première licence dans un club d'une ville voisine, le CE Sabadell. Elle est rapidement repérée par le Barça, qui la recrute à seulement 12 ans. Après un passage à l'Espanyol Barcelone, puis Levante, elle revient au bercail en juillet 2012, deux mois après avoir perdu son père.

Conquis par son "pied gauche soyeux", le Barça ne se manque pas : dès sa première saison, elle occupe un rôle central et remporte le championnat et la Coupe de la Reine, dont elle sera élue meilleure joueuse en finale.

À quand un titre international ?

Ses bonnes prestations lui ouvrent dès 2013 les portes de la sélection espagnole, qu'elle avait déjà menée vers l'or chez les jeunes. Elle participera aux Euros 2013 et 2017 et aux Mondiaux 2015 et 2019 en France, où l'Espagne chutera en 8es de finale.

Un titre international, voilà ce qui manque encore à Putellas mais il faudra voir quel sera son statut en sélection à l'issue de sa convalescence : la joueuse n'a pas hésité à apporter son soutien à 15 autres internationales espagnoles entrées en rébellion contre le sélectionneur Jorge Vilda.

Quoi qu'il en soit, Alexia Putellas compte déjà les plus beaux trophées du football féminin de club, avec un historique triplé Coupe-Championnat-Ligue des champions conquis avec le Barça en 2021. Et en 2021 comme en 2022, les récompenses individuelles se sont accumulées. Alexia Putellas a été désignée par l'UEFA meilleure joueuse de l'année deux années de suite, avant de décrocher ses deux Ballons d'Or.

>> À lire aussi : Cameroun : à "la Rails Football Academy", les jeunes footballeuses dribblent les préjugés

Des distinctions qui marquent peut-être un point de bascule pour tout un pays, où des milliers de jeunes joueuses auront désormais une figure féminine à laquelle s'identifier.

"Cela représentera un tournant pour tout le pays", a clamé la milieu de terrain dans un entretien pour Vogue Espagne au moment de son premier Ballon d'Or.

Quelques mois plus tard, plus de 90 000 spectateurs ont afflué au Camp Nou, par deux fois, pour voir évoluer Alexia Putellas et les Barcelonaises en Ligue des champions... Deux records d'affluence historiques pour le football féminin.

Toujours blessée, "Alexia" ne reviendra pas sur les terrains avant 2023. En attendant, c'est sous les ors des plus prestigieuses récompenses que la reine distille ses apparitions.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne