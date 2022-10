Tennis : la Roumaine Simona Halep, ex-numéro un mondiale, suspendue pour dopage

La joueuse de tennis roumaine Simona Halep, le 29 août 2022 durant le premier tour de l'US Open, à New York.

La tenniswoman Simona Halep, actuelle neuvième mondiale au classement WTA, a été suspendue provisoirement vendredi par l'International Tennis Integrity Agency (ITIA). Un échantillon fourni par la Roumaine lors du dernier US Open a révélé des traces d'un médicament interdit.

Simona Halep, 31 ans, ne peut plus jouer au tennis sur le circuit professionnel, au moins provisoirement. Telle est la décision rendue vendredi par l'ITIA. Fin août, alors que se disputait l'US Open à New York, la joueuse a fourni un échantillon qui a montré des traces de Roxadustat, un médicament qui stimule la production de globules rouges et est utilisé dans le traitement des patients souffrant de problèmes rénaux.

L'ancienne numéro un mondiale a immédiatement réagi sur ses réseaux sociaux, estimant que le test positif était "le plus grand choc de (ma) vie". "Tout au long de ma carrière, l'idée de tricher ne m'a jamais traversé l'esprit une seule fois, car c'est totalement contraire à toutes les valeurs avec lesquelles j'ai été éduquées", a-t-elle poursuivi.

"Je me battrai jusqu'au bout pour prouver que je n'ai jamais pris sciemment de substance interdite et je suis sûre que tôt ou tard, la vérité éclatera", a ajouté Simona Halep, éliminée à New York dès le premier tour par l'Ukrainienne Daria Snigur, pourtant issue des qualifications.

Victorieuse à Roland-Garros en 2018 et à Wimbledon en 2019, la Roumaine avait annoncé, le 15 septembre après une opération du nez, que sa saison était terminée et qu'elle ne rejouerait pas avant 2023.

