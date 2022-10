Football européen : Lens punit Marseille en Ligue 1, les Français brillent en Espagne

TOUR DES STADES

En Ligue 1, les Lensois ont confirmé leur solidité et prennent la deuxième place du classement derrière le PSG. En Espagne, personne n'inquiète le Real mais ce sont les Français qui ont fait le show. En Allemagne, le Bayern revient sur la surprise berlinoise. En Italie, Naples domine toujours le Calcio, et en Angleterre, les Gunners montrent des signes d'essoufflement. Comme chaque lundi, France 24 vous propose un tour des stades européens.

Publicité Lire la suite

Lens dauphin du PSG, l'Olympique de Marseille distancé

Au terme de la 12e journée, le RC Lens a pris la deuxième place de Ligue 1 à Lorient, grâce à sa victoire 1-0 samedi à Marseille, qui s'incline pour la troisième fois d'affilée en championnat. Malgré un festival de frappes et d'occasions, l'équipe d'Igor Tudor s'est inclinée face à des Sang et Or costauds et réalistes qui ont inscrit l'unique but du match, signé David Pereira da Costa à la 78e.

Vendredi, le PSG s'était facilement imposé à Ajaccio. But de Mbappé sur passe de Messi (24e), but de Messi sur talonnade de Mbappé (79e) et, enfin, doublé pour Mbappé sur passe de Messi (82e) : sans briller, les Parisiens se sont facilement imposés.

Dimanche, Laurent Blanc a obtenu son premier succès à la tête de l'Olympique Lyonnais en arrachant la victoire (2-1) à Montpellier. Le capitaine Alexandre Lacazette a été le grand artisan de la réussite lyonnaise. Passeur sur le but d'Houssem Aouar (33e), l'ancien attaquant d'Arsenal a offert la victoire à son équipe à la dernière minute de la rencontre.

En clôture du week-end, les Lillois du Losc ont enchaîné un troisième succès face à Monaco à l'issue d'une rencontre spectaculaire (4-3), revenant ainsi dans le wagon de tête de la Ligue 1.

La Liga © Studio graphique FMM

Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann au top

Samedi, le Real Madrid a consolidé son leadership sur la Liga en s'imposant face au Séville FC 3-1 (buts de Luka Modric à la 6e, Vinicius à la 79e et Valverde à la 81e), après la présentation au stade Santiago-Bernabéu, par Karim Benzema, forfait sur blessure, de son Ballon d'Or.

Dimanche, c'est sur la pelouse du rival barcelonais qu'un autre Français s'est illustré. Magistral, Ousmane Dembélé a porté le FC Barcelone vers une victoire éclatante 4-0 contre l'Athletic Bilbao lors de la 11e journée de Liga. Avec un but de la tête à la 12e et trois passes décisives pour Sergi Roberto (18e), Robert Lewandowski (22e) et Ferran Torres (73e) le "moustique" a plié la rencontre.

Du côté de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann a confirmé son retour en grande forme. À Séville, l'attaquant français a marqué sur un corner direct à la 54e, puis a doublé la mise un quart d'heure plus tard (70e), avant que Nabil Fekir, de retour de blessure, ne réduise l'écart sur un superbe coup franc direct à la 84e. "Je suis très heureux (...) de retrouver le Griezmann qui était parti", s'est réjoui son coach, l'Argentin Diego Simeone, en conférence de presse d'après-match.

L'Union Berlin toujours leader, le Bayern à ses trousses

En s'inclinant dimanche face à la lanterne rouge Bochum (2-1), l'Union Berlin ne devance plus son dauphin munichois que d'un point. Toujours leader surprise au terme de la 11e journée de Bundesliga, le club berlinois est désormais talonné par le Bayern Munich, qui s'est lui imposé sur la pelouse d'Hoffenheim samedi (2-0).

De son côté, le Borussia Dortmund a mis fin à sa série de trois matches sans succès avec une large victoire face à Stuttgart (5-0) qui lui permet de revenir à la cinquième place du championnat. Le quatrième, l'Eintracht Francfort, qui accueillera Marseille mercredi en phase de groupes de Ligue des champions, s'est imposé à Mönchengladbach (3-1).

Naples toujours leader, les larmes de Ribéry

Le Napoli, vainqueur de ses onze derniers matches toutes compétitions confondues, compte trois points d'avance sur l'AC Milan, nouveau dauphin, et cinq sur la Lazio et l'Atalanta. En pleine confiance, Naples s'est imposé dimanche sur le terrain de l'AS Rome (1-0) grâce à Victor Osimhen, lors de la 11e journée. "Je ressens un peu d'injustice, c'était un match équilibré, sous contrôle, mais la première équipe qui marquait gagnait", a commenté l'irascible José Mourinho, aux commandes de la Roma depuis mai 2021.

Terriblement efficace, le Milan AC a écrasé le promu Monza 4-1 lors du derby milanais. Un Brahim Diaz de gala a montré la voie aux Rossoneri avec son premier doublé (16e, 41e). En seconde période, l'ex-attaquant de Liverpool Divock Origi a signé son premier (joli) but en Italie (65e) puis Rafael Leao a conclu le festival sur un service de Théo Hernandez (84e).

Franck Ribéry, avec son numéro 7 dans le dos et les larmes aux yeux, a dit au revoir aux supporters de la Salernitana au lendemain de l'officialisation de la fin de sa carrière de joueur, à 39 ans. Contraint de raccrocher en raison de douleurs récurrentes à un genou, le néoretraité a fait un tour d'honneur avant la victoire des siens contre la Spezia (1-0), applaudi par des tifosi debout.

>> À lire aussi : "Franck Ribéry, artiste formidable et sulfureux, tire sa révérence"

L'ex-star de l'équipe de France et du Bayern Munich va maintenant intégrer l'encadrement technique aux côtés de l'entraîneur Davide Nicola. "À l'avenir, j'aimerais être entraîneur. J'aime être sur le terrain et être proche de l'équipe", a-t-il dit à la Gazzetta dello Sport.

Arsenal reste leader devant City, nouvelle désillusion pour Liverpool

Les Gunners ont laissé filer dimanche deux points à Southampton (1-1), lors de la 13e journée de Premier League, et voient Manchester City revenir dans leur roue, alors que Newcastle, vainqueur à Tottenham (2-1), se mêle à la course à la C1. Avec ce premier match nul de la saison, les Gunners restent leaders mais n'ont plus que deux unités d'avance sur le champion en titre.

La veille, le choc entre Chelsea et Manchester United s'est soldé par un match nul (1-1). Les Londoniens, qui avaient ouvert le score à la 87e sur pénalty (Jorginho), pensaient repartir avec les trois points mais Manchester s'est réveillé et a égalisé dans le temps additionnel avec le premier but de la recrue estivale Casemiro. À noter également la sortie en pleurs de Raphaël Varane, qui s'est blessé durant cette rencontre.

Parmi les cadors, Manchester City a battu Brighton (3-1) avec un doublé d'Erling Haaland tandis que Liverpool a chuté à Nottingham Forest (0-1). Les Reds restent septièmes avec 16 points. "Je n'ai aucune idée de comment on a pu perdre ce match", a témoigné un Klopp dépité au micro de la BBC, après la rencontre.

Samedi toujours, le limogeage de Steven Gerrard jeudi a eu des effets spectaculaires : Aston Villa a en effet écrasé Brentford (4-0).

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne