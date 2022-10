Ligue des champions : Chelsea et Dortmund en 8es, la Juventus Turin éliminée

TOUR D'EUROPE

Le PSG a récité son football mardi contre le Maccabi Haïfa (7-2), se qualifiant pour les huitièmes de finale de Ligue des champions tout comme Chelsea, Dortmund et Benfica, bourreau d'une Juventus éliminée (4-3).

Le début de la 5e journée de la Ligue des champions, mercredi 25 octobre, a permis a plusieurs clubs de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition européenne – dont le PSG. D'autres clubs ont dit adieu à un parcours pour soulever la "Coupe aux grandes oreilles", à l'instar de la Juventus Turin.

Groupe E : Chelsea qualifié, l'AC Milan va devoir attendre

Sacré redressement pour Chelsea. Mal engagé après une défaite inaugurale mais relancé par son nouvel entraîneur Graham Potter, le club londonien a obtenu sa qualification pour les huitièmes dès l'avant-dernière journée en battant Salzbourg (2-1).

Avec 10 points, le club champion d'Europe 2021 est assuré d'être au tour suivant comme premier de groupe après la victoire de l'AC Milan à Zagreb (4-0).

Les Milanais, vainqueurs notamment grâce à Olivier Giroud sur penalty (59e), en profitent pour se replacer à la 2e place qualificative (7 pts), devant Salzbourg (6 pts), leur adversaire de l'ultime journée.

Groupe F : une défaite sans conséquence pour le Real Madrid

Tenant du titre et déjà qualifié pour les huitièmes, le Real Madrid a perdu son premier match de la saison (3-2), surpris par le RB Leipzig de Christopher Nkunku, buteur.

Avec un onze remanié, sans les Ballons d'Or Karim Benzema et Luka Modric, ménagés, les champions d'Europe se sont retrouvés rapidement menés, notamment grâce à une frappe lourde du Français Nkunku (18e). Et malgré les réductions du score de Vinicius (44e) et Rodrygo (90e+4), Leipzig a assuré sa victoire.

De quoi permettre au club allemand de consolider sa deuxième place (9 pts) devant le Shakhtar Donetsk (6 pts), son prochain adversaire, freiné par le Celtic à Glasgow (1-1)

Groupe G : Dortmund décroche sa qualification

Qualification en poche pour le Borussia Dortmund. Les Allemands se sont contentés d'un nul (0-0) contre Manchester City, déjà qualifié, pour s'assurer une place en huitièmes et réduire à néant les efforts de Séville, vainqueur en vain de Copenhague (3-0).

Pour les retrouvailles avec Erling Haaland, son ancien avant-centre parti briller en Angleterre avec City, Dortmund a bien résisté et son gardien Gregor Kobel a arrêté un penalty obtenu et tiré par Riyad Mahrez (58e).

Rien de dramatique pour les Citizens, qui s'assurent avec ce nul la première place de la poule.

Groupe H : le PSG et Benfica qualifiés en 8es, la Juventus éliminée

Le PSG a largement dominé son sujet face au Maccabi Haïfa (7-2) grâce à une "MNM" des grands soirs. Le club parisien rejoint ainsi les huitièmes de finale de la Ligue des champions avant même la fin des phases de poule.

Benfica s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant la Juventus Turin (4-3), de facto éliminée, au terme d'un match spectaculaire à Lisbonne. Avec 11 points, Benfica (2e) est à égalité avec le leader du groupe H, le PSG, avant la dernière journée la semaine prochaine.

Les Turinois (3e), doubles lauréats de la C1 et sept fois finalistes, tenteront de décrocher la troisième place, un ticket qui leur octroierait l'accès aux 16e de finale de la Ligue Europa.

