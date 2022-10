Ligue des champions : le PSG qualifié en 8es, le Maccabi Haïfa corrigé par la "MNM"

COMPTE-RENDU

Le PSG s'est nettement imposé face au Maccabi Haïfa (7-2), mardi au Parc des Princes. Les Parisiens, qui ont pu compter sur une "MNM" des grands soirs, sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avant la dernière journée de phase de poule.

Publicité Lire la suite

Le PSG s'est qualifié, mardi 25 octobre, pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en dominant largement le Maccabi Haïfa (7-2). Les Parisiens ont pu compter sur une grande "MNM" (le trio Messi-Neymar-Mbappé) mais ont aussi parfois manqué de concentration, laissant revenir leur adversaire du soir deux fois au score.

Le Maccabi applique dès le début du match – comme à l'aller – un fort pressing sur les joueurs du PSG, qui ont du mal à déployer leur jeu pour le moment.

Cela n'empêche pas les Parisiens de se procurer quelques occasions, mais Fabian Ruiz (9e) puis Neymar (18e) manquent de justesse dans le dernier geste. C'était avant que Mbappé ne serve Messi du bout du pied dans la surface de réparation : le prodige argentin, sur sa première occasion de frappe, ajuste le gardien du Maccabi d'un délicieux extérieur du gauche imparable (19e, 1-0).

Le Maccabi peine à exister autrement que physiquement dans ce match. Le PSG met alors le coup d'accélérateur grâce à sa "MNM". Sur une belle remontée de balle Messi-Neymar-Mbappé au milieu de terrain, le Français et le Brésilien combinent jusque dans la surface de réparation adverse. Le ballon revient sur Mbappé, qui ajuste le gardien adverse d'un superbe enroulé du pied droit (32e, 2-0).

Et en quelques minutes le match vire à la démonstration : cette fois, le trio Neymar-Messi-Mbappé combine dans les 25 derniers mètres. La "Pulga" décale Neymar sur sa gauche, libre de tout marquage grâce à l'appel croisé de Mbappé. L'attaquant brésilien enroule une frappe qui fait poteau rentrant (35e, 3-0).

Malgré quelques minutes d'inattention où le Maccabi réduit la marque grâce à Seck (38e, 3-1), les Parisiens enfoncent le clou avant la mi-temps. Messi combine avec Mbappé dans l'axe, puis se libère un espace à l'entrée de la surface de réparation du Maccabi. Il envoie une frappe enroulée de l'intérieur du gauche, de nouveau imparable (45e, 4-1).

Le PSG déroule, et le match vire à la correction

Le Maccabi revient bien en début de seconde période. En quelques minutes, le club israélien se procure deux occasions dont une tête de Pierrot (49e) qui fait passer un frisson dans la défense parisienne. Une minute plus tard, le Maccabi réduit de nouveau la marque : sur un corner, Seck ajuste de nouveau Donnarumma d'une tête au second poteau et inscrit un doublé (50e, 4-2).

Comme en fin de première période, le PSG paie par un but quelques minutes d'inattention. Pas de quoi faire douter les Parisiens, qui manquent de peu de creuser l'écart par Hakimi (56e). Ce n'est que partie remise pour quelques minutes... Le PSG déroule alors avec un Mbappé qui y va de son doublé (64e - 5-2) : Hakimi prend la profondeur, temporise et trouve l'attaquant français d'une transversale millimétrée. Mbappé, excentré, enroule du pied droit et envoie le ballon se loger dans le petit filet opposé du gardien du Maccabi.

Trois minutes plus tard, c'est au tour de Neymar de donner au score des allures de correction (csc à la 67e, 6-2). L'attaquant brésilien récupère un ballon et s'enfonce dans la surface du Maccabi ; dans un angle fermé, il centre à quelques mètres de la cage et le défenseur du Maccabi, Goldberg, ne peut que dévier le ballon dans ses filets.

Le PSG semble avoir assuré l'essentiel dans cette rencontre, et le Maccabi est à court de ressources physiquement. Les Parisiens contrôlent la rencontre par le score et donnent le rythme. Le match baisse en intensité mais peut très vite s'emballer aussi, comme sur cette sublime combinaison Messi-Mbappé où la "Pulga" envoie une frappe lourde s'écraser sur la barre transversale adverse (77e). Le 7-2 est manqué de peu.

Ekitike, tout juste entré, veut participer à la fête, servi idéalement par Messi. Mais il ne parvient pas à ajuster sa frappe (82e). Soler – un autre remplaçant tout juste arrivé sur le rectangle vert – ne laisse pas passer sa chance sur un nouveau caviar de Messi, et inscrit un but de plus pour le PSG (84e, 7-2)

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne