Ligue des champions : trop juste défensivement, l'OM s'incline à Francfort

COMPTE-RENDU

L'Olympique de Marseille a perdu face à l'Eintracht Francfort (2-1). L'OM devra aller arracher sa qualification en huitièmes de finale lors de la dernière journée face à Tottenham.

Publicité Lire la suite

Soirée cauchemar pour l'OM. Les Olympiens se sont inclinés mercredi 26 octobre sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, compliquant leur chance d'accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. La victoire sera impérative mardi face à Tottenham pour se qualifier.

📊Le classement du groupe avant la dernière journée :



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham 8 points (+1)

🇵🇹Sporting 7 points (0)

🇩🇪 Francfort 7 points (-2)

🇫🇷 Marseille 6 points (+1)#TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 26, 2022

L'OM s'est compliqué la tâche tout seul. D'entrée, l'Eintracht Francfort s'affranchit du pressing marseillais et Ndicka déborde à gauche avant de centrer à ras de terre. Lindström laisse filer pour Kamada qui, à l'entrée de la surface, trompe Pau Lopez (3e, 0-1). Dans la foulée, les Allemands manquent à deux reprises de doubler la mise : une tête de Götze frôle le poteau (15e) puis Pau Lopez doit sortir un arrêt impeccable devant Lindström après une boulette de Balerdi (19e).

Une égalisation vite effacée

L'OM tente de résister et trouve finalement l'ouverture. Au bout d'une bonne séquence collective, Mbemba propose au cordeau depuis le côté droit. Guendouzi devance Dina Ebimbe et conclut parfaitement (22e, 1-1)

Les espoirs phocéens sont cependant vite douchés. Après une mauvaise relance, Kolo Muani s'appuie sur Götze dans la surface avant de faire mouche. La défense marseillaise, à 7 contre 2, reste complètement passive (27e, 2-1).

L'OM ne se laisse cependant pas abattre et il faut un retour miraculeux de Smolcic pour priver Sanchez d'un but qui lui tendait le pied (30e) puis l'arrêt impeccable de Kevin Trapp sur une volée d'Amine Harit (40e) pour sauvegarder l'avantage allemand à la pause.

Un temps agressé par les Allemands à l'entame de la deuxième période, l'OM repart de l'avant. Un une-deux entre Alexis Sanchez et Jonathan Clauss apporte le danger chez Francfort (49e) puis Kevin Trapp doit effectuer une manchette pour détourner un centre dangereux du Chilien (51e). Quelques instants plus tard, sa frappe frôle le montant du gardien allemand (55e). C'est encore "el niñno maravilloso" qui voit un coup être détourné par l'ancien portier parisien (59e).

Le match s'enlise alors dans un faux rythme, haché par les fautes. Et Francfort tente d'en profiter. Il faut la bonne anticipation de Pau Lopez pour jaillir dans les pieds de Kamada sur une passe de Gotze et empêcher le but du KO (75e). Après un rush individuel, Tavares répond en frappant vers les cages de Trapp mais ça passe juste à côté du cadre (77e). Après un bon décalage d'Harit, Ünder frappe au but mais la défense de Francfort se sacrifie. Harit est finalement déclaré hors-jeu (82e). Le score ne bougera plus malgré les coups de butoir marseillais et les frayeurs allemandes.

Les Olympiens joueront leur avenir européen mardi prochain à domicile contre Tottenham, qui a fait match nul (1-1) face au Sporting Portugal.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne