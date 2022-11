LONG FORMAT

En Colombie, l'ombre pesante du dopage dans le cyclisme

La Colombie, championne du monde du dopage ? © Studio graphique FMM

1 mn

Depuis 2016, la Colombie et ses cyclistes ont remporté les trois grands tours majeurs (Italie, France, Espagne). Ses coureurs sont au premier plan à l'international et de véritables héros nationaux. Et pourtant, les affaires de dopage se multiplient, notamment dans le cadre de compétitions locales. La liste des cas positifs colombiens est l'une des plus longues au monde et les moyens mis au service de la lutte contre ce fléau du sport sont limités. Enquête.