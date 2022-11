Ligue des champions : l’OM à quitte ou double face à Tottenham pour une place en huitièmes

FOOTBALL

L’Olympique de Marseille dispute un match décisif, mardi, face à Tottenham pour la dernière journée de la phase de poule de Ligue des champions. En jeu pour les deux équipes : une qualification pour les huitièmes de finale dans un Vélodrome où l’ambiance s’annonce bouillante. Mais les Phocéens devront livrer une rencontre pleine et corriger plusieurs lacunes pour espérer faire tomber les Spurs.

“Ce sera le match de l’année !” L’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’y est pas allé par quatre chemins au moment de parler de la rencontre décisive à venir contre Tottenham, mardi 1er novembre. Igor Tudor s’exprimait alors après la défaite du club phocéen sur le terrain de l’Eintracht Francfort (2-1), le 26 octobre, une défaite synonyme de match couperet à venir face aux Spurs.

“On a cette finale dans six jours, il ne faut pas trop se prendre la tête […]. Pour les supporters, ce sera beau. Vu comment on a joué jusque-là, on mériterait de gagner. On est suffisamment bons pour le faire”, expliquait aussi le coach olympien. “On a été courageux, on peut être fiers. La façon dont on a bousculé toutes ces équipes me rend fier. Les joueurs peuvent l'être.”

Jusque-là, l’OM a connu un parcours européen contrasté pour cette édition 2022-2023 : deux défaites contre l’Eintracht Francfort, deux victoires contre le Sporting Portugal et une défaite contre Tottenham… en attendant le match retour à domicile mardi.

À l’aller, les Phocéens n’avaient pas démérité à Londres et avaient même rivalisé avec les Spurs lors de la première mi-temps. Mais l’expulsion précoce de Mbemba (47e) avait déséquilibré l’édifice, et l’OM, qui pensait à un moment pouvoir repartir avec le point du match nul, avait finalement craqué deux fois en cinq minutes (75e et 81e).

Dans cette "poule de la mort", les Marseillais sont derniers de leur groupe (6 points) et vont affronter l'équipe en tête, Tottenham (8 points). Dans le même temps, le Sporting Portugal (2e, 7 points) va jouer face à l’Eintracht Francfort (3e, 7 points). Quatre équipes qui se tiennent en deux points : tout le monde va jouer la qualification en huitièmes de finale mardi soir, mais seuls deux clubs décrocheront le fameux ticket pour la phase finale.

Plusieurs soucis à gommer pour l’OM… dont l’entame de match

L’OM a encore son destin en main, à condition de gagner contre Tottenham – qui n’a besoin que d’un match nul pour se qualifier. Si les deux équipes se neutralisent, les Phocéens peuvent terminer 3e (synonyme de qualification en Ligue Europa) en cas de victoire du Sporting ou de Francfort dans l’autre match – Marseille a un meilleur "goal average" que les deux équipes. Mais si le club portugais et allemand font match nul et que Marseille ne gagne pas, il restera quatrième… avec des regrets.

Seulement, le football, ce n’est pas que des statistiques. Pour espérer vivre une soirée mémorable, l’Olympique de Marseille va devoir rendre une copie parfaite sur le rectangle vert – ce qu’il n’a pas su faire lors des cinq premiers matches.

Parmi les soucis footballistiques à gommer, la gestion de l’entame de match sera primordiale. Lors de deux rencontres de Ligue des champions (le Sporting à l’aller et Francfort au retour), l’OM a été fragilisé trop rapidement en encaissant à chaque fois un but durant les premières minutes de jeu. Tottenham dispose de suffisamment d’atouts offensifs (Kane, Son et Lucas) pour refroidir le Vélodrome si les Phocéens ne répondent pas présent dès le coup d’envoi.

En défense, l’OM espère le retour d’Éric Bailly, blessé depuis le match contre le PSG, le 16 octobre. Le défenseur central “apporte de la sérénité derrière”, comme le rappelle l’Équipe. Une qualité qui a fait défaut aux Olympiens lors de leur dernière rencontre européenne.

L’animation offensive olympienne sera aussi déterminante : l’attaquant chilien Sanchez sera attendu pour concrétiser les occasions de son équipe avec probablement Harit à la baguette près de lui. Igor Tudor a assez peu de variété sur le front de son attaque... alors pour marquer il pourra aussi peut-être compter sur son milieu de terrain Guendouzi – qui a d'ailleurs été l'unique buteur lors du dernier match à Francfort.

En face, Tottenham n’est pas impérial depuis le début de la phase de poule de Ligue des champions. Si l’OM met les bons ingrédients dans ce match, l’exploit sera permis dans un stade Vélodrome bouillant – à guichets fermés – qui n'attendra qu'un exploit pour exulter.

L’OM et la “finale de poule”, une histoire de je t’aime moi non plus Lors de l’édition européenne 2007-2008, l'OM reçoit Liverpool à domicile. L’objectif est de gagner pour passer. Mais un penalty concédé dès le début de match (3e) et un deuxième but rapide (11e) rafraîchissent l'ambiance. Au final, l’exploit olympien n’a pas lieu et les Reds s'imposent 4-0.

Lors de l’édition européenne 2011-2012, les Phocéens se déplacent à Dortmund lors de la dernière journée de phase de poule. Pourtant deuxièmes avant le début de match, l’OM se trouve virtuellement éliminé de la Ligue des champions, mené par le Borussia alors que l’Olympiakos l’emporte face à Arsenal (3-1) dans l’autre match… mais les Marseillais se qualifient finalement sur le fil grâce à deux buts dans les dernières minutes (85e et 87e, 2-3).

