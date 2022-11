Ligue des champions : l'OM, tombé à domicile face à Tottenham, n'ira pas en huitièmes

COMPTE-RENDU

L'Olympique de Marseille s'est incliné, mardi soir, face à Tottenham à domicile (1-2). Malgré une première mi-temps correcte et appliquée, les Phocéens ont craqué en seconde période face à des Spurs plus entreprenants qui, avec cette victoire, se qualifient en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

C'était le "match de l'année" pour l'OM au stade Vélodrome, mercredi 1er novembre, face à Tottenham. Pour cette dernière journée de phase de poule de la Ligue des champions, les Olympiens ont chuté à domicile face aux Spurs (1-2) et disent adieu à la compétition européenne, terminant quatrièmes de leur groupe.

L'OM entre bien dans son match dès les premières minutes et se crée une première occasion rapidement (3e) : sur un beau centre de l'extérieur du pied d'Harit, Sanchez coupe de la tête le ballon, qui frôle le poteau de Lloris.

En défense, Tottenham joue en 5-4-1 et les Phocéens ont la difficile charge de trouver une solution pour faire sauter le verrou londonien. Le premier quart d'heure est plutôt à l'avantage de l'OM, mais les Spurs sont bien en place en défense et laissent le jeu à leurs adversaires.

Cela n'empêche pas l'OM de se créer une nouvelle occasion (19e). Tavares trouve Sanchez dans la surface, le Chilien arme une frappe du gauche en se retournant soudainement, et Lloris dévie en corner.

Les Spurs, qui peinent à exister offensivement lors de ce premier acte, subissent un coup dur en perdant leur attaquant sud-coréen Son sur un duel avec Mbemba.

L'OM poursuit sur sa lancée et se crée une nouvelle grosse occasion (33e). Veretout reçoit un ballon au second poteau et envoie une demi-volée du gauche, sortie par une très belle horizontale de Lloris qui a la main ferme. Les Olympiens poursuivent avec les mêmes intentions, mais la tête de Gigot sur ce corner (42e) manque de précision.

On se dirige vers la mi-temps sur un score nul et vierge... mais c'était sans compter sur Mbemba surgissant au second poteau et qui envoie une tête rageuse dans les filets de Lloris (1-0, 45e+2). Ce but concrétise la bonne première période marseillaise, et l'OM peut alors entrevoir les 8es de finale.

Le réveil suffisant de Tottenham

Tottenham, fébrile en première période, revient avec de toutes autres intentions. Les Spurs font passer rapidement un frisson dans la surface marseillaise (49e) : sur un centre, Kane est proche de reprendre le ballon mais Lopez dévie la trajectoire du bout du gant.

Ils ne vont pas tarder à concrétiser leur véritable premier temps fort du match (54e, 1-1) : sur un coup-franc de Perisic envoyé dans la surface marseillaise, Lenglet envoie une tête décroisée qui ne laisse aucune chance à Lopez.

Malgré cette belle frappe d'Harit qui vient lécher la transversale de Lloris (59e), l'OM peine dans cette seconde période largement dominée par les Spurs. Et Tottenham ne passe d'ailleurs pas loin du deuxième but (63e) : sur un centre relâché par Lopez, Kane se retrouve avec le ballon dans les pieds mais ne l'envoie pas dans le but vide. Deux minutes plus tard, l'attaquant anglais envoie le ballon dans les filets marseillais (65e), mais il est hors-jeu.

L'OM est à la peine physiquement dans ce second acte face à des Spurs qui ont retrouvé du rythme par rapport à la première période. Le coach marseillais Igor Tudor décide de faire rentrer du sang frais avec trois changements (73e), mais sans que cela soit immédiatement visible sur le jeu des Olympiens.

Pire, les Spurs ont plusieurs occasions de clore la rencontre, mais la transversale de Lopez sur une frappe de Höjbjerg (81e) et un beau tacle défensif de Mbemba sur Kane (82e) – qui partait pour se présenter en duel face à Lopez – maintiennent les Marseillais dans le match.

À ce moment, l'exploit semble encore permis pour l'OM... qui a d'ailleurs deux occasions de marquer un deuxième but. Comme lorsque Sanchez reçoit un ballon et fait le tour de la défense des Spurs avant d'envoyer une frappe croisée... que Perisic dévie de peu en corner alors que Lloris semblait battu – le Spurs vient probablement de stopper un but marseillais. Et il y a cette autre occasion (87e) : Under envoie un centre enroulé millimétré au second poteau que Kolasinac, seul, reprend de la tête... mais il ne cadre pas le ballon.

L'OM vient de laisser passer sa chance, la frappe dévissée de Tavares (90e+1) n'y changera rien. Et finalement, sur la dernière action du match, Höjbjerg finit la rencontre en inscrivant le second but des Spurs (90e+4, 1-2). Tottenham file en huitièmes, l'OM termine quatrième de son groupe.

