Pogba, Kanté... les maux Bleus à trois semaines du début du Mondial-2022

N'Golo Kanté et Paul Pogba, ici contre la Suisse lors de l'Euro-2021, sont tous deux forfaits pour le Mondial-2022 au Qatar. D'autres Bleus sont encore incertains à trois semaines du début de la compétition.

Orpheline de sa paire championne du monde N'Golo Kanté-Paul Pogba, l'équipe de France prie pour que l'infirmerie ne se remplisse pas plus, à neuf jours de l'annonce des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, le 9 novembre. Plusieurs joueurs cadres des Bleus sont aussi fragilisés par des blessures mais espèrent être à l'heure pour le début du Mondial au Qatar, le 20 novembre.

Pogba et Kanté forfaits, le milieu des Bleus décimé

Ils sont pour l'instant, mercredi 1er novembre, les deux seuls Bleus forfaits pour le Mondial-2022.

Le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté a été opéré des ischio-jambiers. Il est par conséquent indisponible pendant quatre mois, a annoncé son club le 19 octobre. Sélectionné 53 fois avec les Bleus depuis 2016, le joueur cadre de l'entrejeu tricolore va manquer à l'équipe de France sur et en-dehors des terrains.

"Je suis triste pour lui. Il est déçu. Il a enchaîné les soucis physiques ces deux dernières saisons. Il a rechuté après une blessure musculaire", a déclaré Didier Deschamps après l'officialisation du forfait de Kanté. "Ne pas avoir 'NG', c'est une force en moins, de par son énergie, son expérience. Humainement, c'est un petit bonhomme tellement attachant, qui a toujours le sourire. (...) Il va nous manquer".

Paul Pogba est venu s'ajouter, lundi 31 octobre, à cette liste des joueurs forfaits pour la compétition internationale au Qatar. Tout comme N'Golo Kanté, le joueur de la Juventus Turin est un joueur clé des Bleus dans l'entrejeu – il comptabilise 91 sélections avec les Bleus depuis 2013.

Le champion du monde 2018 a perdu sa course contre la montre. Opéré d'un ménisque début septembre, il avait repris l'entraînement collectif avec son club ces derniers jours. Mais un nouveau pépin physique dimanche a retardé sa guérison, rendant impossible une sélection dans la liste qui sera annoncée le 9 novembre par le sélectionneur Didier Deschamps.

Et même s'il avait été dans les temps pour rejouer, Paul Pogba n'aurait pas forcément répondu aux exigences du sélectionneur des Bleus – qui souhaite non seulement des joueurs "guéris" mais avec une "condition athlétique". Le milieu de terrain français n'a plus disputé le moindre match officiel depuis le mois d'avril.

Varane et Maignan engagés dans un contre-la-montre

Les larmes de Raphaël Varane, sorti blessé à une cuisse le 22 octobre, ne laissaient rien présager de bon pour la défense des Bleus, loin d'être rassurante ces derniers mois.

Mais le joueur de Manchester United veut y croire : "Je me sens beaucoup mieux", a-t-il assuré sur Instagram dimanche. Le défenseur va articuler son programme de reprise entre l'Angleterre et le centre d'entraînement fédéral de Clairefontaine. Mais il ne rejouera pas en match officiel avant le Qatar...

La situation est similaire pour le gardien n°2 des Bleus, Mike Maignan, qui a rechuté d'une blessure à un mollet. Mais "la porte reste ouverte", a assuré mardi Didier Deschamps à l'AFP, au sujet du défenseur de Manchester United et du portier de l'AC Milan. "La seule chose qui est sûre, c'est que je ne prendrai pas un joueur qui n'est pas en mesure de jouer le début de la compétition. Après, c'est au cas par cas"

Un temps annoncé forfait pour le Mondial en raison d'une blessure à un genou, le milieu Boubacar Kamara s'approche, quant à lui, d'un retour à l'entraînement collectif. Mais il revient de très loin, comme Anthony Martial, qui a rétrogradé dans la hiérarchie et a souffert du dos. L'attaquant de Manchester United a repris l'entraînement collectif lundi.

Les états de forme à surveiller : Benzema, Lucas Hernandez, Kimpembe...

Absent en septembre pour les matches contre l'Autriche et le Danemark, le Ballon d'Or Karim Benzema n'est pas à 100 %. Il vient de rater les trois derniers matches du Real Madrid pour un souci à une cuisse. "Il a passé des examens, qui ont montré qu'il n'a aucun pépin physique. Mais on doit tenir compte des sensations du joueur", a expliqué son entraîneur Carlo Ancelotti samedi.

Autre cadre des Bleus sur le flanc, Lucas Hernandez voit le bout du tunnel. Il a repris l'entraînement collectif, lundi, avec le Bayern Munich après sept semaines d'absence pour une blessure aux adducteurs.

Le défenseur parisien Presnel Kimpembe a déclaré forfait lundi 31 octobre pour le match de Ligue des champions Juventus Turin-PSG. Sa durée d'indisponibilité n'a pas été précisée, mais le PSG s'est montré plutôt rassurant : "Suite à un coup, Presnel Kimpembe présente une gêne au tendon d'Achille droit et restera en soins au centre d'entraînement", assure le club parisien. Celui qui joue en défense centrale des Bleus était revenu ces derniers jours après sept semaines d'absence – dues à une lésion musculaire à une cuisse.

D'autres Bleus demeurent fragiles, même si leur participation n'est pas compromise à ce stade. Pour Jules Koundé, la prudence est de mise après avoir été blessé en septembre en raison d'une "surcharge" musculaire à une cuisse. Le Barcelonais est préservé pour le déplacement de Barcelone à Plzen en Ligue des champions mardi.

Son ami du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, a de son côté été préservé ce week-end pour "ne pas risquer une blessure inutile".

Les bonnes nouvelles : Theo Hernandez, Rabiot, Lloris...

Sur la quinzaine de blessés du rassemblement de septembre, nombreux sont ceux qui ont retrouvé les terrains.

Touché à une cuisse à la rentrée, Theo Hernandez enchaîne les titularisations avec l'AC Milan depuis le 8 octobre, comme Adrien Rabiot avec la Juventus Turin, après une blessure musculaire récalcitrante. Victime d'une déchirure musculaire à une cuisse, Kingsley Coman a repris prudemment avec le Bayern Munich, en jouant rarement plus d'une mi-temps.

Quant au capitaine Hugo Lloris, forfait en septembre pour la Ligue des nations, il est totalement rétabli.

Le défenseur Lucas Digne vient, quant à lui, tout juste de revenir d'un œdème à une cheville. Il a joué 20 minutes ce week-end. Autre candidat en défense, Ibrahima Konaté (Liverpool) a enchaîné deux blessures mais a réintégré le groupe depuis deux rencontres, sans entrer en jeu.

Quant à Steve Mandanda, qui peut encore espérer une convocation si Mike Maignan déclare forfait, il a tenu son rang dimanche avec Rennes, après avoir connu une petite alerte physique jeudi en Ligue Europa.

AFP

