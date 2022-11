Rugby : "Les Bleus sont passés de la position de chasseurs à celle de chassés"

Tournée d'automne

Le XV de France s'apprête à affronter à domicile, dans le cadre de la série de matchs d'automne, l'Australie, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et le Japon. Trois rencontres qui peuvent lui permettre de conforter sa place en tête du rugby mondial, à dix mois de la Coupe du monde qui se déroulera en France.

Un an après avoir battu la Nouvelle-Zélande au Stade de France, la France espère que l'enceinte dionysienne lui portera de nouveau chance, le 5 novembre, contre une autre équipe de l'Hémisphère Sud, l'Australie. Elle défiera ensuite à Marseille l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et terminera à Toulouse face au Japon, qui vient de livrer à Tokyo une superbe prestation contre les All Blacks ponctuée par une courte défaite (31-38).

Les Bleus et l'Australie se sont affrontés trois fois au cours de l'été 2021. Partis en Océanie avec une équipe très remaniée qui comptait de nombreux jeunes joueurs, les Bleus avaient alors réussi à remporter un test-match et avaient perdu les deux autres de très peu.

Cette tournée, qui s'était terminée par une défaite à Brisbane (33-30) le 17 juillet 2021, avait finalement nourri des regrets au sein du groupe français. Malgré leur manque d'expérience internationale, les joueurs avaient largement rivalisé avec les Wallabies. Et l'entraîneur-sélectionneur Fabien Galthié avait salué leur implication ainsi que la qualité du vivier français. Il ne faisait pas de doute que le XV de France n'allait pas tarder à engranger des victoires probantes.

Les promesses se sont concrétisées dès l'automne suivant, avec trois victoires à domicile contre la Géorgie, l'Argentine et les All Blacks. La série ne s'est pas arrêtée depuis et le XV de France reste invaincu depuis près de seize mois, avec dix victoires consécutives, dont quatre obtenues à l'extérieur. Et il a remporté cette année un Grand chelem dans le Tournoi des VI Nations très attendu, le dernier remontant à 2010.

Un statut de favori à assumer

Ces brillants résultats ont permis aux Français d'occuper temporairement, début juillet, la première place du classement mondial, une première depuis sa création en 2003. Avec, à la clef, un nouveau statut à assumer. "Les Bleus sont passés de la position de chasseurs à celle de chassés. La France est attendue et il va être intéressant de voir comment les joueurs vont gérer la pression", explique Pierre Berbizier, ancien entraîneur du XV de France et de différents clubs du Top14.

Les déclarations du colosse australien William Skelton illustrent les propos de l'entraîneur français. "On a envie de jouer contre les meilleures équipes du monde et pour moi, les Français sont actuellement les meilleurs du monde", a expliqué le deuxième-ligne lors d'une interview accordée cette semaine à RMC Sport. Il affrontera d'ailleurs samedi plusieurs coéquipiers du Stade rochelais, club où il évolue depuis l'été 2020.

Les Australiens chercheront samedi à mettre fin à la série en cours des Français, qui plus est dans un stade qu'ils retrouveront d'ici quelques mois à l'occasion de la Coupe du monde de rugby. Une rencontre pour laquelle ils pourront compter sur la présence du très expérimenté Michael Hooper, de retour avec le XV australien après trois mois d'absence pour raisons personnelles. Samedi dernier, le troisième-ligne était titulaire au sein de l'équipe d'Australie qui a gagné en Ecosse (16-15).

Antoine Dupont à la baguette

"Pour se préparer en vue de la Coupe du monde, les Français doivent se frotter à ce qui se fait de mieux", explique Pierre Berbizier. Et si l'Australie est moins effrayante que le prochain adversaire, l'Afrique du Sud, elle reste une redoutable formation, très imprévisible.

Pierre Berbizier pense que les Français auront à cœur de prendre leur revanche après les deux défaites concédées lors de la tournée de 2021. Ils voudront aussi montrer "qu'ils sont capables de battre tout le monde n'importe où", ajoute-t-il.

Cet objectif guidera notamment Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde en 2021, qui portera les galons de capitaine des Bleus face aux Australiens. Le demi-de-mêlée composera la charnière française avec Romain Ntamack, son compère du Stade toulousain, Au sein du pack, le troisième-ligne Charles Ollivon retrouvera, lui, une place de titulaire après plusieurs mois d'absence dus à une blessure au genou.

Si les joueurs et l'encadrement français attendent avec une grande impatience le choc contre l'Afrique du Sud – une équipe que le XV de France n'a plus battue depuis treize ans –, il savent que pour aborder cette rencontre dans les meilleures conditions, ils ont besoin d'un succès préalable contre l'Australie. Une nouvelle marche à franchir pour une formation tricolore dont l'ambition, avec cette tournée d'automne, est de préserver son invincibilité sur l'année 2022 et de conforter sa position de favorite en vue de la prochaine Coupe du monde.

