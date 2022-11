Mondial féminin de rugby : la France battue de peu en demi-finale par la Nouvelle-Zélande

Le XV de France féminin a échoué de peu (25-24), samedi, aux portes de la finale du Mondial de rugby, lors d'un match très serré face à la Nouvelle-Zélande.

Fin du rêve pour les Bleues. Le XV de France féminin est passé tout près de se qualifier pour la première fois de son histoire en finale d'une Coupe du monde de rugby, battu sur le fil samedi 5 novembre à Auckland (25-24) par la Nouvelle-Zélande, avec une pénalité ratée de Caroline Drouin à la dernière minute.

Les "Black Ferns", championnes du monde en titre, retrouveront en finale samedi prochain l'Angleterre, victorieuse du Canada (26-19), que les Bleues affronteront pour la médaille de bronze.

Les Françaises, qualifiées pour la huitième fois en demi-finale d'un Mondial, ont encore échoué aux portes de la finale, contre une équipe qu'elles venaient de battre quatre fois de suite.

Pour ce premier match entre les deux nations en terre néo-zélandaise, dans un Eden Park clairsemé, le suspense a duré jusqu'à la fin, avec cette pénalité obtenue par les Bleues à la dernière minute mais que Caroline Drouin, impeccable par ailleurs, n'a pas réussi à passer.

"C'était un match à enjeu, on est déçues, il va falloir digérer (...) On a eu un énorme cœur tout au long de la compétition, on l'a encore montré aujourd'hui. (...) La semaine prochaine, on ira chercher cette troisième place", a assuré après la rencontre la capitaine Gaëlle Hermet, au micro de TF1.

