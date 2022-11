Foot européen : l'OM rebondit, la Lazio reine du derby de Rome

TOUR DES STADES

Le PSG est assuré de passer le Mondial en tête de Ligue 1 tandis qu'Arsenal continue de tenir à distance Manchester City en Premiere league. En Espagne, le FC Barcelone a mis la pression sur le Real Madrid qui joue ce lundi.

Le PSG au chaud pour l'hiver, l'OM maître de l'Olympico

Effondrés après leur élimination mardi en Ligue des Champions, Marseille et son entraîneur Igor Tudor ont retrouvé un peu de joie et de réconfort en battant Lyon (1-0), toujours en pleine convalescence, dimanche au Stade Vélodrome lors de "l'Olympico" du championnat français.

Les trois points pris dimanche ramènent les Provençaux tout près du podium, 4e à un point de Rennes (3e) et à égalité avec Monaco (5e), qu'ils affronteront dimanche avant que les championnats laissent place au Mondial. Après deux victoires, les Lyonnais de leur côté ont rechuté et restent collés à la 8e place, d'où Laurent Blanc va devoir les extirper.

Dominés par des Lillois maladroits et malchanceux, Rennes a ramené un match nul heureux du Nord (1-1). Trois jours après avoir joué sur la scène européenne, les Bretons, avec leur effectif largement remanié, ont en effet semblé en manque d'idées et de jus mais conservent leur troisième place avec 28 unités au compteur.

Sans Lionel Messi préservé pour une inflammation au tendon d'Achille, le PSG a encore compté sur Neymar pour s'imposer à Lorient, l'équipe surprise de cette saison de Ligue 1. Paris compte ainsi cinq points d'avance sur son concurrent direct et passera la trêve liée au Mondial en tête du classement.

Le Barça met la pression au Real

Samedi, le FC Barcelone s'est imposé 2-0 face à Almeria ce qui lui permet de prendre provisoirement deux points d'avance sur le Real Madrid, qui joue lundi face au Rayo Vallecano. Dans ce qui était le dernier match de la carrière de Gerard Piqué, Ousmane Dembélé et Frenkie De Jong ont inscrit les buts de la victoire pour les Blaugrana.

L'Atlético Madrid a quant à lui encore perdu du terrain sur le duo de tête après un match nul 1-1 face à l'Espanyol Barcelone. Sergi Darder avait ouvert le score pour les visiteurs à l'heure de jeu avant que Joao Félix n'égalise un quart d'heure plus tard. Les hommes de Diego Simeone sont toujours en troisième position mais à 10 points des Barcelonais.

Quatrièmes au classement, le Betis a également fait match nul 1-1 dans le derby de Séville. Un match comme à son habitude très disputé, marqué par trois cartons rouges dont un pour le Français Nabil Fekir.

Le Bayern de retour sur son trône

Largement battu dimanche sur le terrain du Bayer Leverkusen (5-0), l'Union Berlin a cédé le trône de leader au Bayern Munich.

Grâce à sa victoire conquise difficilement samedi dans le stade olympique de Berlin contre le Hertha (3-2), le Bayern occupe, avec 28 points, la première place du championnat d'Allemagne, ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus de deux mois, au soir de la 4e journée fin août.

L'Union Berlin compte deux points de moins que les décuples champions d'Allemagne en titre, et se retrouve même troisième de la Bundesliga puisque Fribourg s'est imposé contre Cologne (2-0) grâce à des réalisations du Sud-Coréen Jeong Woo-yeong (53e) et de Michael Gregoritsch (64e). Avec 27 points, Fribourg occupe la place de dauphin des joueurs de Julian Nagelsmann.

Fatigués par l'enchaînement des matches depuis début octobre avec deux matches par semaine, l'Union Berlin n'a rien pu faire face au Bayer Leverkusen, sombrant en l'espace de trente minutes en seconde période. Dans l'histoire du club, c'est la plus lourde défaite subie en Bundesliga, à l'égal du 5-0 encaissé contre le Borussia Dortmund le 1er février 2020.

Naples survole le championnat d'Italie, bataillée serrée pour le top 4

Naples, leader invaincu de Serie A, a encore creusé l'écart en l'emportant à Bergame contre l'Atalanta (2-1), contraint de céder la deuxième place à l'AC Milan, difficile vainqueur de La Spezia (2-1) grâce à un splendide but tardif d'Olivier Giroud.

Quatre jours après avoir concédé sa première défaite de la saison, à Liverpool (2-0), en Ligue des champions, le Napoli n'a pas laissé le doute s'instiller en confortant sa première place, avec six points d'avance sur les Rossoneri et huit sur la "Dea", lors de la 13e journée.

Derrière Naples et le Milan AC, la bataille pour le Top 4 fait rage avec cinq candidats en trois points : la Lazio (3e, 27 pts), l'Atalanta Bergame (4e, 27 pts), la Juve (5e, 25 pts), l'AS Rome (6e, 25 pts) et l'Inter (7e, 24 pts), à deux journées de la suspension de la Serie A pour cause de Mondial-2022.

La Lazio a profité d'une grossière erreur défensive de l'AS Rome pour remporter un derby fermé (1-0) : le défenseur giallorosso Roger Ibanez, trop lent, s'est fait chiper le ballon par le rusé Pedro et Felipe Anderson, qui n'attendait que ça au point de penalty, ne s'est pas fait prier pour battre Rui Patricio de près (29e).

Dans le "derby d'Italie", la Juventus Turin a quant à elle pris le meilleur face à l'Inter Milan. Bien que sortie de la Ligue des champions par la petite porte (cinq revers en six matches), la "Vieille dame" confirme son renouveau en championnat avec cette quatrième victoire consécutive. De quoi retrouver le sourire alors que reviennent des joueurs importants comme Federico Chiesa et Angel Di Maria, entrés en fin de rencontre, en attendant Dusan Vlahovic, encore en tribunes.

Course-poursuite entre Arsenal et Manchester City

Solide et concentré pendant 90 minutes, Arsenal a profité des difficultés offensives de Chelsea pour s'imposer dimanche et reprend deux longueurs d'avance sur Manchester City, vainqueur la veille de Fulham. La maîtrise des Gunners, qui doivent encore se rendre à Wolverhampton (19e) la semaine prochaine avant la trêve liée au Mondial, n'en finit pas d'impressionner et de légitimer ses ambitions pour le titre.

Derrière, on n'arrête plus Newcastle, auteur de sa quatrième victoire consécutive à Southampton (4-1) et qui peut commencer à rêver d'Europe. Avec 27 points, les Mapgies passent troisièmes au classement, un point devant Tottenham qui a été battu chez lui par Liverpool (2-1).

Deux débuts de période tonitruants ont permis à Aston Villa de célébrer l'arrivée sur le banc d'Unai Emery avec un succès précieux (3-1). Les Red Devils restent 5e avec 23 unités alors que les Villans prennent trois points de marge sur la zone rouge, à la 13e place.

