Foot européen : le PSG et Naples toujours invincibles avant le Mondial-2022

Rideau sur le football européen. Depuis ce week-end, les championnats sont à l'arrêt pour laisser place à une Coupe du monde exceptionnellement hivernale. Le PSG et Naples ont conforté leurs invincibilités respectives.

Le PSG toujours invaincu, l'OM renversant face à Monaco

Le Paris Saint-Germain a parfaitement assuré son dernier match avant la trêve, en écrasant Auxerre (5-0) sans casse pour ses mondialistes. Le PSG est loin devant en Ligue 1, 11 points devant l'OM, après sa promenade contre l'AJA, avec un but de Kylian Mbappé, la présence de Neymar et de Lionel Messi également titulaire et un petit quart d'heure final pour Presnel Kimpembe, de retour de blessure.

Un OM qui a arraché la victoire d'une tête de Sead Kolasinac sur un coup franc de Dimitri Payet, pour terminer en beauté avant la trêve. Avec cette victoire, Marseille (4e) reste à une longueur du podium et de Rennes (3e), qui avait battu Toulouse la veille (2-1).

À six minutes de la fin, l'OM était pourtant mené 2-1 au stade Louis II. Jordan Veretout avait égalisé (83e), fêtant d'un premier but olympien sa sélection pour la Coupe du monde avec l'équipe de France. Malheureusement pour lui, le Marocain de Marseille Amine Harit ne verra probablement pas la Coupe du monde, il est sorti sur une civière à l'heure de jeu, visiblement gravement touché à un genou après un choc avec Axel Disasi (58e).

Dans ce dernier match de L1 avant la pause Coupe du monde, l'OM avait ouvert le score d'un splendide coup franc direct d'Alexis Sanchez (35e), avant que l'ASM ne passe devant grâce à un penalty de Wissam Ben Yedder (45e), non retenu avec les Bleus, et un but de Kevin Volland (72e), non sélectionné avec l'Allemagne.

Naples toujours dominant, l'AC Milan à la peine face à la Fio

Derrière Naples, fringant leader invaincu de Serie A après quinze journées, la concurrence peine à suivre le rythme. À l'image de l'AC Milan, dauphin qui a souffert dimanche pour dominer la Fiorentina (2-1) tandis que la Juve a poursuivi son redressement contre la Lazio (3-0).

Dans cette course derrière le Napoli, la bonne opération de la soirée revient à la Juventus, qui a surclassé la Lazio Rome avec un doublé de Moise Kean (43e, 54e) et un but d'Arkadiusz Milik (89e) dans le choc final de l'année 2022 en Italie avant près de deux mois de pause pour cause de Mondial. Deuxième avant cette journée, le club de la capitale est désormais relégué au pied du podium.

Du côté de l'AC Milan, c'est dans la difficulté qu'on a suivi le rythme imposé par le Napoli. Les Rossoneri ont souvent fait la différences avec leur "grinta" jamais éteinte pour arracher la victoire dans le temps additionnel contre une bonne Fiorentina.

Olivier Giroud, passeur sur l'ouverture du score rapide de Rafael Leao (2e), n'a cette fois pas marqué. Milan a dû compter sur l'aide involontaire de la défense de la Viola (but contre son camp de Nikola Milenkovic après une erreur d'appréciation du gardien Pietro Terracciano) pour emporter le morceau (90 + 2e).

L'Atalanta (6e), qui avait longtemps été la seule à résister à Naples en restant invaincue jusqu'à la dixième journée, marque elle le pas avec quatre défaites lors des cinq derniers matches.

La Roma (7e) ne va pas mieux : elle a encore été accrochée à domicile, par le Torino (1-1), malgré le retour de Paulo Dybala. L'Argentin a joué 25 minutes, après plus d'un mois d'absence (cuisse), avant de s'envoler pour le Qatar. Il a eu le mérite de réveiller une Roma amorphe et menée depuis la 55e minute. Il a d'abord obtenu un penalty, manqué par son coéquipier Andrea Belotti (90 + 2e) avant d'amener l'égalisation in extremis grâce à un tir sur la barre repris victorieusement par Nemanja Matic (90 + 4e).

Fribourg toujours deuxième

Le Bayern Munich a consolidé son avance en tête de la Bundesliga, en s'imposant 2 à 0 samedi lors de la quinzième journée sur la pelouse de Schalke 04. Leipzig a dominé de son côté le Werder Brême à l'extérieur (2-1).

Les Bavarois, en grande forme après un mois de septembre hésitant, ont enchaîné, sans forcer leur talent, leur dixième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Leipzig, qui reste sur huit matches sans défaite, pointe à six longueurs.

Entre les deux clubs, s'intercalent Fribourg et Francfort. Ce dernier a difficilement décroché un match nul (1-1) à Mayence, accrochant la 4e place, tandis que Fribourg s'est imposé à domicile contre l'Union Berlin (4-1), récupérant ainsi la place de dauphin.

Manchester City tombe à Brentford, Newcastle enfonce Chelsea

Arsenal a réalisé une opération parfaite grâce à sa victoire à Wolverhampton (2-0) et à la défaite surprenante de Manchester City devant Brentford (2-1), qui lui a permis de conforter sa place de leader avec cinq points d'avance, lors de la 16e journée du championnat d'Angleterre.

Sur le terrain de la lanterne rouge, les Gunners ont longtemps été l'ombre d'eux-mêmes et devront être meilleurs pour espérer aller au bout de leur rêve dans six mois. D'abord incapables d'installer leur jeu et d'apporter le danger dans la surface adverse, les joueurs de Mikel Arteta ont attendu la 54e minute pour cadrer leur premier tir et marquer le but libérateur.

Entré en jeu en début de match à la place du Suisse Granit Xhaka, sorti sur blessure, Fabio Vieira a fait tout le travail avec un débordement et un centre pour Martin Odegaard qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide. Le milieu norvégien a doublé le score vingt minutes plus tard suite après un mauvais dégagement de la défense des Wolves (75e, 2-0)

Avec dix des onze titulaires en partance pour la Coupe du monde, Manchester City a livré une de ses pires prestations de la saison, en ne se créant qu'un nombre très limité d'occasions et débouchant sur sa première défaite à domicile cette année, la deuxième tout terrain confondu.

"La meilleure équipe a gagné", a reconnu Pep Guardiola au micro de la BBC. "En temps normal, nous réussissons à presser et à récupérer le ballon, mais l'adversaire a su faire de longues passes vers l'avant, que nous n'avons pas pu intercepter. Nous avons aussi fait face à de très bons défenseurs."

Les Magpies ont obtenu leur première victoire référence de la saison devant leur public, à Saint James' Park, contre Chelsea (1-0). Les joueurs d'Eddie Howe ont imposé un défi physique et une agressivité auxquels les Blues n'ont pas su résister, et ont logiquement marqué en seconde période grâce à bon travail de Miguel Almiron, qui a repiqué au centre pour déposer le ballon dans les pieds de Joe Willock. La frappe puissante du milieu anglais n'a laissé aucune chance à Édouard Mendy (67e, 1-0).

Newcastle confirme ainsi sa crédibilité pour une qualification à la prochaine Ligue des champions. Cette cinquième victoire consécutive en championnat lui permet de reprendre sa troisième place, avec un point de plus que Tottenham, battu sur son terrain il y a trois semaines (2-1). Rien ne va plus à Chelsea, huitième, qui reste sur trois défaites consécutives en championnat.

Avec AFP

