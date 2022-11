Argentine, Brésil, France… Qui sont les favoris pour le Mondial-2022 ?

UNE ÉTOILE NOMMÉE DÉSIR

La 22e Coupe du monde de l'histoire du football a lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Comme tous les quatre ans, quelques équipes se détachent pour faire figure de favoris. État des lieux.

Qui pour succéder à la France lors de la Coupe de monde au Qatar ? Si les Bleus sont régulièrement cités comme un favori naturel, d'autres peuvent prétendre à la couronne.

France 24 passe en revue une courte sélection de prétendants au titre.

La France : championne en titre malgré les doutes

Vainqueure de la Coupe 2018 en Russie, l'équipe de France est la sélection à abattre pour beaucoup de de participants. Depuis ce titre, la France s'est également adjugée la Ligue des nations. Son point fort est l'attaque de stars : deux des six joueurs en tête du dernier Ballon d’or (Benzema 1er et Mbappé 6e) la composent et elle peut également compter sur Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé.

Cependant, les Bleus restent fragiles. Elle a perdu sa doublette magique au milieu, Paul Pogba et N'Golo Kanté sont forfaits, tandis qu'en défense elle se présentera sans certitudes entre un Varane en convalescence, un Kimpembe désormais forfait et des nouveaux venus sans expérience. Une statistique joue également contre eux : depuis 1998, cinq des six champions en titre ont vu la sortie dès la phase de poules.

Brésil : éternel favori

Recordman du nombre de titres de champion du monde (5), le Brésil est un incontournable quand on parle de favoris pour une Coupe du monde de football. Cette année, l'antienne est encore plus vraie. La nation du football est actuellement en tête du classement Fifa et pourra s'appuyer sur une attaque de rêve : Neymar en forme depuis le début de la saison avec le PSG (15 buts et 12 passes décisives en 19 matches) épaulé par Vinicius Junior (Real Madrid) ou Gabriel Jesus (Arsenal). Le sélectionneur brésilien Tite, qui dispute probablement son dernier mondial à la tête de la Seleção, a aussi à sa disposition une défense d'expérience avec Thiago Silva et Marquinhos ainsi que Dani Alves, 39 ans.

Huit ans après le fiasco du mondial à domicile et l'humiliation des mains de l'Allemagne (7-1), le temps presse pour cette génération brésilienne : c'est probablement leur dernière chance à la couronne mondiale. Le public brésilien attend un titre mondial depuis 2022, une éternité pour eux.

Argentine : Messi veut le trophée qui lui manque

Emiliano Martinez, Cristian Romero, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martinez, Angel Di Maria, Paulo Dybala et, évidemment, Lionel Messi... L'Argentine se présente avec un impressionnant cortège de stars au Qatar. Sous la houlette de Lionel Scaloni, en poste depuis 2018, l'Albiceleste a gagné en régularité pour devenir un des favoris. Depuis 2019, l'Argentine reste sur une série de 35 matches sans défaite, à deux unités du record de l'Italie de Roberto Mancini, et devrait probablement le battre durant ce mondial.

Les Argentins sont également la dernière équipe à avoir battu un autre favori, le Brésil. C'était en 2021 en finale d'une Copa America que le pays attendait depuis 28 ans. Après enfin avoir soulevé un trophée majeur en sélection, "Leo" Messi devrait avoir les crocs pour faire de même au Qatar et soulever l'unique trophée qui manque à sa collection.

Portugal : Ronaldo vieillissant et une armada pour l'épauler

Autre monstre sacré du football, autre dernier mondial. Tout comme son meilleur ennemi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo va connaître son cinquième mondial au Qatar. Le quintuple Ballon d'Or portugais avance cependant nimbé de doutes : en manque de temps de jeu avec Manchester United, moins tranchant avec le Portugal, la superstar semble accuser une certaine usure. Heureusement dans la quête d'une première étoile sur le maillot portugais, il pourra compter sur une équipe possédant des joueurs de classe mondiale sur toutes les lignes. Parmi lesquels : João Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Joao Félix...

Allemagne, se méfier de l'ours qui dort

L'Allemagne n’a-t-elle jamais été si peu redoutée ? Pourtant, chacun sait que "le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne". Si l'équipe est en pleine reconstruction, Hanzi Flick a concocté une équipe savoureuse mixant glorieux anciens, jeunes prometteurs et joueurs confirmés. Dans la première catégorie, Mario Götze, Thomas Müller, Manuel Neuer et Matthias Ginter, les quatre rescapés du sacre au Brésil il y a huit ans. Dans la seconde, Flick mise sur Jamal Musiala, 19 ans, le très jeune Youssoufa Moukokopas, pas encore 18 ans, anniversaire qu'il fêtera le jour du match d'ouverture le 20 novembre. Leroy Sané, Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Kai Havertz complètent l'armada à disposition du sélectionneur.

Après le fiasco du Mondial-2018 en Russie, terminé à la surprise générale dès la phase de groupes avec une défaite contre la Corée du Sud (2-0), l'Allemagne veut redorer son blason, à 18 mois d'accueillir l'Euro-2024. Pour la première fois de son histoire d'Après-Guerre, la sélection allemande n'a pas atteint deux fois de suite les quarts de finale d'un tournoi majeur (Mondial ou Euro), puisqu'il y a 18 mois, à l'Euro-2020 décalé d'un an, la Nationalmannschaft s'était inclinée en 8e de finale contre l'Angleterre (2-0).

D'autres nations peuvent tirer leur épingle du jeu :

Angleterre : après une demi-finale en 2018 et une finale perdue au dernier Euro, les Three Lions ont une carte à jouer au Qatar. Harry Kane, Raheem Sterling, Phil Foden ou encore Mason Mount vont mettre leur talent au service de la nation anglaise qui attend son premier titre majeur depuis le mondial à domicile de 1966.

Espagne : demi-finaliste du dernier Euro, la Roja est une des sensations footballistiques du moment. Luis Enrique propose un jeu flamboyant qui repose avant tout sur le collectif. Plutôt jeune, l’Espagne n’a pas de réelle star mais s’appuie sur un milieu de terrain solide incarné par Pedri et Gavi, les deux pépites barcelonaises, derniers vainqueurs en date du trophée Raymond Kopa de meilleur jeune.

Sénégal : moins d'un an après le premier titre de leur histoire à la CAN-2022, les Lions de la Teranga sont prêts pour faire rêver tout un peuple. Avec ses joueurs de classe mondiale sur toutes les lignes (Edouard Mendy, Kalidou Coulibaly, Idrissa Gueye, Sadio Mané), le Sénégal espère briser le plafond de verre africain en Coupe du monde, les quarts de finale. Cependant, une mauvaise nouvelle a assombri les espoirs des Sénégalais : Sadio Mané s'est blessé à quelques jours du mondial. Malgré sa présence dans la liste, il pourrait ne pas être rétabli avant les éventuels huitièmes de finale.

Uruguay : les vétérans de la Celeste, Luis Suarez et Edinson Cavani, meilleurs buteurs de la sélection uruguayenne qui disputeront leur quatrième mondial, guideront les jeunes pousses prometteuses, Federico Valverde et Darwin Nuñez. De quoi rêver d'une dernière place dans le dernier carré, voire mieux même si l'Uruguay n'a plus gagné le titre mondial depuis 1950.

