J'ai le droit, je n'ai pas le droit... Guide du bon petit supporter au Qatar

Alcool, sexe, drogue, voile, visa... Le Qatar et la Fifa ont émis leur liste de recommandations à destination des supporters en vue de la Coupe du monde de football qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre.

Alors que le Qatar se prépare à accueillir des supporters du monde entier, le comité organisateur a annoncé les règles qui régiront le déroulement de la compétition dans cet État musulman et conservateur. Consignes vestimentaires, consommation d'alcool, comportements en public : voici les recommandations pratiques pour ce Mondial-2022.

Arrivée au Qatar

Compte tenu du nombre réduit d'hébergements, seules les personnes munies de billets d'accès à des matches sont autorisées à entrer au Qatar à partir du 1er novembre – accompagnées de trois invités maximum qui devront s'acquitter d'un droit d'entrée de 500 riyals qataris (140 euros) s'ils sont âgés de plus de 12 ans.

Après avoir obtenu leurs billets et réservé leurs hébergements, sur la plateforme officielle des organisateurs ou ailleurs (s'ils restent plus de 24 h), les spectateurs doivent s'inscrire en ligne pour obtenir une carte Hayya, qui fait office aussi bien de visa que de ticket de match. Cette carte permet aussi d'accéder gratuitement aux transports en commun et aux soins de santé d'urgence dans les hôpitaux publics.

Alcool, drogues et médicaments

Consommer de l'alcool est légal pour les non musulmans de plus de 21 ans mais strictement encadré. Il est interdit d'en apporter dans ses bagages, même acheté en "duty free". Les résidents peuvent s'en procurer dans un magasin dédié mais celui-ci n'est pas ouvert aux visiteurs. Les spectateurs pourront boire dans la plupart des hôtels internationaux, où une bière ou un verre de vin peuvent coûter une dizaine d'euros et un cocktail plus de 15 euros.

Des stands de bière ouvriront autour des stades à partir de trois heures et jusqu'à 30 minutes avant le début des matches. Ils rouvriront pendant une heure après le coup de sifflet final. Dans la principale fan zone de la Fifa, consommer de l'alcool ne sera possible qu'à partir de 18 h 30. Dans les autres fan zones (dont certaines seront payantes), les règles varieront.

Mais toute personne jugée excessivement ivre sera emmenée dans "un endroit où elle pourra se dégriser", a expliqué le directeur général du Mondial-2022, Nasser Al-Khater, sur Skynews. "Un endroit où l’on s’assure qu’ils (les supporters ndlr) sont en sécurité et qu’ils ne nuisent à personne d’autre", a-t-il ajouté.

Les drogues sont également illégales. "Attendez-vous à une sanction sévère (prison, amende, expulsion, NDLR) même pour la possession de quantités réduites", précise l'ambassade du Royaume-Uni.

L'ambassade des États-Unis recommande également de vérifier la légalité de ses traitements médicaux, "en particulier les stimulants et les analgésiques puissants", et de voyager avec sa prescription.

Il est aussi recommandé de ne pas importer de viande de porc ou de produits pouvant être "perçus comme de la pornographie" (vidéos, sex-toys).

Tenue et comportement

Le voile n'est pas obligatoire pour les femmes. Il est par contre demandé à tous de s'habiller "pudiquement" en public, en se couvrant des épaules aux genoux. Dans les bâtiments officiels, cette règle est appliquée. Dans les lieux fréquentés par les expatriés, celle-ci est peu respectée.

Compte tenu des températures (de 15 à 30 degrés) et de l'usage de la climatisation, il est recommandé d'avoir des vêtements chauds.

Les relations sexuelles hors mariage étant interdites, l'ambassade américaine recommande aux femmes enceintes d'apporter un certificat de mariage au cas où elles auraient besoin de soins médicaux. Aux femmes enceintes non mariées et aux victimes d'agressions sexuelles, elle conseille de contacter l'ambassade avant les autorités qataries.

Un centre consulaire sera ouvert à tous du 1er novembre au 25 décembre de 10 h à 22 h dans le quartier de West Bay, à la sortie de la station de métro DECC.

En dépit des lois criminalisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe, le site de la carte Hayya assure qu'il n'y a "aucune restriction" empêchant "les amis non mariés de sexes différents ou les couples (y compris LGBTQ+) de séjourner dans la même chambre".

"La vie privée au Qatar est largement respectée", remarque l'ambassade du Royaume-Uni. Elle prévient tout de même, comme les organisateurs, que les démonstrations d'affection en public, quel que soit le sexe ou l'orientation sexuelle, "peuvent être considérées comme offensantes".

"Les activités telles que les manifestations, les rassemblements de grands groupes, le prosélytisme religieux ou la défense de l'athéisme et les discours critiques envers le gouvernement du Qatar ou l'islam peuvent être poursuivis pénalement", indique l'ambassade américaine.

La Fifa souligne que les drapeaux arc-en-ciel sont les bienvenus dans les stades mais les autorités qataries appellent à la prudence en dehors.

Les transports pendant la compétition

Le Qatar, qui "s'attend à des embouteillages", recommande aux visiteurs de privilégier les transports en commun, gratuits pour les détenteurs de billets.

Le métro, qui dessert cinq des huit stades, sera ouvert de 6 h à 3 h tous les jours sauf le vendredi – début du trafic à 9 h ce jour. Le trafic des bus sera densifié pour rallier les stades, les aéroports, certains hébergements et les principales fan zones.

Des taxis et des VTC seront disponibles.

Sur l'une des principales voies express de Doha, une ligne sera réservée aux bus, aux taxis, aux véhicules médicaux et officiels. Ceux qui l'emprunteront sans autorisation risquent une amende de 500 riyals qataris (140 euros).

Covid-19

La vaccination n'est pas obligatoire et le ministère de la Santé a levé l'obligation de test avant le voyage vers le Qatar. Il ne sera non plus nécessaire d'effectuer de test, sauf en cas de symptômes ou à J +1 en cas de contact avec un malade. Pour les visiteurs non immunisés, il faudra ensuite porter le masque pendant dix jours.

Toute personne testée positive devra s'isoler cinq jours, puis porter un masque cinq jours.

Pour tous, le masque sera uniquement obligatoire dans les établissements de santé.

Les visiteurs de plus de 18 ans devront s'enregistrer avant le départ sur l'application de traçage Ehteraz et la télécharger. Elle sera requise pour pénétrer dans les lieux publics fermés, comme le métro ou les centres commerciaux, mais pas dans les stades.

L'ensemble des hôpitaux, centres médicaux, cliniques et pharmacies privés ou publics seront accessibles aux visiteurs.

