Mondial-2022 : Messi et Ronaldo au Qatar pour leur crépuscule et leur première étoile

Maitres absolus du football depuis près de deux décennies, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'apprêtent à jouer au Qatar leur cinquième et très probablement dernière Coupe du monde. L'occasion pour eux de soulever le seul trophée qui manque à leur collection et, pourquoi pas, offrir un ultime duel d'anthologie aux amoureux du football.

Longtemps, ils n'ont laissé que les miettes aux autres footballeurs. Rivaux, ils ont régné sur le football et les années 2010. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'apprêtent à disputer ce qui sera très probablement leur ultime Coupe du monde à respectivement à 35 et 37 ans. Dans ce contexte, leurs performances seront forcément scrutées alors qu'ils tenteront d'en profiter pour soulever l'ultime trophée qui leur a résisté toute leur longue carrière.

Les statistiques de celles-ci feraient pâlir d'envie n'importe qui : douze Ballons d'Or à eux deux, neuf Ligues des champions, 1 604 buts et 581 passes décisives. De quoi donner le vertige. Leur rivalité et leurs duels ont laissé rêveur plus d'une fois les amoureux du "beautiful game".

"Messi et Ronaldo ont des styles totalement différents, c'est Olivier Aton et Mark Landers (les grands rivaux du dessin animé Olive et Tom, NDLR). Aimer l'un veut souvent dire détester l'autre ", expliquait Alexandre Seban, auteur de "Messi vs Ronaldo : qui est le meilleur ?" (Éd. Solar), en 2021 à France 24.

Ronaldo dans la tourmente

Reste que les deux champions déclinent depuis plusieurs années. Cela fait deux ans que ni l'un, ni l'autre ne figure en quarts de finale de la Ligue des champions, compétition-reine pour les clubs de football. Pire : Cristiano Ronaldo n'a même pas disputé la dernière édition, son club, Manchester United étant simplement qualifié pour la Ligue Europa.

À 37 ans, le Portugais traverse la saison la plus compliquée de sa carrière. Depuis août, le quintuple Ballon d'Or est très peu utilisé par le nouveau manager des Red Devils, le Néerlandais Erik ten Hag, et a même été sanctionné pour avoir refusé d'entrer en jeu comme remplaçant. Depuis le début de la saison, il a marqué seulement trois petits buts. Au pic de sa carrière, il en mettait autant chaque semaine !

Avec la Seleçao, ses derniers buts remontent à juin dernier, un doublé lors d'une victoire contre la Suisse en Ligue des nations (4-0), suivi de trois matches à vide pour le recordman des buteurs internationaux (117 buts en 191 rencontres).

L'instabilité provoquée par la situation de Ronaldo ne fait qu'accroître les doutes sur la capacité du Portugal à réaliser un bon tournoi.

"Nous sommes tous habitués à gérer une grande pression, je ne crois pas que cela apporte plus de pression à qui que ce soit", a voulu rassurer le milieu offensif Joao Mario, mardi en conférence de presse.

"Concentration totale et absolue sur le travail de l'équipe nationale. Un groupe uni, vers un seul objectif : réaliser le rêve de tous les Portugais !", a promis Ronaldo sur les réseaux sociaux.

Il se verrait bien refaire le coup de 2016, quand le Portugal avait été le vainqueur inattendu de l'Euro en France, porté par sa star, malgré un effectif pourtant modeste par rapport à l'armada actuel. Au niveau individuel, l'enjeu pour Cristiano sera aussi en inscrivant un but de devenir le seul joueur de l'Histoire à marquer dans 5 éditions de la Coupe du monde.

Messi, le dernier éclat ?

Du côté de Messi, ça va mieux. La saison 2021-2022, marquée par son exil au PSG – seulement le deuxième club de sa carrière après le FC Barcelone–, voyait la "Pulga" lutter pour trouver sa place dans l'effectif parisien. Il faut croire que le nouvel entraîneur Christophe Galthier a trouvé la formule : la MNM – surnom du trident parisien Messi – Neymar – Mbappé – brille de mille feux : 46 buts et 31 passes décisives pour les trois compères. Avec 12 buts et 14 passes décisives pour Messi apparaît davantage comme le constructeur.

Surtout, Leo, 35 ans, est apparu affuté et inspiré comme rarement. Il faut dire que le n°10 et capitaine de l'Argentine a les yeux rivés sur le trophée, celui qui manque à son incroyable collection de 41 titres.

Il peut y croire. D'autant qu'il a enfin engrangé une victoire avec l'Albiceleste. En effet, après une finale de mondiale perdue en 2014 finale contre l'Allemagne (1-0 a.p.) et deux finales de Copa America perdues contre le Chili (2014/2015), le lutin a enfin remportée une compétition avec sa sélection nationale : la Copa America 2021.

Son Argentine est même invaincue depuis 35 rencontres et elle croit en son étoile, qui serait la troisième sur son maillot après 1978 et 1986 et pourrait enfin faire de Messi l'égal de Diego Maradona dans l'esprit des Argentins.

Cristiano Ronald et Lionel Messi ne sont cependant pas les deux seuls monstres sacrés du football qui disputent probablement leur dernier mondial. Leur grand rival sur les années 2020 et 201, Lewandosky, risque de connaître sa dernière aventure mondiale avec la Pologne au Qatar. Le Ballon d'Or 2022 Karim Benzema tentera de mener la France à une deuxième victoire consécutive. Sergio Ramos, qui dispute également sa cinquième Coupe du monde, doit encadrer la très jeune sélection espagnole.

Quoiqu'il en soit, il parait que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures coupes !

