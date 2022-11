Tournée d'automne

Rugby : le Japon au menu d'un XV de France affamé

Damian Penaud (à gauche) tiendra bien sa place, dimanche 20 novembre, face au Japon, au sein du XV de France dont Charles Ollivon sera le capitaine © AFP/Sylvain THOMAS

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Avec 12 victoires ces 12 derniers mois, le XV de France n'est pas rassasié et espère obtenir un succès de plus, dimanche, contre le Japon à Toulouse. Il devra se passer de deux joueurs blessés lors du choc contre les champions du monde sud-africains et du capitaine Antoine Dupont, suspendu pour quatre semaines.