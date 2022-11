Blessé à la cuisse, Karim Benzema déclare forfait pour toute la coupe du monde

FORFAIT

Victime d'une déchirure à la cuisse lors d'une séance d'entraînement à huis clos, Karim Benzema a été contraint de jeter l'éponge pour l'ensemble de la compétition.

Karim Benzema a sans doute dit adieu à son dernier rêve. Rattrapé samedi 19 novembre par les blessures, le Ballon d'Or à l'apogée de sa carrière, loupe la Coupe du monde. Nouvelle désillusion dans son histoire contrariée avec les Bleus.

À 34 ans, le buteur arrivait au Qatar rempli d'espoir, avec une occasion unique de se réconcilier définitivement avec la sélection tricolore.

Mais une blessure à une cuisse, samedi à l'entraînement, a brisé les ambitions du natif de Lyon, forfait pour le Mondial-2022.

"Ballon d'Or du peuple"

L'attaquant du Real Madrid aura-t-il l'occasion de soulever un autre trophée international ? Même l'Euro-2024 paraît loin pour le "Nueve", qui aura 35 ans le 19 décembre. Quant au Mondial-2026, il semble tout bonnement inatteignable, douze ans après son unique Coupe du monde disputée, en 2014.

L'infortune est immense pour cet avant-centre résilient, au moment même où la France s'était mise à l'aduler, enfin, après l'avoir longtemps répudié pour son image de mauvais garçon et son implication dans "l'affaire de la sextape", son souvenir le plus sombre.

L'émotion suscitée par son Ballon d'Or, le 17 octobre dernier à Paris, le premier depuis son "grand frère" Zinédine Zidane en 1998, avait résonné comme un pardon collectif. Son forfait au Mondial, un mois plus tard quasiment jour pour jour, laisse un grand vide parmi ses fans les plus fidèles, ce "peuple" à qui il a dédié sa récompense.

"Je dis ‘Ballon d'Or du peuple’ parce qu'ils y ont participé, ils m'ont poussé à chaque fois malgré les obstacles, à tout moment", avait-il expliqué.

Pouvait-il tomber de plus haut ? La saison 2021-2022 de Karim Benzema a été merveilleuse : avec 44 buts en 46 matches en club, l'avant-centre a porté le Real vers son 35e sacre en championnat et a été l'un des héros de la "Maison blanche" dans la quête de sa 14e couronne en Ligue des champions.

Un joueur ambivalent

Et si cela ne suffisait pas, l'international aux 97 sélections et 37 buts a aussi soulevé un titre avec les Bleus, la récente Ligue des nations, en octobre 2021.

Avec le recul, "KB9" aurait échangé ce trophée très honorifique contre un Mondial à 100% de ses capacités, un an plus tard...

Mais le calendrier de l'équipe de France n'a pas épousé sa trajectoire personnelle : lorsqu'il est rappelé à la surprise générale pour disputer l'Euro-2021 après cinq ans et demi d'absence, les Bleus essuient une déroute majeure, éliminés en huitièmes de finale contre la Suisse aux tirs au but.

Et lorsque le Qatar approche, les pépins physiques s'accumulent, jusqu'à la blessure de trop, samedi soir. Et dire que Benzema venait tout juste de redorer son image, longtemps écornée par "l'affaire de la sextape".

Dans ce dossier, le joueur a en effet décidé en juin de renoncer à faire appel dans le procès qui l'oppose à Mathieu Valbuena, entérinant sa condamnation à un an de prison avec sursis pour "complicité de tentative de chantage".

Talent hors normes mais image brouillée, c'est toute l'ambivalence du joueur formé à Lyon et originaire de Bron, en banlieue lyonnaise. Malgré une technique léchée, un style de jeu altruiste et une armoire à trophées exceptionnelle, Benzema a longtemps peiné à se défaire d'une image de tête brûlée, coincée entre sa collection de bolides, ses vêtements de luxe et ses fréquentations.

Un goût d’inachevé

En octobre 2015, sa garde à vue fait l'effet d'une bombe. Il sera alors écarté des Bleus pendant plus de cinq ans, déchaînant les passions en France, tiraillé entre l'amour de ses supporters et la haine que lui voue une partie de l'échiquier politique, notamment à l'extrême droite.

Ses déclarations à l'endroit de Didier Deschamps, qui aurait selon lui "cédé sous la pression d'une partie raciste de la France", hanteront longtemps le sélectionneur, inflexible jusqu'en mai 2021.

Mais Benzema compense par une attitude irréprochable sur le terrain, acceptant de se mettre au service de Cristiano Ronaldo pendant près de dix ans au Real Madrid.

Le départ du Portugais en 2018 parachève la mue du "Nueve" : promu capitaine, il décroche deux titres de meilleur joueur de Liga, en 2020 et 2022, et compte désormais à son palmarès cinq Ligues des champions, à une longueur du record.

"Pour moi, c'est le meilleur" avant-centre français de l'histoire, jugeait la saison dernière son ex-entraîneur Zidane.

Les chiffres sont en faveur de Benzema : il est depuis mars 2022 le meilleur buteur français de l'histoire avec plus de 400 buts inscrits chez les professionnels, devant Thierry Henry. Mais avec les Bleus, son parcours a un goût d'inachevé.

Avec AFP

