Mondial-2022 : l'Équateur surclasse le Qatar lors du match d'ouverture

La joie des Equatoriens après le but de Valencia face au Qatar.

Le Qatar a frôle l'humiliation pour le match d'ouverture de sa Coupe de monde à domicile. L'équipe du Golfe a perdu 2 à 0 face à un Équateur simplement supérieur.

Difficile premier match de son histoire à la Coupe du monde pour le Qatar. Jouer à domicile n'a pas suffi pour éviter une cinglante défaite face à l'Équateur (0-2) qui n'a pas eu à forcer son talent pour l'emporter grâce à un double de son capitaine Valencia.

Dans un contexte de critiques récurrentes contre le Qatar en matière de respect des droits humains, les organisateurs avaient voulu placer la cérémonie d'ouverture sous le signe du "respect et de l'inclusion", selon leur communiqué. Le tout dans un magnifique écrin, le stade Al-Bayt, à Al-Khor, à 50 kilomètres au nord de Doha, conçu pour rappeler les tentes bédoins. Une intention parfaitement exécutée pour ce stade 60 000 personnes, construit spécialement pour la Coupe du monde.

"Des personnes de races, de nationalités, de croyances et d'orientations différentes se réuniront ici au Qatar et autour d'écrans sur tous les continents", a déclaré l'émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. "Qu'il est beau pour les gens de mettre de côté ce qui les sépare pour préserver leur diversité et ce qui les unit en même temps."

Valencia douche vite le Qatar

Cependant, si la cérémonie, qui a vu l'apparition des anciennes mascottes de la Coupe du monde et dont une partie de la cérémonie a été assurée par le chanteur de K-Pop Jungkook du groupe BTS, a fait l'unanimité, le match a vite refroidi la passion footballistique des Qataris.

Dès la troisième minute, le gardien Al-Sheeb réalise une sortie hasardeuse. Les Équatoriens en profitent. Torres réalise une passe acrobatique vers Valencia qui conclut de la tête dans le but vide. Mais la VAR signale un hors-jeu.

Qu'importe, 10 minutes plus tard, Valencia, lancé dans le dos de la défense qatarienne, se présente seul devant Al-Sheeb qui l'accroche. Daniele Orsato n'hésite pas et désigne le point de penalty. Valencia se fait justice lui-même (15e, 1-0).

Alors que les Équatoriens se contentent de faire tourner le ballon, Valencia réveille les spectateurs en doublant la mise. Il surgit pour reprendre de la tête au second poteau un centre de Preciado (31e, 2-0).

Sûr de sa supériorité face aux Qataris, la Tri laisse l'ennui s'installer mais manque de se faire surprendre avec une offensive des locaux. Un bon centre d'Al-Haydos trouve Ali dont la tête passe à côté (45e+5). Un avertissement à peu de frais avant la mi-temps.

L'avertissement semble reçu puisqu'au retour des vestiaires, la Tri remet du rythme. Le portier qatari doit s'affairer pour stopper une tentative d'Ibarra qui avait fixé Al-Rawi. Al-Shheb s'est envolé sur sa gauche pour réaliser sa première parade du match (55e).

Une simple impression puisque le match se réenlise vite dans un faux-rythme qui peine à captiver les spectateurs. Les Jaunes cultivent leur avantage face à des Grenats trop timorés. Seul, Muntari réveille les espoirs qataris .Présent à la retombée du ballon à 25 mètres du but, il tente instantanément une demi-volée et le ballon passe de peu au-dessus du but équatorien (85e).

Le match aura renvoyé le Qatar à ses leçons. L'écart semble abyssale entre le champion d'Asie 2019 et le reste du plateau du mondial. Pour l'Equateur en revanche, il s'agit d'une bonne opération : la nation latinoaméricaine met la pression à ses futurs adversaires du groupe A, les Pays-Bas et le Sénégal, qui affronte lundi.

