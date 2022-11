COMPTE-RENDU

Mondial-2022 : la Tunisie résiste au Danemark et prend un point

La Tunisie a rendu coup pour coup au Danemark. © Natalia Kolesnikova, AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 3 mn

Dans le groupe D, la Tunisie et le Danemark se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Dans un stade d'Education City acquis à sa cause, la Tunisie aurait même pu faire mieux.