Mondial-2022 : la Belgique déjoue mais s'en sort contre un Canada qui méritait mieux

COMPTE-RENDU

La Belgique a triomphé contre le cours du jeu, mercredi, face au Canada. Les Diables rouges prennent la tête devant la Croatie et le Maroc, qu'ils affrontent dimanche.

Elle est loin la flamboyante équipe de Belgique qui avait échoué en demi-finale contre le futur champion du monde français en 2018. Face au Canada, qui célèbre sa deuxième participation à la Coupe du monde, les Diables rouges ont frôlé la catastrophe. Mais leurs individualités leur ont permis de l'emporter, mercredi 23 novembre, pour prendre la tête du groupe F, devant le Maroc et la Croatie qui ont fait match nul plus tôt dans la journée.

Les Belges avaient pourtant commencé avec les meilleures intentions du monde. Dès les premiers instants, Michy Batshuayi complète l'échauffement du gardien canadien Milan Borjan en profitant d'une perte de balle canadienne pour tenter une frappe de 30 mètres (2e).

Un penalty raté pour le Canada

Mais, une fois cette inspiration passée, la Belgique va reculer et se faire étouffer par la fougue et la maestria tactique des Canucks. Bloquant habilement les circuits de passe avec un pressing haut, les Canadiens empêchent les Diables rouges de ressortir proprement le ballon et se jettent sur la moindre opportunité. Jonathan David tire la première cartouche. Contrée. (7e).

Sur un corner, Carrasco stoppe la tentative de frappe canadienne de la main gauche. L'arbitre ne siffle pas dans un premier temps, mais le visionnage de la vidéo lui fait changer sa décision. Cependant, Alphonso Davies bute sur un Thibaut Courtois impeccable (10e). La punition n'est pas loin pour les Belges.

Si les travées du stade Ahmed ben Ali sont loin d'être remplies, elles comptent tout de même de beaux contingents de fans des Diables rouges et des Canucks. Et, comme sur le terrain, ce sont ces derniers qui se signalent le plus à grand renfort de chants, applaudissements et autres battements de pieds qui font trembler le seul stade qui n'a pas été construit spécialement pour la compétition.

Et forcément, avec un tel soutien, les Canadiens sont motivés. Jonathan David multiplie les tentatives, tandis que ses ailiers Buchanan et Davies profitent de l'absence de joueurs adverses dans les couloirs pour multiplier les incursions. À la mi-temps, les Canadiens ont déjà tiré 14 fois.

La Belgique marque contre le cours du jeu

Cependant, la Belgique peut se reposer sur ses individualités, notamment Eden Hazard et Kévin De Bruyne. Contre le cours du jeu, elle profite d'une absence de la défense canadienne pour ouvrir le score. Alderweireld trouve Batshuayi dans la profondeur. Le plat du pied du Belge est impeccable pour tromper Borjan (44e, 1,0). Un but qui réveille pendant quelques minutes les Belges en tribunes.

Cruel pour le Canada qui ne s'avoue pas vaincu. Dès le retour des vestiaires, les Canucks retournent à l'assaut de la Belgique, en se montrant toutefois moins incisifs. Les Belges eux procèdent par contre-attaques, mais sans leur maître à jouer Hazard, qui laisse sa place. De Bruyne part seul et cherche Batshuayi mais Miller réalise un magnifique tacle glissé (66e).

La Belgique se retranche dans ses 35 derniers mètres pour la fin du match et le Canada pousse pour revenir. Sur le côté droit, Johnston dépose un centre sur la tête de Larin. Mais le ballon manque de puissance et Courtois est vigilant (77e). Il le reste jusqu'au bout.

Pour la Belgique, l'essentiel est sauf : le premier match est remporté. Elle fait même une bonne affaire avec le match nul entre la Croatie et le Maroc, qu'elle affrontera dimanche. Quant au Canada, le plus méritant ce soir, sa première victoire en Coupe du monde attendra encore.

