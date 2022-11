Mondial-2022 : le Japon crée la surprise face à l'Allemagne

COMPTE-RENDU

Pour son entrée en lice dans le Mondial-2022, l'Allemagne s'est inclinée mercredi face au Japon (1-2), qui prend provisoirement la tête du groupe E. La Mannschaft démarre mal la compétition, elle qui tenait à mieux figurer qu'en 2018. Elle n'avait alors pas réussi à sortir de la phase de groupe.

L'Allemagne a fait son entrée en lice dans le Mondial-2022 en s'inclinant face au Japon (1-0), mercredi 23 novembre, au stade international de Khalifa, à Doha (Qatar). Avant le début du match, les joueurs allemands ont fait le geste d'un bâillon en mettant une main sur leur bouche pour la photo officielle. Une manière de répondre aux menaces de sanctions brandies par la Fifa pour empêcher le port du brassard inclusif durant le Mondial-2022.

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

Sur le terrain, les deux équipes démarrent la rencontre en 4-2-3-1 avec du rythme, sans que cela ne donne d'occasions dans les premières minutes. Puis, sur une accélération d'Ito, côté droit, qui envoie un centre précis dans la surface allemande, le Japon croit ouvrir le score... mais Maeda est signalé hors jeu (8e). Malgré ce coup de chaud, c'est bien l'Allemagne qui a le pied sur la balle, avec un jeu de possession et des transmissions précises. Mais cette domination s'avère stérile durant le premier quart d'heure du match.

La solution peut venir d'un coup de pied arrêté, mais Rüdiger envoie sa tête à côté du cadre du gardien japonais (17e). Les Allemands s'emploient alors différemment et accélèrent parfois le jeu, comme lorsque Kimmich se présente à l'entrée de la surface japonaise pour frapper à la conclusion d'un mouvement rapide, mais Gonda dévie le ballon (20e). La Mannschaft ne lâche pas son emprise sur le ballon (75 % de possession durant cette première demi-heure), multipliant les passes en une touche de balle, jusqu'à créer des décalages qui lui permettent des occasions nettes comme sur la frappe de Gündogan (27e) ou cette autre frappe contrée par un défenseur japonais dans sa surface de réparation (28e).

Le Japon n'arrive plus à sortir de ses trente mètres et finit par craquer sur une ouverture de Kimmich pour Raum. Le gardien japonais manque sa sortie sur le joueur allemand et provoque un penalty, transformé par Gündogan (1-0, 33e). L'Allemagne mène logiquement au tableau d'affichage après une domination sans partage durant ce début de match.

L'équipe allemande ne relâche pas la pression durant les dernières minutes de la première mi-temps, permettant une nouvelle frappe de Kimmich à l'entrée de la surface japonaise – finalement sans danger (42e). Musiala s'essaie lui aussi à une frappe après un bel enchaînement de dribbles, mais le ballon fuit le cadre (45e). L'Allemagne veut enfoncer le clou et croit y parvenir sur une frappe de Gnabry déviée dans le but japonais par Havertz (45e+3)... mais la VAR signale un hors-jeu. Dans la foulée, Maeda tente une tête dans la surface allemande (45e+6). Les deux équipes rentrent finalement aux vestiaires sur ce score de 1-0.

Le Japon renverse le match en dix minutes

L'Allemagne revient dans le match avec les mêmes intentions qu'en première période. Müller décale Gnabry, dont la frappe termine sur la barre transversale de la cage japonaise (47e). Le Japon tente de réagir sur cette frappe déviée de Kamada (49e) mais l'Allemagne semble trop forte. Dans la foulée, Musiala entre dans la surface japonaise et passe en revue toute la défense adverse, avant de frapper juste au-dessus de la cage (51e). On a peut-être manqué l'un des plus beaux buts de ce début de Mondial-2022.

Le Japon ne se résigne pas pour autant à subir alors qu'il ne compte qu'un but de retard, mais il manque de précision sur une tête qui fuit le cadre allemand (58e). L'Allemagne reprend sa marche en avant : Musiala décale Gündogan dans l'axe, mais la frappe de ce dernier termine sur le poteau du gardien japonais (60e). Le Japon répond par une tête sur corner mais la défense allemande résiste (66e). Asano se présente ensuite face à Neuer, mais Rüdiger dévie de justesse en corner (68e). Malgré la nette domination allemande dans ce match, le sort de la rencontre n'est pas scellé à vingt minutes de la fin du temps réglementaire.

Puis c'est un nouveau coup de chaud dans la surface japonaise (71e) : Gnabry croit inscrire le deuxième but allemand, mais c'est sans compter sur une double parade de Gonda. Dans la foulée, c'est le Japon qui croit revenir au score sur une frappe d'Ito dans la surface allemande... Manuel Neuer, pour son premier arrêt du match, a la main ferme et maintient l'avance de son équipe (73e). La Mannschaft vacille, et finit par craquer deux minutes plus tard : sur un centre japonais, Doan reprend du plat du pied au point de penalty et fait trembler les filets allemands (1-1, 75e).

À dix minutes de la fin, le match est relancé. L'Allemagne, malgré plusieurs occasions, n'a pas réussi à inscrire un deuxième but alors que le Japon ne s'est jamais résigné à la défaite. Mieux : les Japonais peuvent croire à la victoire après la course victorieuse de Minamino, qui vient loger le cuir sous la transversale de Neuer dans un angle fermé (1-2, 83e). La frappe non cadrée de Goretzka n'y fera rien (90e+4) : comme il y a quatre ans face au Mexique, l'Allemagne manque son entrée en lice dans le Mondial et s'incline cette fois face au réalisme japonais.

