Mondial-2022 : Jude Bellingham, le prodige anglais qui bluffe la planète foot

Acteur majeur de la masterclass anglaise contre l’Iran le 21 novembre, le jeune milieu de terrain Jude Bellingham, phénomène de précocité, devrait une nouvelle fois imprimer sa marque contre les États-Unis, vendredi, lors du deuxième match des Three Lions au Qatar.

Alors que la Coupe du monde bat son plein au Qatar, les premiers matches disputés ont déjà livré quelques enseignements. Sans surprise, parmi les révélations de la compétition, on trouve au premier rang l’Anglais Jude Bellingham, qui a crevé l’écran lors de la victoire sans appel des Three Lions contre l’Iran (6-2), le 21 novembre à Doha.

À 19 ans, il est l’une des plus belles promesses du football européen et compte déjà 18 sélections avec l’Angleterre. Révélé à Birmingham City, en Championship (l’équivalent de la Ligue 2), lors de la saison 2019-2020, Jude Bellingham n’a de cesse d’éblouir les observateurs charmés par son énorme potentiel.

Un joueur convoité par les grands d’Europe

Phénomène de précocité, le milieu relayeur quitte l’Angleterre en 2020, après seulement une saison en professionnel, pour rejoindre, à 17 ans, le Borussia Dortmund, le cador de la Bundesliga, réputé pour donner leur chance aux jeunes joueurs. Jude Bellingham n’aura pas à regretter son choix, le club allemand non plus, alors qu’il a investi 25 millions d’euros pour le transfert de la pépite anglaise, qui reste très convoitée.

Alors que le joueur impressionne en Allemagne – 9 buts (dont 4 en Ligue des champions) et 3 passes décisives en 22 matches cette saison – tout en continuant d’éclore, sa valeur avoisine désormais les 100 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.fr. Un prix qui pourrait encore augmenter, si Jude Bellingham continue à briller pendant cette Coupe du monde. Selon le journal Bild, l'international anglais va quitter le Borussia lors du prochain mercato estival contre 150 millions d'euros et peut-être prendre la direction de Manchester City, alors que son contrat expire en 2025.

En attendant, sur le terrain, le jeune prodige joue au football avec une maturité déconcertante. Même s'il a parfois été à la limite de l'engagement lundi, il a écœuré ses adversaires iraniens. À l’aise techniquement et puissant physiquement, il s’est baladé tout au long du match et sur tous les fronts, s'illustrant à la récupération du ballon et même à la finition, puisqu’il a signé le premier but des siens d’un coup de tête parfaitement placé. Son premier en sélection.

Déjà meilleur que Scholes, Gerrard et Lampard ?

Le sélectionneur Gareth Southgate, qui n’a pas hésité à faire confiance très tôt à Jude Bellingham en le convoquant en équipe nationale à 17 ans, en novembre 2020, semble accorder une grande liberté d’action à son joueur charismatique.

Dans son podcast "Vibe with Five", Rio Ferdinand, ancien défenseur légendaire de Manchester United et désormais consultant pour les médias britanniques, voit en lui le futur capitaine de l'équipe d’Angleterre. “Ce gamin, de la façon dont il se comporte et se présente, pourrait être capitaine dès maintenant. [...] De grands milieux de terrain ont joué pour l'Angleterre, au temps de notre génération [Rio Ferdinand a 44 ans, NDLR]. Scholes, Gerrard, Lampard pour n'en citer que trois, Gascoigne, etc. Aucun de ces gars ne faisait ce que Jude Bellingham arrive à faire à son âge sur la scène mondiale. Aucun d'entre eux.”

Demi-finaliste du dernier mondial en 2018 et finaliste malheureuse à l'Eurodeux ans plus tard, l'Angleterre a peut-être trouvé le maillon qui manquait à son collectif pour ajouter un nouveau titre à son palmarès… 56 ans après sa victoire, à domicile, lors de la Coupe du monde de 1966.

