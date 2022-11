Mondial-2022 : le Portugal dompte le Ghana, Ronaldo entre dans l'histoire de la Coupe du monde

COMPTE-RENDU

Le Portugal l'a emporté 3 à 2 jeudi face au Ghana pour son entrée en lice au Qatar. Un match au cours duquel Cristiano Ronaldo est entré dans les annales de la compétition en devenant le premier joueur à marquer lors de cinq tournois consécutifs.

C'était un objectif personnel pour Cristiano Ronaldo. Entrer dans l'histoire de la Coupe du monde en devenant le premier joueur à inscrire un but lors de cinq Mondiaux différents. Il l'a fait en ouvrant le score lors de l'entrée en lice du Portugal face au Ghana, match remporté par la Seleçao 3 à 2.

Un Cristiano Ronaldo qui est apparu passablement ému lorsqu'a retenti l'hymne portugais avant le début du match. Une émotion compréhensible alors qu'à 37 ans, il entame sa cinquième et probablement dernière Coupe du monde, avec l'objectif affiché de l'offrir à son pays.

Sous l'impulsion de son leader, la Seleçao prend rapidement le contrôle des débats. Sur une perte de balle de Kudus dans l'entrejeu, Bruno Fernandes lance Cristiano Ronaldo dans la profondeur. Le capitaine portugais est devancé par Ati-Zigi, parfaitement sorti (8e). C'est encore CR7 qui est à la réception d'un centre de Raphaël Guerreiro quelques minutes plus tard. Mais, légèrement déséquilibré, il ne parvient pas à cadrer (14e).

Les Portugais monopolisent très largement le ballon mais les Black Stars font de la résistance et étouffent méthodiquement chaque offensive, encouragés par leur public présent en nombre et en musique juste derrière la cage d'Ati-Zigi.

Cristiano Ronaldo croit ouvrir le score. Lancé, il se débarrasse de Djiku et trompe le gardien. Cependant, l'arbitre avait jugé irrégulier le contact avec le défenseur ghanéen (31e). Les Portugais font le siège de la surface ghanéenne, tentant notamment de percer le coffre-fort par le côté gauche et les inspirations de Joao Félix, Otavio et Raphaël Guerreiro. Les Black Stars terminent la première mi-temps sans aucune incursion dans la surface adverse.

Cristiano Ronaldo et Jordan Ayew dans l'Histoire

Otto Addo a sans doute trouvé les mots dans les vestiaires pour parler à ses hommes. Le Ghana revient sur la pelouse avec de bien meilleures intentions. À la 51e minute, Williams entre enfin dans la surface sur une passe de Kudus mais l'offensive est rapidement annihilée. Puis c'est au tour du passeur de se muer en tireur. Le joueur de l'Ajax Amsterdam prend sa chance à 30 mètres mais son tir frôle le poteau droit.

Alors que la tension monte physiquement entre les deux équipes et que les cartons jaunes se multiplient, Cristiano Ronaldo s'effondre dans la surface après un contact avec Salisu. Malgré les protestations des Black Stars, l'arbitre indique le point de penalty. CR7 apparaît concentré, presque stressé, au moment de tirer. Il contemple longuement le stade avant de s'élancer, conscient qu'il entrerait dans l'Histoire comme le seul joueur à avoir marqué dans cinq Coupe du monde différentes. Mais la marque des grands est de ne pas craquer sous la pression et il envoie "simplement" le ballon dans la lucarne. Toute l'équipe du Portugal mais aussi l'ensemble des remplaçants se précipitent pour le féliciter (64e, 1-0).

Une joie de courte durée cependant. Le Ghana semble survolté par ce but. Et c'est finalement un autre glorieux ancien qui égalise : André Ayew, servi par Kudus, qui trouve le chemin des filets à 32 ans (73e, 1-1). Une belle récompense pour ce milieu de terrain, qui entre également dans l'Histoire à l'occasion de cette rencontre en devenant l'Africain ayant disputé le plus de matches de Coupe du monde (huit).

Pluie de buts en fin de match

Mais le match s'enflamme. Sur un contre, Joao Félix est servi côté droit. Il accélère et envoie une frappe croisée au fond de la cage ghanéenne (78e, 2-1). Puis l'entrant Rafael Leao assomme définitivement les Black Stars (80e, 3-1). Ronaldo aurait même pu encore aggraver le score mais il bute sur Ati-Zigi. Une parade qui offre de l'espoir aux Black Stars, surtout lorsque Bukari réduit le score (89e, 3-2). Mais les derniers assauts et les neuf minutes de prolongation ne permettent pas aux Ghanéens de renverser le score. Le Ghana y a pourtant cru sur un énorme cafouillage de Costa (90e+8).

Mission accomplie pour le Portugal, qui entame pour la première fois depuis 2006 la Coupe du monde sur une victoire. La bande à Ronaldo prend même la tête du groupe H, à la faveur du nul entre l'Uruguay et la Corée du sud. Quant au Ghana, il a débloqué le compteur de buts des équipes africaines mais pas celui des victoires.

