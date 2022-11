Mondial-2022 : la Pologne donne une leçon de réalisme à l'Arabie saoudite

COMPTE-RENDU

La Pologne a pris le meilleur sur l'Arabie saoudite (2-0), samedi. Les Polonais, plus réalistes, ont été dominés par des Saoudiens volontaires mais trop imprécis dans le dernier geste.

La Pologne a empoché les trois points face à l'Arabie saoudite (2-0), samedi 26 novembre, au stade Education City à Al-Rayyan. Avec 4 points au compteur, les Polonais sont en bonne position pour se qualifier en huitièmes de finale avant la dernière journée de phase de poule.

La Pologne démarre en 4-2-3-1 et l'Arabie saoudite en 4-3-3. Les Saoudiens et les Polonais commencent la rencontre sur un bon rythme mais sans que cela ne donne d'occasions. La Pologne tente bien un centre dangereux mais le gardien AL-Owais est vigilant et capte le ballon (6e). Al-Burayk allume aussi une première mèche sur une frappe aux 25 mètres mais le ballon est dévié en corner (8e). Puis Kannno donne aux Saoudiens leur première grosse occasion en envoyant une frappe enroulée dans la cage adverse, que Szczesny claque en corner (13e).

Durant ce début de match, la Pologne subit la domination des Saoudiens qui jouent décomplexés. Ils se trouvent souvent obligés d'intervenir à contre-temps et sont logiquement avertis à plusieurs reprises (Kiwior à la 15e, Cash à la 16e et Milik à la 19e). L'Arabie saoudite multiplie les phases de possession près de la surface polonaise, mais ne trouve pas la faille pour le moment. La Pologne s'en remet à un coup de pied arrêté pour créer le danger : la tête de Bielik prend le chemin des filets mais elle est finalement déviée en corner (26e).

Les Saoudiens sont capables de créer des décalages mais manquent de précision dans le dernier geste, à l'image de ce centre dangereux qui n'est pas repris de la tête dans la surface polonaise (33e). La Pologne, assez peu menaçante depuis le début de match, est pourtant la première équipe à ouvrir le score dans ce match : Lewandowski sert Zielinski qui loge le ballon sous la barre transversale (39e, 1-0).

Quelques minutes plus tard, sur un contact dans la surface polonaise entre Bielik et Al-Shehri, l'arbitre va regarder les images de la VAR et siffle penalty. Mais Szczesny repousse le tir d'Al-Dawsari puis la frappe d'Al-Burayk dans la foulée, une double parade qui laisse un court avantage à son équipe (45e+1). Malgré dix minutes de temps additionnel pour cette première période, le score n'évolue pas et c'est bien la Pologne qui rentre aux vestiaires avec un avantage au tableau d'affichage.

La Pologne touche deux fois les montants... puis inscrit un deuxième but

La seconde période reprend sur le même rythme que la première : bien que menée au score, l'Arabie saoudite va de l'avant et les Polonais sont recroquevillés dans leur camp. Al-Dawsari tente une frappe mais elle termine loin de la cage polonaise (54e). L'Arabie saoudite croit égaliser sur l'action suivante : après un cafouillage dans la surface polonaise, Al-Dawsari surgit pour envoyer le ballon dans les filets adverses mais Szczesny est encore décisif et repousse la frappe (55e). Al-Buraikan se crée aussi une belle occasion mais sa frappe puissante passe juste au-dessus de la barre transversale (60e).

Les Polonais ont du mal à exister dans ce second acte, jusqu'à la tête de Milik qui est repoussée par la barre transversale saoudienne (63e). Il s'en est fallu de peu que la Pologne – d'un réalisme froid ce samedi – double la mise. Peu de temps après, les rouge et blanc se créent encore une grosse occasion, mais la déviation de Lewandowski termine sur le poteau saoudien (66e).

Al-Dawsari tente ensuite une frappe à l'entrée de la surface polonaise, mais sans inquiétude pour Szczesny (69e). L'Arabie saoudite a du mal depuis quelques minutes à créer du danger, alors que la Pologne gère son avance et aurait même pu se mettre à l'abri à deux reprises durant ce second acte. Al-Malki tente une frappe pour revenir au score, mais le ballon fuit le cadre (78e). Au moment d'entrer dans les dix dernières minutes du temps réglementaire, les Faucons Verts peinent à concrétiser leurs bonnes intentions au tableau d'affichage.

Et la Pologne, réaliste, finit par tuer tout suspense : Lewandowski profite d'une énorme erreur défensive d'Al-Malki pour se présenter seul face au gardien saoudien et glisser le ballon dans les filets d'un plat du pied gauche (82e, 2-0). Après ce second but, les Saoudiens – qui n'ont pas ménagé leurs efforts durant cette rencontre – semblent résignés. Avec un peu plus de précision, Lewandowski aurait même pu inscrire un doublé (90e). Mais l'essentiel est là : la Pologne a été dominée, mais c'est bien elle qui a finalement pris les trois points.

