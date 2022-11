Mondial-2022 : Mbappé offre la victoire aux Bleus, la France première qualifiée pour les 8es

COMPTE-RENDU

La France a battu le Danemark, samedi, et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Kylian Mbappé a inscrit un doublé pour offrir la victoire aux Bleus (2-1).

Publicité Lire la suite

La troisième, c'est la bonne ! Après deux défaites en juin et en septembre face au Danemark, la France a enfin battu sa nouvelle bête noire, samedi 26 novembre, lors de la Coupe du monde. Les Bleus ont longtemps cherché la clé du coffre-fort danois et ont dû attendre les derniers instants pour que Mbappé lui offre la victoire.

Didier Deschamps avait légèrement remanié son équipe par rapport à l'Australie. Exit Benjamin Pavard dont la performance avait été jugé décevante, il laisse sa place à Jules Koundé tandis que Raphaël Varane revient pour reprendre son rôle de patron de la défense. L'équipe de France assume ses ambitions et prend rapidement le contrôle des débats devant les 5 000 spectateurs français présents au stade 974. En conclusion d'une belle séquence collective, Théo Hernandez adresse un centre pour Adrien Rabiot qui remise directement pour Giroud. Mais le buteur français ne parvient pas à reprendre (9e). Puis, sur un coup-franc de Griezmann, la défense danoise enlève un ballon de la tête de Raphael Varane. Tout comme sur le corner qui suit (12e).

La défense danoise semble impuissante face à l'armada française. À l'image de Christensen, qui ne peut que faire une faute grossière pour stopper une accélération de Mbappé. Sur le coup, Griezmann décale Dembélé qui adresse un de ses centres dont il a le secret vers Giroud. Sa tête est bien placée mais Schmeichel sort une belle parade (20e).

Les Danois remettent alors un peu le pied sur le ballon mais les défenses autoritaires de Théo Hernandez et de Jules Koundé annihilent méthodiquement toutes les offensives. Sur une contre-attaque danoise, Damsgaard parvient tout de même à fixer Upamecano pour lancer Cornelius en profondeur. Ce dernier tire trop fort mais manque de quelques centimètres le cadre d'Hugo Lloris (36e).

Une mi-temps à l'impuissance record

Sur une relance impeccable, Upamecano lance ensuite son ami d'enfance Ousmane Dembélé côté droit. Ce dernier centre en retrait pour Mbappé, près du point de penalty. Mais le Parisien envoie la frappe dans les tribunes (40e). A l'image de son équipe, trop imprécise. À la mi-temps, les Bleus comptent 13 tirs, un record sans marquer dans une compétition majeure.

13 – La France compte 13 tirs face au Danemark ce soir, son record sans marquer à la mi-temps d’un match de Coupe du Monde + EURO depuis qu’Opta dispose de ces données (1966). Conteneur. #FRADAN pic.twitter.com/5uyIgPS6qj — OptaJean (@OptaJean) November 26, 2022

Les Danish Dynamite sont bien plus explosifs en seconde mi-temps. Hugo Lloris doit s'imposer, après la tête de Victor Nelsson (52e). Puis, Martin Braithwaite, entré à la mi-temps, est trouvé dans la surface et esseulé face à Hugo Lloris. Heureusement pour les Bleus, il est signalé hors-jeu (55e).

Kylian Mbappé libère cependant enfin les siens. L'attaquant parisien est à l'origine et à la conclusion de l'action. Après avoir servi Théo Hernandez, il est trouvé en retrait et place un plat du pied imparable (61e, 1-0). Dans la foulée, Didier Deschamps fait sortir Olivier Giroud, qui devra donc attendre pour battre le record de Thierry Henry et décrocher le titre de meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Marcus Thuram prend sa place.

L'équipe de France ouvre le score grâce à Kylian Mbappé ! L'attaquant parisien est à l'origine et à la conclusion de l'action. Après avoir servi à merveille Adrien Rabiot, il est trouvé en retrait et place un plat du pied imparable. Voilà, les Bleus virent en tête dans cette rencontre.

Mais les Danois ont de la ressource. Ils égalisent quasi immédiatement. Sur un corner, le ballon revient sur Andreas Christensen, qui prend le meilleur sur Adrien Rabiot et trompe Hugo Lloris de la tête (68e, 1-1). Mais le portier français sauve la patrie dans la foulée en empêchant le Danemark de prendre l'avantage (73e).

Les deux équipes se rendent coup sur coup dans les dernières minutes. Sur un corner de Griezmann, la tête d'Aurélien Tchouaméni est trop décroisée (78e) tandis qu'Adrien Rabiot tente un ciseau acrobatique (79e). Mais Braithwaite touche le poteau d'un Hugo Lloris qui était battu (80e).

C'est encore Kylian Mbappé qui vient délivrer l'équipe de France. Antoine Griezmann lui adresse un centre millimétré au second poteau et le prodige de Bondy reprend à l'arrachée et inscrit le but de la victoire (86e, 2-1).

Une victoire sur le fil qui est très précieuse. L'équipe de France devient la première sélection officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale. Avec un troisième match sans enjeu, si ce n'est la première place du groupe D, Didier Deschamps s'offre la possibilité de faire tourner. En revanche, le Danemark devra batailler dans un match à trois avec la Tunisie et l'Australie, qu'elle affronte.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne