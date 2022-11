COMPTE-RENDU

Mondial-2022 : Messi libère l'Argentine face au Mexique

02:31 Lionel Messi a débloqué l'Argentine face au Mexique. © Kirill Kudryavtsev, AFP

Texte par : Jean-Luc MOUNIER Suivre 3 mn

Dans un match décousu et rugueux, l'Argentine a fini par prendre l'avantage sur le Mexique grâce à des buts de Lionel Messi et Fernandez (2-0). De quoi les relancer dans la course aux huitièmes de finale.