Mondial-2022 : le Brésil évite le piège suisse et se qualifie pour les huitièmes

COMPTE-RENDU

Le Brésilien Richarlison et le Suisse Nico Elvedi se disputent le ballon lors du match du groupe G disputé à Doha, le 28 novembre 2022.

Le Brésil a réussi à éviter le piège tendu par la Suisse, lors de son deuxième match dans le Mondial-2022, en battant les Helvètes (1-0), lundi, au stade 974, à Doha. La Seleçao, à la peine offensivement en première mi-temps, a fini par trouver la faille du coffre-fort suisse grâce à un superbe but de Casemiro et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Opposés à la Suisse pour son deuxième match de Coupe du monde, au Qatar, la Seleçao a longtemps été neutralisée, lundi 28 novembre, par des Helvètes courageux et volontaires, qui semblaient déterminés à ne pas perdre, avant de craquer sur un but signé Casemiro.

Après un round d’observation interminable d'un quart d'heure, Brésiliens et Suisses sont rentrés dans un match resté globalement fermé au cours de la première mi-temps. Privés de Neymar, blessé à la cheville, les Auriverde se sont heurtés à un adversaire décidé à les presser haut.

Il faut attendre la 27e minute pour voir la première occasion nette à mettre au crédit du Brésil. C’est Vinicius Junior, qui, à la réception d'un centre flottant de Raphinha, manque sa reprise et frappe le ballon du tibia vers le but de Sommer, obligé de détourner en corner.

Une frappe cadrée du remuant Raphinha peine ensuite à inquiéter un Yann Sommer bien placé au centre de son but (31e). Elle a toutefois le mérite de souligner la légère domination brésilienne, qui reste cependant stérile.

Les deux équipes retournent aux vestiaires au terme de cette première période fermée et qui voit les Brésiliens, malgré de bonnes intentions, pêcher dans le secteur créatif. Sans leur maître à jouer, ils déçoivent et ne parviennent pas à suspendre une Nati disciplinée et concentrée.

Casemiro libère la Seleçao

En deuxième période, la Seleçao qui a fait entrer Rodrygo à la place de Lucas Paqueta affiche des intentions un peu plus offensives. Mais ce sont les Suisses qui se montrent dangereux en premier, à la 53' sur un centre signé Widemer côté droit détourné in extremis par Alex Sandro devant son but.

Le Brésil met un terme au bref temps fort helvète en s’offrant une grosse occasion à la 56e. Alerté par Vinicius Jr d’un centre de l'extérieur du pied droit, Richalison, lancé plein axe vers le but de Sommer manque de peu de reprendre le ballon d'une manière acrobatique.

À la 64e, le Brésil pense avoir trouvé la faille grâce à Vinicius Jr, lancé côté gauche par Casemiro et parti tromper Yann Sommer du plat du pied. Fausse joie pour la Seleçao. Alerté par la VAR, l'arbitre annule le but pour un hors-jeu de Richarlison au départ de l’action.

Le match s’ouvre enfin, les deux équipes mettant plus de rythme et d'envie. Les Auriverde repartent à l'assaut du but suisse, mais s'exposent à des contres helvètes en laissant de gros espaces derrière son milieu de terrain.

Tite change ses plans offensifs et lance à un quart d’heure de la fin Gabriel Jésus et Antony à la place de Richarlison et Raphinha pour redynamiser son attaque.

Et alors qu’on semblait se diriger vers un match nul, la Seleçao ouvre la marque à la 83e grâce à une reprise en demi-volée signée Casemiro, servi du talon par Rodrygo, qui ne laisse aucune chance à Yann Sommer impuissant sur sa ligne. Une superbe réalisation qui réveille la sélection brésilienne qui continue à attaquer pour se mettre à l’abri. À la 87e, Rodrygo trouvé côté gauche, envoie une grosse frappe que Yann Sommer parvient à repousser alors qu'elle prenait la direction de sa lucarne droite.

La Seleçao, qui termine la partie dans le camp suisse, tente de doubler la mise durant les arrêts de jeu, mais rate le coche par manque de lucidité. Sans conséquence, puisqu’au coup de sifflet final, le Brésil est assuré de disputer les huitièmes de finale.

