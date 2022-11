Mondial-2022 : le Cameroun et la Serbie dos à dos au terme d'un match riche en buts

COMPTE-RENDU

Le Cameroun et la Serbie se sont partagés le point du match nul lundi dans un des plus beaux matches de l'édition 2022 de la Coupe du monde à ce jour. Les deux équipes peuvent encore espérer se qualifier lors de la dernière journée.

Ce Cameroun a du caractère. Mené 3 à 1 par une Serbie à l'armada offensive impressionnante, les Lions indomptables, guidés par un Vincent Aboubakar des grands jours, a su revenir dans le match et arracher le match nul (3-3). Un partage des points qui leur évite la honte de l'égalisation du record du nombre de défaites consécutives en Coupe du monde, toujours détenu par le Mexique et décroché entre 1930 et 1958.

La journée avait bien mal commencé pour l'équipe des Lions indomptables. La Fédération camerounaise a annoncé la mise à l'écart de son gardien titulaire habituel, André Onana, pour des raisons disciplinaires.

Le Cameroun ouvre le score

Son remplaçant, Devis Epassy, qui joue à Abha (Arabie Saoudite) tremble vite face à la furia serbe, survoltée par la présence d'un virage rouge qui les encourage sur chacune de leurs offensives. Mitrovic sollicite un une-deux avec un coéquipier et enroule une frappe dans la surface côté droit. Le poteau sauve le gardien camerounais (11e). Une autre frappe, sur une grossière erreur de relance de Nkoulou, frôle le montant (19e).

Les Lions indomptables peinent à montrer réellement leurs crocs mais ils finissent par trouver une faille sur coup de pied arrêté. Sur un corner, Nkoulou prolonge d'abord de la tête avant que Castelletto ne pousse le ballon du plat du pied au fond des filets (28e, 1-0). Kunde gratte même quelques minutes plus tard une balle de 2-0. Sur une récupération haute, il ajuste une frappe cadrée que le gardien serbe repousse. Il manque sa volée (43e).

Les Lions craquent dans les arrêts de jeu

Il peut s'en mordre les doigts. La Serbie va renverser les Camerounais avant la pause. D'abord un coup franc de Tadic qui trouve la tête de Pavlovic qui expédie le ballon dans la lucarne (45e+1, 1-1). Puis, Anguissa manque son contrôle juste devant sa surface. Le ballon revient dans les pieds serbes. Sergej Milinkovic-Savic est servi et envoie une superbe frappe enroulée imparable (45e+3, 1-2). Le virage rouge s'embrase.

Froidement, la Serbie ne veut laisser aucune raison d'espérer au Cameroun au retour des vestiaires. Alors que Martin Hongla perd le balon aux abords de la surface, les Serbes enchaînent les passes dans la surface. Mitrovic est finalement servi dans l'axe pour envoyer la balle au fond des filets (53e, 1-3).

Aboubakar royal

Mais les Lions indomptables refusent de mourir ainsi. L'entrant Aboubakar est trouvé démarqué dans le dos de la défense. Le héros de la CAN-2022 lobe le gardien serbe avec une louche digne d'un jeu vidéo. Le but est vérifié après une suspicion de hors jeu mais est validé après un temps de flottement qui aura empêché Aboubakar de célébrer (63e, 2-3).

C'est encore lui qui est lancé à l'extrême limite du hors-jeu sur l'action suivante. Il se présente face au goal mais glisse à Choupo-Moting qui pousse au fond des filets le but de l'égalisation (66e, 3-3)

Les deux équipes donnent tout pour faire basculer le match en leur faveur. Epassy sauve les Lions indomptables sur une énième frappe de Mitrovic (73e). Christian Bassogog, décalé sur la droite, remise dans la surface vers Choupo-Moting mais l'attaquant du Bayern est pris en étau par deux adversaires (78e). Une frappe d'Aboubakar finit dans les gants de Vanja Milinkovic-Savic (83e) et Mitrovic frôle le poteau (88e). Mais le match ne basculera plus.

Un point du match nul qui n'arrange, ni ne condamne aucune des deux équipes. Les deux équipes peuvent encore prétendre aux huitièmes de finale même si pour les Lions indomptables, cela passera par une victoire face au redoutée Brésil.

