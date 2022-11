Mondial-2022 : le Sénégal fait preuve de caractère pour écarter l'Équateur et filer en 8es

COMPTE-RENDU

Le Sénégalais Kalidou Koulibaly célèbre son but décisif face à l'Equateur.

Le Sénégal a fait le travail contre l'Équateur mardi pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde (1-2). Le capitaine Kalidou Koulibaly a inscrit le but décisif, sa première réalisation en sélection. Les Pays-Bas s'emparent de la première place du groupe après leur facile victoire sur le Qatar (2-0).

Les champions d'Afrique seront bien au rendez-vous des huitièmes. Le Sénégal a remporté son match couperet face à l'Équateur qu'il a longtemps dominé (1-2). Ismaila Sarr et Kalidou Koulibaly ont inscrit les buts de la victoire tandis que dans l'autre match, les Pays-Bas ont facilement parachevé leur qualification en battant le Qatar (0-2) et conforté leur première place du groupe A.

Malgré le forfait de Sadio Mané et la défaite inaugurale contre les Pays-Bas, les hommes d'Aliou Cissé croient en leur destin dans ce Mondial-2022. Dans ce seizième de finale qui ne dit pas son nom contre la l'Équateur, les champions d'Afrique assument leurs ambitions et se montrent dès les premières minutes du match.

Les occasions s'enchaînent. Sur le côté gauche, Sarr adresse un bon centre dans la surface : Dia emmène avec lui toute la défense équatorienne sur son appel et Idrissa Gueye est seul face au but, mais le Parisien ne cadre pas (3e). Boulaye Dia s'illustre ensuite (5e).

Le Sénégal gâche

Les Lions de la Teranga profitent de la vitesse et de la forme de ses ailiers, Ismaila Sarr et Hilliman Ndaye, pour causer énormément de soucis à la défense équatorienne. Cependant, les Sénégalais peinent à être suffisamment précis pour concrétiser (29e, 34e, 37e).

En défense, le Sénégal est son pire ennemi. La Tri se procure ses meilleures occasions quand les Lions paniquent à la relance sous le pressing. Rien d'assez dangereux cependant pour inquiéter Edouard Mendy en première période.

L'ouverture du score vient finalement peu avant la pause sur penalty. Déséqulibré par Hincapié dans la surface, Ismaïla Sarr se fait justice lui même et donne logiquement l'avantage aux siens (44e, 0-1).

L'Équateur à l'assaut

Au retour des vestiaires, les champions d'Afrique baissent de rythme et laissent la possibilité à leurs adversaires de revenir dans la partie. De son côté, Gustavo Alfaro procède à un réajustement tactique avec une équipe qui bascule en 4-4-2 avec un Enner Valencia dans l'axe de l'attaque. Ce qui pose des problèmes aux hommes d'Aliou Cissé.

Preciado, Cifuentes, Estupinan multiplient les longues ouvertures et les centres pour trouver leur capitaine et déjà triple buteur dans le Mondial-2022. La défense des Lions tient bon, retrouvant la sérénité qu'elle n'affichait pas avant la pause.

Mais, fatalement, à trop reculer, on finit par se brûler face aux flammes jaunes. Sur un corner, Torres dévie au second poteau. Caicedo rôde en renard des surface et pousse le ballon au fon des filets de Mendy (68e).

Action, réaction

De quoi remettre du plomb dans la tête des Sénégalais, qui repartent de l'avant. Sur un coup franc, Kalidou Koulibaly, positionné à droite de la surface, reprend le ballon, au préalable touché par Ciss, et le pousse du plat du pied droit dans la cage de Galindez (70e, 1-2).

Un premier but en sélection de Koulybaly qui propulse directement les Sénégalais en huitièmes de finale. Malgré une fin de partie débridée et des actions des deux côtés, le score en reste là. Cruel pour l'Équateur, si bien parti dans cette Coupe du monde, mais qui se voit indiquer la sortie.

En revanche, le Sénégal peut savourer. L'équipe a montré durant ce premier tour qu'elle avait de la ressource mentale et qu'elle n'était pas que l'équipe de Sadio Mané. Même sans sa star, son rêve de première équipe africaine dans le dernier carré reste vivace. Cela passera par un huitième de finale contre le futur premier du groupe B.

Les Pays-Bas sans forcer, zéro pointé pour le Qatar

Les Pays-Bas se sont qualifiés sans trembler pour les 8es de finale, à la première place du groupe A, en s'imposant mardi au stade Al Bayt 2-0 face au Qatar, qui quitte son tournoi par la petite porte, en ayant perdu ses trois matches de poules.

Memphis Depay, titularisé pour la première fois après une blessure à une cuisse, a d'emblée rassuré en semant la zizanie dans la défense qatarie (4e) avant d'oser une belle reprise (15e) puis un série de dribbles (25e). Mais c'est grâce à l'inévitable Gakpo que les Oranje ont ouvert le score, sur un envoi au ras du sol (1-0, 26e), synonyme de troisième but en trois matches pour le buteur du PSV.

Les Néerlandais ont toutefois souvent péché par précipitation. Mais il ne leur a fallu que quelques coups d'éclat pour dominer de bien faibles Al-Anabi, comme le but de Frenkie de Jong à la conclusion d'une partie de billard amorcée par Depay (2-0, 50e).

Neuf points, cinq buts inscrits pour un seul concédé et un effectif au complet : malgré un football peu séduisant, tous les voyants sont au vert pour les Oranje au moment d'entamer la phase à élimination directe.

