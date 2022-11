"On peut se qualifier sur un exploit" : à Paris, l'espoir des Franco-Tunisiens de Belleville

REPORTAGE

La Tunisie affronte l’équipe de France, mercredi, pour un dernier match de poule décisif pour les Aigles de Carthage. Pour espérer se qualifier en huitièmes de finale du Mondial-2022, ils devront obligatoirement gagner contre les Bleus. Dans le quartier de Belleville, à Paris, plusieurs Franco-Tunisiens veulent croire à “l’exploit” même s’ils supportent aussi la France.

À Belleville, c’est jour de marché mardi 29 novembre au matin, sur le terre-plein central bordé par la route et les camions de maraîchers. Les commerçants s’affairent à leurs activités de part et d’autre de la rue, qui grouille de monde. Ici, entre le métro Belleville et Couronnes, sont installés plusieurs commerces tenus par des Franco-Tunisiens – nombreux dans le quartier.

À la veille du match entre les Aigles de Carthage et les Bleus, les employés de la pâtisserie La Rose de Tunis disent ne pas suivre assez le football pour parler de la rencontre. "Mais je pense que la France va gagner car elle est plus forte", pronostique tout de même la vendeuse, alors que son collègue veut croire au match nul entre les deux équipes.

La pâtisserie orientale La Rose de Tunis dans le quartier de Belleville, à Paris, le 29 novembre 2022. © Jean-Luc Mounier, France 24

Un peu plus loin, un petit drapeau tunisien a été suspendu au-dessus des miches et des baguettes de pain de la boulangerie Gourmandises de Belleville. Le patron, Amine, 35 ans, s’attend à "un match de gala" entre la Tunisie et la France, avec une victoire des Bleus 2-1 à la clé. Il n’est pas satisfait du parcours des Aigles de Carthage depuis le début du Mondial-2022 : "On a des joueurs qui méritaient de jouer mais ils restent sur le banc ou à la maison. Et puis le sélectionneur n’a pas l’expérience des grandes compétitions", estime-t-il.

La boulangerie-pâtisserie Gourmandises de Belleville dans le quartier de Belleville, à Paris, le 29 novembre 2022. © Capture d'écran France 24

Zaire, 32 ans, employé au restaurant Tunis-Tunis, ne dit pas autre chose. Pour lui, l’équipe de Tunisie "est nulle" pour le moment dans cette compétition internationale (un match nul et une défaite avant le match contre la France). "Ils ne sont pas à la hauteur des ambitions que le peuple tunisien a, ils n’ont pas le niveau", ajoute-t-il.

"On est attachés à la Tunisie et à la France"

Dans ce restaurant, la décoration est aux couleurs de la sélection nationale : les sets de table et les serviettes sont rouges et blancs, et un drapeau de la Tunisie trône sur le comptoir au fond de la salle. Zaire reprend : "Demain (mercredi) ça va être dur contre la France, on veut jouer la qualification alors que les Bleus sont déjà en huitièmes de finale. On n’a pas une très bonne équipe mais il faut toujours y croire. On peut se qualifier sur un exploit, on ne peut qu’espérer ça."

Le restaurant Tunis-Tunis dans le quartier de Belleville, à Paris, le 29 novembre 2022. © Jean-Luc Mounier, France 24

Fadi, 23 ans, est aussi conscient que la Tunisie "n’a pas le niveau de l’équipe de France". "Mais il y a une occasion à saisir demain (mercredi) si Mbappé, Griezmann et Dembélé ne jouent pas", estime celui qui travaille dans le snack Le 122, qui propose des spécialités tunisiennes. Sous la télévision qui diffuse un clip du rappeur marseillais Jul, un drapeau géant de la Tunisie figure en position de choix dans la salle pour être tout de suite visible du premier client venu. Fadi, malgré le rapport de force défavorable entre les deux équipes, pense que la victoire des Aigles de Carthage est possible : "L’Arabie saoudite contre l’Argentine, le Japon contre l’Allemagne… Il y a déjà eu des exploits dans ce mondial", affirme-t-il. Zaire et lui voient tous les deux la Tunisie gagner 2-1 contre les Bleus.

Le snack le 122 dans le quartier de Belleville, à Paris, le 29 novembre 2022. © Jean-Luc Mounier, France 24

Amara, 50 ans, aimerait bien aussi que la Tunisie gagne. "2-0, pourquoi pas", pronostique-t-elle au comptoir de la boulangerie Délice de Tunis. Mais en même temps, elle aimerait que "la France remporte la Coupe du monde" une troisième fois. "Pour moi, la Tunisie et la France c’est kif-kif. Celui qui va gagner demain (mercredi), ce sera surtout celui qui l’aura mérité." Comme la plupart des Franco-Tunisiens rencontrés dans le quartier de Belleville, Amine sera aussi un supporter des deux équipes : "On est attachés à la Tunisie et à la France."

La boulangerie-pâtisserie Délice de Tunis dans le quartier de Belleville, à Paris, le 29 novembre 2022. © Jean-Luc Mounier, France 24

