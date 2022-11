Mondial-2022 : l'Argentine impressionne, la Pologne prochaine adversaire des Bleus

COMPTE-RENDU

Sans forcer, l'Argentine a corrigé la Pologne 2-0 mercredi pour s'adjuger la première place du groupe C. Les Polonais, quant à eux, ont tremblé jusqu'au bout du temps additionnel du match du Mexique, vainqueur 2-1 de l'Arabie saoudite, mais ont quand même obtenu leur qualification. Ils affronteront l'équipe de France dimanche en huitièmes de finale.

La Pologne a frôlé la catastrophe. Corrigée par une Argentine de Lionel Messi en balade (2-0), elle ne doit son maintien à la deuxième place du groupe C qu'à la différence de buts par rapport au Mexique, vainqueur 2-1 contre l'Arabie saoudite.

Messi a mené ses troupes sans marquer

"Messi ! Messi ! Messi !" Les spectateurs du stade 974 de Doha ne s'y trompent pas, c'est sur les épaules du sextuple Ballon d'Or que repose le jeu argentin. C'est lui qui lance les hostilités en dribblant Cash et envoyant un pétard vers la cage polonaise, que Szczesny repousse (10e).

Survoltés, les Argentins tentent de trouver la faille. Molina déborde sur le côté droit et centre pour Alvarez. Le Mancunien voit sa tentative repoussée par la défense tandis que la frappe d'Acuna file à côté (20e). Angel Di Maria tente quant à lui de surprendre d'un corner rentrant la Pologne mais Szczesny s'interpose.

Lionel Messi a ensuite l'occasion de mettre sa sélection à l'abri : après une longue minute de consultation de la VAR, l'arbitre accorde un penalty au capitaine argentin, touché par Szczesny sur une sortie. Cependant, il échoue à transformer... ou plutôt le gardien polonais lui adresse une fin de non-recevoir en repoussant son deuxième penalty en deux matches (38e).

Au retour des vestiaires, il ne fallait pas cligner des yeux de peur de manquer l'ouverture du score. Di Maria combine côté droit avec Molina. Ce dernier adresse un centre à ras de terre à Mac Allister, qui trompe Szczesny d'un poteau rentrant (47e, 1-0).

La Pologne a tremblé jusqu'au bout

Alors que l'autre match du groupe s'emballe, avec l'ouverture du score du Mexique contre l'Arabie saoudite, et menace la qualification de la Pologne, Glik sonne la révolte. Il expédie une tête rageuse sur corner mais manque le cadre (49e). Mais l'Albiceleste reprend sa marche en avant et Mac Allister passe pas loin d'un doublé (61e). C'est cependant à Alvarez que revient l'honneur de faire le break. Servi dans la surface par Enzo Fernandez, il envoie une petite merveille dans la lucarne (67e, 2-0).

Messi manque une balle de match facile sur une frappe repoussée (70e) et Alvarez manque de peu un doublé (73e). Lewandowski est aux abonnés absents et c'est Szczesny qui maintient les Polonais à flots, alors qu'à cet instant du match, la qualification de la Pologne ne tient qu'au nombre de carton jaunes reçus par le Mexique. L'Argentine ne retrouvera plus la clé du but, le défenseur Kiwior sauvant un ballon sur la ligne.

Finalement, alors que les quelques supporters polonais scrutent nerveusement leur portable, un but de l'Arabie saoudite libère la Pologne, qui reste bien deuxième du groupe C. Elle défiera dimanche la France en huitièmes de finale tandis que l'Argentine jouera une place en quarts contre l'Australie.

Le Mexique éliminé sur le fil

À égalité de points avec les Polonais, les joueurs mexicains échouent pour une unité à la différence de buts. Un sort rageant pour la "Tri", tant elle a dominé la rencontre contre l'Arabie saoudite. Il ne lui a longtemps manqué qu'un but face aux "Faucons verts", qui échouent finalement à la quatrième place du groupe C, loin de leur exploit initial contre l'Argentine (2-1).

Devant leur supporters en ébullition, les Mexicains ont ouvert le score grâce à Henry Martin (48e), à l'affût après une déviation de Cesar Montes au premier poteau, dans la foulée d'un corner. Luis Chavez a ensuite doublé la mise d'un coup franc sublime à 33 mètres, chronométré à 76 km/h par la Fifa. Lozano a un temps pensé offrir le précieux sésame à son pays en marquant (56e), tout comme Uriel Antuna un peu plus tard (88e), mais leurs buts ont été annulés pour des positions de hors jeu.

Un but très tardif du capitaine Salem Al-Dawsari, après un une-deux avec Hatan Bahbri (90e+5), a enterré définitivement les espoirs de la "Tri", dont les joueurs sont restés plusieurs minutes après le coup de sifflet final sur la pelouse, se prenant dans les bras. En face, les joueurs d'Hervé Renard n'ont jamais fait le poids, et quittent la compétition après un coup d'essai glorieux contre l'Argentine, mais sans suite.

