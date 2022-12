Des tensions au crash : la tournée d'adieu manquée de la génération dorée de la Belgique

FIN DE PARCOURS

Troisième de la Coupe du monde en Russie, la Belgique sort piteusement de celle au Qatar, éliminée jeudi dès le premier tour. Un épilogue dispensable à la belle aventure de la génération dorée belge, dont le tournoi aura aussi été gâché par l'extrasportif.

Dommage de finir comme cela. La Belgique a offert des funérailles ratées à sa génération dorée de footballeurs. Malgré l'absence de titre remporté, elle sera restée au sommet du classement durant plus de trois ans, de 2019 jusqu'au printemps dernier. Mais pour sa dernière Coupe du monde, elle aura davantage brillé en dehors des terrains que sur le rectangle vert. Avant d'être éliminée dès la phase de groupes.

De tristes adieux pour des joueurs qui auront porté le football belge au plus haut depuis 2016 et pour leur sélectionneur, l'Espagnol Roberto Martinez, qui a annoncé dans la foulée qu'il quittait son poste, après six années passées à la tête des Diables rouges.

Incapables de se qualifier pour les huitièmes de finale après des matches ratés face au Canada (malgré une victoire flatteuse 1-0), au Maroc (0-2) et donc à la Croatie (0-0), les Belges quittent Doha.

"C'est bien connu les champions du monde en titre ont toujours beaucoup de mal l'édition d'après. Et vu qu'on méritait de l'être en 2018..." pic.twitter.com/rOE5H2yXri — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) November 27, 2022

Ils y étaient certes arrivés pleins de doutes. Romelu Lukaku, son attaquant vedette et meilleur buteur de l'histoire de la sélection (68 buts), se remettait d'une blessure à une cuisse. Face aux Croates, il aura manqué trois énormes occasions qui auraient pu qualifier son équipe.

Eden Hazard, le plus souvent coincé sur le banc du Real Madrid ces trois dernières saisons, a manqué du rythme qui avait fait de lui, voici quatre ans, le symbole virevoltant de la Belgique spectaculaire et dominatrice du Brésil en quart de finale du Mondial-2018. Il aura passé le dernier match sur le banc.

La défense, qui avait déjà souffert des départs à la retraite de Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, a été critiquée pour sa lenteur, parfois à juste titre. Mais les trentenaires Jan Vertonghen (35 ans) et Toby Alderweireld (33), bien protégés par le gardien de but Thibaut Courtois, n'auront toutefois concédé que deux buts en trois rencontres.

Trop "vieux" et "lents"

Quant au sélectionneur, l'Espagnol Roberto Martinez, qualifié de "trop conservateur" par les médias belges, il a préféré persévérer plutôt que de tenter une vraie transition générationnelle. Ses choix face au Maroc ont viré au désastre. Bougon, Kevin De Bruyne n'a pas manqué d'exprimer son incompréhension face à certaines décisions.

Après six années passées à la tête de l'équipe nationale dont il avait pris les rênes en 2016 à la suite de Marc Wilmots, celui qui est aussi le directeur technique de la Fédération a donc décidé d'en rester là. Arrivé en fin de contrat, il ne prolongera pas.

Il lui sera sans doute reproché de ne pas avoir réussi à tenir son groupe. La "bande de potes", dixit le capitaine Hazard, a connu des "tensions", a reconnu Martinez. Des critiques par presse interposée de Kevin De Bruyne et Hazard à l'encontre de défenseurs jugés "vieux" et "lents" ont forcément pesé sur les prestations de ces derniers jours.

"Beaucoup de choses me passent par la tête maintenant, mais ce sont des choses qu'il vaut mieux ne pas dire devant une caméra", avait répliqué Vertonghen, après le match, sur la chaîne Sporza, le ton aigre. "Nous ne créons pas beaucoup devant, presque rien, en fait. Cependant, nous avons beaucoup de qualités. Peut-être aussi que nous attaquons mal parce que les gars-là sont trop vieux."

Ambiance… Face aux rumeurs d'altercation dans le vestiaire, Hazard et le portier Thibaut Courtois avaient tenté de désamorcer le conflit, assurant que les Belges avaient aplani leurs différends. "Bien sûr, je me suis toujours bien entendu avec Jan ! Je n'oserais pas me battre avec lui, il est plus grand que moi", avait rigolé Hazard.

Le renouvellement, enfin ?

Si Vertonghen et Alderweireld ont peut-être disputé leur dernier grand tournoi, Hazard et De Bruyne, âgés tous les deux de 31 ans, ne se sont pas encore prononcés sur la suite de leur carrière internationale. Courtois et Lukaku, eux, devraient poursuivre l'aventure.

Un nouveau groupe devra assumer le lourd héritage de cette génération dite dorée mais qui n'aura finalement rien gagné. Les nouveaux auront-ils le talent de leurs aînés ? La réponse appartient aux Theate, Trossard, Faes, De Ketelaere et autres Onana.

"Quand c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre. La relève a beaucoup de qualités", a conclu Thorgan Hazard.

Avec AFP

