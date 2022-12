Mondial-2022 : solide, le Maroc veut être "maître" de son "propre destin"

avant-match

Le Maroc affronte le Canada jeudi, dans un match sans suspens, mais que l'équipe du royaume entend remporter haut la main.

S'il faudrait un cataclysme pour que le Maroc ne se qualifie pas pour les huitièmes, jeudi 1er décembre, l'équipe du sélectionneur Walid Regragui entend bien franchir le cap par la grande porte, face au Canada battu deux fois et déjà éliminé.

"Faire des calculs serait une grosse erreur. Nous voulons être maître de notre propre destin sans dépendre des résultats des autres", a martelé le coach d'une équipe qui a impressionné par sa solidité défensive. "Si on joue pour faire nul, on fera une grande erreur", a-t-il prévenu.

Peu de monde la voyait arriver en position si favorable, avec quatre points et zéro but encaissé face à la Croatie (0-0) et aux Belges (2-0).

Les deux buts en fin de match contre les Diables rouges ont été un bonus appréciable, mais tout excès de confiance sera proscrit.

"Ne pas avoir de regret"

"Il faut oublier la Croatie et la Belgique", a encore asséné Walid Regragui, qui ne s'attend pas non plus à voir des Canadiens démotivés par leurs deux revers. "On ne doit pas sortir de ce qu'on sait faire depuis le début de la compétition, pour ne pas avoir de regret, jouer notre football. Nos résultats ne sont pas sortis de nulle part, nous avons travaillé, mais il faut oublier la Croatie et la Belgique. Si vous m'aviez dit qu'on aurait 4 points après deux rencontres avec tout à jouer au prochain match, je l'aurais accepté avec plaisir. inch'Allah, on va se qualifier."

"On tombe sur une équipe qui n'a rien à perdre, elle est éliminée, elle aura l'orgueil de faire bonne figure et de prendre ses premiers points (en Coupe du monde)", a-t-il assuré.

De fait, après avoir inscrit le premier but en Coupe du monde de son histoire en ouvrant la marque contre la Croatie, pour une défaite finale 4-1, le Canada abordera la rencontre comme "une nouvelle chance d'écrire (son) histoire".

Le bilan canadien en Coupe du monde (1986 et 2022) est pour l'heure de cinq défaites en autant de matches.

"Le monde du football se demandait comment le Canada allait aborder cette compétition. On l'a abordée en étant offensif et cela restera notre approche", avait expliqué le sélectionneur John Herdman, à la tête de d'une équipe qui veut prendre date avant l'édition 2026 qu'elle co-organisera avec les États-Unis et le Mexique.

Avec AFP

