Mondial-2022 : suivez en direct Canada - Maroc et le dénouement du groupe F

Le Maroc n'a besoin que d'un nul face au Canada, déjà éliminé, pour accéder aux huitièmes de finale, pour la deuxième fois de son histoire. Suivez en direct le match entre les Canadiens et les Marocains, à partir de 16 h (heure de Paris) avec nos confrères de RFI.

Il faudrait un cataclysme pour que le Maroc ne se qualifie pas pour les huitièmes, jeudi 1er décembre : les Lions de l'Atlas n'ont pas encaissé un seul but durant leurs deux premiers matches. Mais l'équipe du sélectionneur Walid Regragui entend bien franchir le cap par la grande porte, face à un Canada battu deux fois et déjà éliminé - les Canucks, eux, n'ont plus rien à perdre.

