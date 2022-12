Mondial-2022 : L'Uruguay corrige le Ghana mais les deux équipes sont éliminées

COMPTE-RENDU

L'Uruguay a remporté son duel face au Ghana (2-0) mais la victoire de la Corée du sud prive la Céleste des huitièmes de finale. Les Black Stars sont complètement passés à côté de leur match alors qu'un nul leur suffisait.

"La Celste ne meurt jamais". La banderole des supporters uruguayens présents au stade Al-Janoub n'était prémonitoire. En ballotage défavorable avant le match, l''Uruguay a bien fait le boulot face au Ghana (2-0), mais est privée de huitièmes en raison de la victoire de la Corée du sud sur le Portugal (2-1).

Avant ce match décisif, André Ayew affirmait avoir laissé derrière lui le souvenir de 2010 et de ce quart de finale où l'Uruguay avait privé le Ghana d'une historique demi grâce à une petite fourberie de Luis Suarez : l'attaquant avait sauvé un but de la main, été expulsé pour son geste avant Gyan manque le penalty qui aurait pu changer le destin de l'Afrique en Coupe du monde.

Penalty manqué du Ghana

André Ayew est certes le seul rescapé de cette époque déjà lointaine mais le peuple ghanéen lui n'a pas oublié et attend une revanche. De quoi faire peser de lourdes responsabilités sur leurs joueurs, qui semblent accuser le poids de l'histoire au coup d'envoi.

Trop timorés, les Black Stars se font manger dans tous leurs duels avec la Celeste. Les Urugayens poussent vers l'avant. Contre le cours du jeu, Kudus obtient cependant un penalty. Le Ghana pense avoir fait le plus dur mais André Ayew le manque. Il aura semblé comme tétanisé par les fantômes du passé au moment de tirer.(20e).

L'Uruguay elle n'a pas d'états d'âme. La Céleste profite d'un ballon perdu dans les 25 mètres par Amartey. Rapidement trouvé, Nunez tente de piquer sa frappe du droit. Mais Salisu revient à temps et dégage le ballon (24e). Et, après une perte de balle de Jordan Ayew au milieu de terrain, Pellistri remonte le ballon et centre vers Suarez. Ati Zigi ne peut que détourner le ballon... sur De Arrascaeta qui convertit de la tête (26e). Le public uruguayen chavire de bonheur et découvre enfin "La Cumbia Pa' la seleccion", la chanson saluant les buts de l'Uruguay, pour la première fois de la compétition.

Elimination à distance

Le buteur double la mise quelques instants plus tard d'une volée du droit (32e, 0-1). Le Ghana est KO debout, à l'image d'Otto Addo, le sélectionneur l'air perdu sur sa ligne de touche. Il fait cependant le choix fort de sortir les frères Ayew à la mi-temps. L'Uruguay quant à elle adopte nouvelle tactique : laisser le jeu à son adversaire et rester solide derrière à l'image de Coates et Gimenez.

Elle continue de neutraliser le Ghana et est toute proche d'aggraver encore son avantage. Idéalement lancé en profondeur, Nunez prolonge le ballon d'un contrôle de la poitrine. Dans la surface, il est fauché par Amartey. L'arbitre ne siffle pas mais consulte la VAR et confirme sa décision (57e). Rares sursauts ghanéens : Kudus prend sa chance de loin (70e) et manque de chiper le ballon à Rochet (71e).

Cependant, au fil des minutes, Sulemana monte en puissance sur son côté gauche.. De quoi faire trembler les Uruguayens jusqu'au bout. D'autant que dans le même temps, la Corée met un but au Portugal et chipe la deuxième place qualificative. Au tour du public uruguayen d'être hagard e n tribunes quand le score s'affiche sur l'écran géant. La Cleste pousse donc pour renverser la différence de buts en sa faveur. Mais la tête de Cavani est détournée par une parade de grande classe de Ali Zigi ((89e). Le portier ghanéen met un point d'honneur dans les prolongations à faire couler l'Uruguay avec le Ghana;

Moins de 24 heures après l'Allemagne, c'est une nouvelle victoire amère qui conclut le groupe H. L'Uruguay rentre chez, tout comme le Ghana, coiffée sur le fil par la Corée du nord. Il fallait se réveiller avant pour se qualifier.

