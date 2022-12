Journée mondiale des personnes handicapées : au Togo, un incubateur handisport prometteur

REPORTAGE

En quatre ans, le handisport a bien progressé au Togo. Aujourd'hui, une cinquantaine de sportifs s'entraînent dans différentes disciplines sportives et une dizaine participent à des compétitions internationales. C'est le cas de Jacqueline Kabissa, seule sportive de haut niveau à avoir représenté son pays aux Jeux Paralympiques de Tokyo, en 2020.

Aux derniers Jeux paralympiques de Tokyo, Jacqueline Kabissa était la seule athlète handisport à représenter le Togo. L’athlète – qui fait notamment du lancer de poids, de disque et de javelot – est revenue sans médaille mais a battu son propre record au lancer de poids. Son plus bel exploit reste la victoire sur elle-même depuis qu’elle a été renversée par une voiture il y a neuf ans.

"Le jour où l’on m’a amputée, je me suis dite que c’était fini pour moi. C’est la fin du monde, je ne voulais pas sortir, j’avais honte", explique-t-elle. Pour surmonter son handicap, la jeune fille décide alors d’intégrer ce club handisport qui venait tout juste d’ouvrir. Et elle poursuit : "Mon handicap m’a ouvert beaucoup de portes, j’ai découvert beaucoup de choses. Avant, quand ils (les gens) me voyaient, ils me dénigraient. Depuis que je fais du sport, ils me respectent. J’ai de la valeur maintenant."

Généralement, avant les premiers entrainements, il y a toute une préparation, le travail sur le dépassement de soi. "Nous avons des psychologues qui travaillent avec les membres (du club handisport). Ils les amènent d’abord à accepter leur handicap, à surmonter la stigmatisation et avoir le courage de donner le meilleur d’eux-mêmes", explique Thalès Djossou, président de l’association Handicap Solidarité et du club sportif Solidarité.

Jacqueline Kabissa pratique aussi le football, devenant la première femme à jouer au ballon rond parmi la cinquantaine de jeunes amputés au sein de ce pôle d’espoirs. Une pépinière qui compte aujourd’hui une dizaine de professionnels.

L’un d’entre eux, Djalilou Agbéré, joue en Allemagne : il a été désigné meilleur joueur du championnat allemand de football pour amputés en 2021. Selon Thalès Djossou, "le fait qu’un de nos joueurs a eu son Ballon d’Or en Allemagne, cela nous donne le courage de continuer, d’aller plus en avant et d’encourager les autres à (suivre) les pas de ce joueur."

Le handisport est encore au stade embryonnaire au Togo, toutes disciplines confondues. Mais le pays pourrait bien créer la surprise en matière de football : plusieurs clubs de handifoot vont ouvrir leurs portes sur l'ensemble du territoire en 2023.

