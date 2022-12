Mondial-2022 : sans forcer, les Pays-Bas se débarrassent de la Team USA et filent en quarts

COMPTE-RENDU

Plus réalistes que leurs adversaires, les Pays-Bas ont battu 3 à 1 les États-Unis lors du premier huitième de finale de la Coupe du monde football. Ils affronteront en quarts de finale le vainqueur d'Argentine - Australie.

La mécanique Oranje a froidement eu raison des États-Unis. Plus efficaces que la Team USA, les Pays-Bas ont profité d'une énorme performance de Denzel Dumfries, double passeur et buteur, pour l'emporter 3 à 1 et devenir la première nation qualifiée pour les quarts de finale.

À quatre ans de son Mondial à domicile, retrouver les huitièmes de finale était déjà une réussite pour la Team USA, deux décennies après sa dernière apparition à ce niveau. Mais cette génération montante en voulait davantage.

Peu impressionnés par le pedigree des Oranje, les jeunes loups se jettent donc très vite à l'assaut de la cage de Noppert. Le nouveau gardien des Pays-Bas - quatrième sélection seulement - n'attend pas pour se montrer. Sur un dégagement approximatif et sur un alignement douteux de sa défense, il gagne son face à face avec Pulisic (3e).

Dumfries à la passe et à la conclusion

Malgré la pression, les Oranje ouvrent le score sur leur première occasion. Décalé à droite par Gakpo, Dumfries centre en retrait. Memphis Depay reprend sans contrôle et trompe Matt Turner (10e, 1-0).

Satisfaits d'être devant, les Pays-Bas laissent venir. Les Américains tentent de trouver la faille mais la défense néerlandaise est bien organisée et repousse méthodiquement les attaques. La meilleure occasion est à mettre au crédit de Timothy Weah. L'attaquant reprend en demi-volée un ballon mal dégagé, ce qui contraint Noppert à une horizontale pour parer (43e).

Mais, comme en début de match, à une belle occasion américaine succède un coup de massue : sur une touche, Dumfries hérite du ballon et centre en retrait. C'est cette fois Blind qui bat Turner. Une copie quasi conforme du premier but. (45e+1, 2-0).

Le match repart sur des chapeaux de roue après la pause. Sur corner, Zimmerman prolonge une tête de McKennie. Le gardien néerlandais est battu mais Gakpo dégage en catastrophe (49e). C'est également Zimmerman qui, moins de quatre minutes plus tard, manque de tromper son propre gardien en déviant un centre dans ses filets. Mais Turner est vigilant. Weston McKennie trouve ensuite la barre de Noppert (55e).

Matt Turner garde les siens à flots. Il réalise deux arrêts de grande classe sur les frappes de De Jong puis la reprise de Depay. Un hors-jeu est finalement sifflé (71e). Dans la foulée, la Team USA s'offre le droit d'y croire. Pulisic adresse un centre depuis le côté droit qui reprend de manière peu académique. Noppert est lobé (76e, 2-1).

Le public américain se réveille alors, espérant alors que leurs hommes emballent la fin du match. Mais Dumfries se charge bien vite de les refroidir. Le double passeur se mue en buteur pour assommer définitivement (82e, 3-1).

Le beau parcours des États-Unis s'arrête donc parmi les 16 meilleures sélections mondiales. Au contraire des Pays-Bas qui affronteront le vainqueur du duel entre l'Argentine et l'Australie pour une place dans le dernier carré.

